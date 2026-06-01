Arne Slot scrive una lettera d'addio dopo essere stato licenziato dal Liverpool

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Il breve periodo di Arne Slot come allenatore del Liverpool si è concluso dopo essere stato licenziato dal club sabato, passando dal vincere la Premier League nella sua prima stagione al quinto posto nella seconda, a 25 punti dall'Arsenal, qualificandosi di misura per la Champions League la prossima stagione nell'ultima giornata.

Il Liverpool Echo ha pubblicato lunedì una lettera firmata dall'allenatore olandese, in cui afferma di lasciare il club esattamente dove appartiene: tra l'élite europea. "Assicurarsi la Champions League era una responsabilità importante e una che garantisce al Liverpool di continuare a competere al massimo livello la prossima stagione e oltre.

"Me ne vado con completa fiducia in ciò che mi aspetta. I giocatori che hanno dato tanto a questo club, che ne hanno sostenuto i valori e contribuito a creare tanti momenti indimenticabili, hanno costruito basi che dureranno."

"Quando mi sono fermato per la prima volta sotto quel cartello nel tunnel di Anfield, sapevo cosa pretendeva questo club. Me ne vado sapendo che non abbiamo mai smesso di lottare per questo", scrisse Slot. "Il cambiamento fa parte del calcio, ma so che questo club continuerà a rendere orgoglioso il suo popolo".

Il Liverpool è stato criticato per non aver seguito il successo della stagione 2024/25 nonostante abbia speso £450 milioni in acquisti che non hanno funzionato come previsto, come Alexander Isak o Florian Wirtz, ma la squadra ha dovuto ricostruirsi dopo la tragica scomparsa di Diogo Jota a luglio. "Che solo poche settimane dopo aver festeggiato insieme avremmo perso Diogo è indescrivibile. Più di ogni altra cosa, voglio ricordare un compagno di squadra, un amico e un essere umano incredibile che ha toccato la vita di migliaia di voi ogni volta che ha indossato il famoso stemma di questo club."

È stato riportato che il Liverpool sostituirà Slot con Andoni Iraola del Bournemouth, dopo che il Chelsea è stato più rapido ad ingaggiare Xabi Alonso.