Arne Slot si prevedeva di continuare al Liverpool se si assicurassero un posto in Champions League

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Nonostante un drastico calo di forma, Arne Slot continuerà ad allenare il Liverpool la prossima stagione, secondo Sky Sports. Un fattore chiave è stato il recente sconfitto del Chelsea, con quattro sconfitte consecutive, che ha aiutato il Liverpool ad avvicinarsi al quinto posto in campionato che garantirà la Champions League la prossima stagione.

Con 55 punti, 15 dietro al leader Arsenal, il Liverpool resterà senza trofei in questa stagione, ma un divario di sette punti tra Liverpool (5°) e Chelsea (6°) significa che il Liverpool giocherà la Champions League come al solito. Perdere questo sarebbe l'unico scenario in cui Slot potrebbe essere licenziato, secondo il commentatore di Sky Jamie Carragher: "Probabilmente c'è una divisione tra i tifosi del Liverpool sul fatto che debba restare o andarsene, ma quello che sento è che Slot sarà l'allenatore del Liverpool la prossima stagione se riusciranno a qualificarsi per la Champions League, che sembra che stiano facendo proprio ora".

Arne Slot ha conquistato un titolo di Premier League, solo il secondo titolo di campionato dal 1990, nella sua prima stagione al Liverpool. I costosi acquisti estivi non migliorarono la squadra, ma peggiorò decisamente senza Diogo Jota, che è venuto a mancare in estate.

Secondo Sky Sports, si prevede l'arrivo di altri nuovi giocatori nel mercato dei trasferimenti estivo per compensare l'uscita di Mohamed Salah, con Yan Diomande dal RB Lipsia come uno dei principali obiettivi per un nuovo attaccante.