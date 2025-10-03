Arnold Schwarzenegger in trattative per tornare nei panni di Dutch nel nuovo film di Predator

HQ

L'iconico eroe d'azione con i suoi muscoli sudati e le sue famigerate battute potrebbe tornare sotto i riflettori. Secondo il regista Dan Trachtenberg, che afferma di aver parlato con Arnold Schwarzenegger, l'attore è ansioso di riprendere il suo ruolo in un nuovo film di Predator.

Parlando con Collider, Trachtenberg ha rivelato:

"Ho incontrato Arnold, e lui mi ha detto: 'Pensi che tornerò a urlarmi contro di più, ma in realtà è Get to the chopper!' Quindi è ben consapevole della capacità di resistenza della franchigia".

Ha anche aggiunto:

"Arnold era entusiasta di parlare di cos'altro potevamo fare. Perché ora c'è molta più storia da raccontare: si potrebbe raccontare come sono stati catturati Dutch e Naru, o cosa succede quando si sghiacciano. Molte possibilità".

Dutch è stato attivo anche al di fuori dei film, apparendo di recente in Predator: Killer of Killers e come personaggio giocabile in Predator: Hunting Grounds. L'idea che si presenti di nuovo sul grande schermo non sembra inverosimile, soprattutto perché lo stesso Schwarzenegger sembra entusiasta.

Il prossimo passo per il franchise, tuttavia, è Predator: Badlands, incentrato su un giovane Predator emarginato di nome Dek che deve affrontare una serie di prove mortali su un pianeta lontano. Trachtenberg descrive il film come una sorta di avventura d'azione che sposta la prospettiva sul cacciatore stesso.

Resta da vedere se Schwarzenegger tornerà davvero come olandese. Alla sua età, è possibile che possa solo prestare la sua voce e lasciare che la CGI faccia il lavoro pesante. Ad ogni modo, la possibilità che Dutch torni ha fatto ronzare i fan.

Vorreste vedere Dutch tornare in un nuovo film di Predator?