Arnold Schwarzenegger potrebbe presto tornare a Predator, Commando e Conan the Barbarian

Nonostante abbia quasi 80 anni, potremmo presto vedere molto di più Arnold Schwarzenegger sul grande schermo, dato che durante una partecipazione all'Arnold Sports Festival, la famosa star d'azione ha annunciato di essere stato contattato per partecipare a nuovi capitoli delle serie Predator, Commando e Conan il Barbaro.

Come riportato da The Arnold Fans, Schwarzenegger ha detto che "Fox Studios ha in qualche modo riscoperto 'Arnold'" e che Dan Trachtenberg ha parlato con lui di riapparire nel prossimo progetto di Predator (probabilmente riprenendo il spesso anticipato Dutch).

"Hanno realizzato un ulteriore Predator e il regista (Dan Trachtenberg) lo sta facendo benissimo. Ora, vuole che io sia nel prossimo Predator. Ne abbiamo già parlato. In effetti, Fox Studios ha in qualche modo riscoperto "Arnold". Sono venuti da me dicendo: 'Vogliamo che tu faccia Predator, abbiamo appena ricevuto una sceneggiatura per te per Commando 2.'

Ma non è tutto, poiché Schwarzenegger ha anche dichiarato che un sequel di Conan il barbaro è in arrivo e che apparirà in questo film come una versione più adatta all'età del famoso personaggio. Si sostiene anche che Christopher McQuarrie, veterano di Mission: Impossible, sia pronto a dirigere questo film.

"Hanno appena assunto uno scrittore/regista fantastico che ha realizzato gli ultimi quattro film di Tom Cruise. Lo hanno appena assunto (Christopher McQuarrie) per scrivere e dirigere King Conan. Ora, quello che fanno è scrivere la parte. Non li scrivono come se avessi quarant'anni, tu li scrivi per essere adatti all'età. Continuerò comunque a spaccare qualcosa, ma sarà diverso."

Senza dubbio i dirigenti e le case di produzione dietro questi progetti stanno impazzendo con Arnie che rivela tutti i loro piani, ma fortunatamente per i fan là fuori, la leggendaria star non si ferma qui, iniziando poi a anticipare la trama per King Conan.

"Con il re Conan, è una grande vecchia storia che Conan sia stato re per quarant'anni e ora venga costretto a lasciare il regno e ci sia conflitto, ovviamente, ma in qualche modo torna e ci sono ogni sorta di follia, violenza, magia, creature e cose del genere. E ora, ovviamente, ci sono tutti i tipi di effetti speciali. Lo studio ha molti soldi per rendere quei film davvero grandi, quindi non vedo l'ora di affrontare tutti quei progetti."

Poiché questo probabilmente vi entusiasmerà tutti, se volete continuare a esplorare il mondo di Conan, abbiamo recentemente avuto l'opportunità di intervistare una delle persone chiave che hanno contribuito a dare vita a quel film, con la nostra intervista con Benjamín Fernández visualizzabile qui sotto.