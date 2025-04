Arnold Schwarzenegger torna per la seconda stagione di FUBAR a giugno

Molti sembravano divertirsi a vedere Arnold Schwarzenegger sui loro schermi televisivi nel 2023 nella serie d'azione di Netflix FUBAR. Anche lo streamer lo ha notato e ha subito chiesto una seconda stagione dello show, un lotto di episodi di follow-up che sono quasi arrivati.

Netflix ha confermato che Schwarzenegger tornerà quest'estate per un altro round di azione frenetica. Previsto per un grande debutto il 12 giugno, con otto episodi previsti per quel giorno, FUBAR: Stagione 2 ruoterà attorno al personaggio della star di Terminator Luke e anche al personaggio di Carrie-Anne Moss, una spia tedesca nota come Greta Nelso, che guarda caso è l'ex amante di Luke.

Anche se non ci è stato ancora detto molto sulla trama, Schwarzenegger ha fatto notare a Netflix Tudum che "È più grande, è migliore. Ci sono altre risate. C'è di più di tutto... compresa un'altra leggenda!"

Parlando di FUBAR, il creatore Nick Santora ha aggiunto: "Stiamo sicuramente preparando delle sorprese davvero divertenti per i fan di FUBAR nella stagione 2".

Puoi vedere alcune immagini del prossimo lotto di episodi di FUBAR qui sotto.