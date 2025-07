Arrestato a Bogotà la presunta mente dietro la sparatoria di Uribe Le autorità colombiane arrestano la presunta mente dell'attentato.

HQ Le ultime notizie sulla Colombia . La polizia colombiana ha arrestato un uomo che si ritiene abbia orchestrato il recente attacco al senatore dell'opposizione Miguel Uribe, ha detto sabato il capo della polizia nazionale del paese, segnando il quinto arresto nel caso. "Stiamo perseguendo gli autori intellettuali di questa legge", ha dichiarato il direttore della polizia nazionale Carlos Fernando Triana durante una conferenza stampa. Poi, ha aggiunto che l'anziano José Arteaga (noto anche come "El Costeño") aveva una storia criminale che risale a più di 20 anni fa. Il sospetto, noto con lo pseudonimo di "El Costeño", è accusato di aver coordinato l'assalto e di aver fornito l'arma da fuoco utilizzata da un aggressore adolescente durante una manifestazione pubblica a Bogotà. Nel frattempo, gli investigatori continuano a perseguire coloro che sono sospettati di aver ordinato l'attacco. Bogotà, Colombia - 15 giugno 2025. La Marcia del Silenzio a Bogotà per la guarigione del candidato alla presidenza Miguel Uribe Turbay, che ha subito un tentativo di omicidio // Shutterstock