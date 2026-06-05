Arriva il primo teaser per Ice Age: Boiling Point, la prima è prevista per febbraio 2027

È quasi ora che arrivi il sesto capitolo della saga dell'Era Glaciale. Dopo che Disney ha acquisito la 20th Century Fox, è sempre stato un po' incerto come sarebbe andata la saga animata in futuro, ma la buona notizia è che il colosso della produzione vede chiaramente valore nella serie preistorica.

Tra circa sette mesi, il prossimo capitolo della serie cinematografica arriverà nei cinema, poiché il progetto noto come Ice Age: Boiling Point è in arrivo. Ci è appena stato mostrato un teaser trailer del film, che conferma il nome e aggiunge anche una data di anteprima precisa, prevista per il 5 febbraio 2027.

Anche se la trama del film viene tenuta più riservata per il momento, sappiamo che gran parte del cast ricco di star tornerà, inclusi Ray Romano nel ruolo di Manny il mammut, la Regina Latifah come Ellie il mammut, John Leguizamo come Sid il bradipo, Denis Leary come Diego il gatto dai denti a sciabola, e Simon Pegg come Buck il donnola con un occhio solo. Non è chiaro chi darà la voce a Eddie e Crash, gli opossum, dato che i nomi di Josh Peck e Sean William Scott erano assenti dal trailer.

Tuttavia, per uno sguardo anticipato di ciò che ci aspetta, dai un'occhiata al trailer Ice Age: Boiling Point qui sotto.