Arrivo dei monitor Nvidia G-SYNC Pulsar

Il G-Sync di Nvidia è sul mercato da oltre un decennio, offrendo ai giocatori un'arma potente contro segnali video non sincronizzati e tearing dello schermo, consentendo anche un refresh rate variabile.

Anche se anticipato l'anno scorso, quest'anno CES presenta alcuni dei monitor che presto arriveranno nei tuoi rivenditori locali con il G-Sync Pulsar aggiornato che Nvidia definisce "un nuovo standard d'oro per chiarezza e fedeltà visiva grazie all'invenzione dello stroboscopio a retroilluminazione a frequenza variabile".

Il nuovo sistema è integrato direttamente nello scaler del display da MediaTek, liberando così il monitor per avere un modulo G-Sync integrato, rendendoli più economici da produrre.

Normalmente, la frequenza di aggiornamento del monitor è impostata per corrispondere a quella della GPU - è così che normalmente vengono contrastate gli stutter e lo screen tearing. Il motion blur del display è ancora un problema in questo caso, poiché i tuoi occhi tracciano i movimenti delle immagini più velocemente di quanto possano essere rimossi dalla retina, e quando si verificano transizioni LCD lente quando ogni cristallo LCD cambia da un colore all'altro con una retroilluminazione costante. G-Sync Pulsar utilizza più sezioni orizzontali per la retroilluminazione che pulsano in modo indipendente al 25% del tempo di fotogramma, e non si accendono prima che il cristallo sia allineato correttamente; questo si chiama "rolling scan" e offre in teoria un'esperienza visiva molto più fluida.

È incluso anche l'auto-tuning della temperatura e della luminosità del colore.

Un monitor a 1.040Hz sarà presto rilasciato, ciò avviene grazie al nome pulsante, e quindi il nome Pulsar, la retroilluminazione del display, che ottiene quella che Nvidia definisce "una chiarezza percepita effettiva del movimento superiore a 1.000 Hz" e continua a sostenere che un gioco giocato a 250 FPS a 1000Hz in questo modo "fornirà una chiarezza di movimento quadruplicata rispetto al tuo refresh frequent."

Il materiale di marketing di Nvidia enfatizza molto la chiarezza, la fedeltà dell'immagine e la riduzione del motion blur creato dal monitor.

Questi monitor sono principalmente pensati per il gaming competitivo, con l'MSI MPG 272QRF X36 uno dei primi prodotti a dotare di questa tecnologia; i prezzi non sono ancora pubblici, con un monitor Rapid IPS da 27" che trasmette 1440p a 360Hz.

