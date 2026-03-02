Arsenal e Manchester City continuano la corsa in Premier League, il Manchester United raggiunge la top 3

HQ

La corsa alla Premier League continua aperta, ma l'Arsenal resta in testa, dopo una vittoria per 2-1 sul Chelsea domenica, con tutti e tre i gol su calcio d'angolo. Infatti, l'Arsenal ha ora eguagliato il record di maggior numero di gol da calcio d'angolo in una stagione, 16, e mancano ancora nove partite.

La dipendenza dell'Arsenal dai calci d'angolo è lodata da alcuni per il lavoro tattico nei calci piazzati e criticata da altri come un calcio "noioso", ma la verità è che funziona per i Gunners, che sono cinque punti avanti al Manchester City (avendo giocato un'altra partita). Il Manchester City potrebbe essere potenzialmente sotto di due punti, quindi la pressione è alta, ma il City ha fatto i compiti e ha battuto il Leeds United in trasferta per 1-0 sabato, abbastanza per mantenere il ritmo.

Tuttavia, la scioccante sconfitta per 2-0 dell'Aston Villa contro i Wolves, la peggior squadra della lega, venerdì, conferma il Manchester United come vero contendente per giocare la prossima stagione in Champions League, e ora è terzo in classifica con gli stessi punti del Villa ma con una media gol migliore, dopo la vittoria per 2-1 contro il Crystal Palace domenica. Seconda vittoria consecutiva per lo United, solo altre tre prima che Frank Ilett possa finalmente tagliarsi i capelli...