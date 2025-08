Arslan Ash incoronato campione Evo 2025 Tekken 8

La nonna va in modalità bestia nelle finali Tekken 8

1 Agosto 2025 alle 21:22 NEWS. Scritto da Marcus Persson

Una donna di 73 anni è appena diventata una leggenda dei giochi di combattimento in Giappone, dopo aver vinto un torneo progettato per i residentiTekken 8 delle case di cura per anziani.