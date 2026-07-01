Arslan Ash mantiene il titolo Tekken 8 su Evo 2026

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Quando si parla di Tekken 8 e del festival Evolution Championship Series con sede a Las Vegas, c'è davvero un solo nome degno di essere menzionato: Arslan "Arslan Ash" Siddique. Da quando Tekken 8 è stato lanciato ed è stato presentato al festival dei giochi di combattimento a Sin City, Arslan Ash ha prevalso e ha conquistato il titolo in offerta, sia nel 2024 che nel 2025, e ora anche nel 2026.

Arslan Ash ha finito per sconfiggere Jeong "Rangchu" Hyeon-ho nella finale, con una rivincita della finale del Upper Bracket, con Arslan Ash che ha vinto entrambe le partite (3-2 nella finale e 3-1 nell'Upper Bracket). Questo significa che Arslan Ash tornerà a casa con 28.000 dollari di premi, ma si è anche guadagnato un posto nelle Finali del Tekken World Tour 2026 quando arriveranno infine.

Poiché Arslan Ash e Rangchu si erano già qualificati per la Coppa del Mondo di Esports, i posti per il festival parigino furono assegnati ai giocatori classificati quarto, quinto, sesto e ottavo (il terzo classificato Yoon "LowHigh" Sun-woong e il settimo Daichi "Nobi" Nakayama avevano già ottenuto un posto), cioè Jeon "Jeondding" Sang-hyun, Oh "Meo-IL" Dae-il, "Qasim Meer" e Jarrad "NinjaKilla" Gooden parteciperanno tutti all'evento in arrivo.