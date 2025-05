Chi ha subito i più grandi omicidi di personaggi nel Marvel Cinematic Universe?

HQ

C'è molto che il Marvel Cinematic Universe ha fatto bene. In effetti, mi spingerei fino a sostenere che l'MCU ha "salvato" una manciata di personaggi, dando loro la possibilità di brillare sotto i riflettori che altrimenti sarebbero stati diretti altrove. Prima del 2008, quante persone avrebbero nominato Iron Man come il loro supereroe preferito? Quanti avrebbero familiarità con il Guardians of the Galaxy ? Thanos sarebbe un nome familiare? L'elenco di queste domande non ironiche "e se" potrebbe continuare all'infinito. Eppure, ci sono ancora personaggi che sono arrivati nel MCU e semplicemente non sono stati all'altezza della loro ispirazione fumettistica... Ecco i nostri sette personaggi classificati che hanno affrontato la più grande macelleria nella loro transizione al MCU.

Oh, e prima che qualcuno me lo chieda, sto saltando i riferimenti post-credit usa e getta che potremmo o non potremmo mai più vedere, che si tratti di Harry Styles come Eros, Charlize Theron come Clea, Brett Goldstein come Hercules... L'elenco potrebbe continuare.

7. Pietro Maximoff/Quicksilver

Quando ti guardi indietro e pensi all'introduzione di Maximoff nel MCU, è quasi pazzesco pensare che una volta ci fosse un vero e proprio Quicksilver. No, non stiamo parlando del cameo usa e getta di Evan Peters in WandaVision, ma piuttosto del ruolo di Aaron Taylor-Johnson come Pietro Maximoff in Avengers: Age of Ultron. Apparve, si dimostrò una spina nel fianco Avengers ', poi divenne un fastidio per Ultron, e poi morì. E questo era tutto. Ora, un decennio dopo, non abbiamo ancora un velocista naturale nel MCU, il che è pazzesco pensare che potrebbe rimanere così fino a quando gli X-Men non arriveranno finalmente negli anni a venire...

6. Gorr il macellaio di Dio

Quando è diventato evidente che Marvel era impostato per adattare la storia di Gorr the God Butcher, molti speravano che saremmo stati in serbo per un'avventura che fosse oscura, contorta e selvaggia come il materiale di partenza. Ma non l'abbiamo ottenuto affatto. Invece abbiamo avuto uno speciale di Taika Waititi pieno di umorismo e battute non memorabili, abbinato a una trama che cercava anche di esplorare il Mighty Thor di Jane Foster, portando infine a un racconto contorto e travolgente che non ha mai catturato la vera natura spietata di uno dei più grandi avversari di Thor. Inoltre, Christian Bale è stato sprecato in questo ruolo e questo è un crimine a sé stante.

5. Adamo Warlock

Certo, c'è ancora molto tempo per questo personaggio per diventare quello che dovrebbe essere, ma l'introduzione di Adam Warlock nel MCU è stata lontana da ciò che molti si aspettavano dopo il suo primo teaser nel secondo film Guardians of the Galaxy. Will Poulter sembra essere una scelta decente per il ruolo, ma nel terzo film corale ci è stata offerta una versione piagnucolosa e pubescente di un personaggio che è ben considerato per essere imparzialmente spietato, strategicamente geniale e una manciata da combattere, tanto che solo pochi possono combatterlo ad armi pari. Forse un giorno otterremo il Adam Warlock che meritiamo.

4. Jennifer Walters/She-Hulk

Quando guardo indietro alla serie She-Hulk: Attorney at Law, non posso fare a meno di continuare a chiedermi cosa abbia cercato di essere in primo luogo. Questo è un eroe che è statoAvengers un punto fermo in molti casi, unHulk più freddo e calcolato che fungeva da grande personalità femminile forte che poteva eguagliare anche la più grande delle sue controparti maschili. Eppure Jen Walters e She-Hulk che abbiamo incontrato era più una versione satirica che sembrava appartenere a un episodio di Desperate Housewives. C'è molto lavoro da fare per salvare questo personaggio e il fatto è che non sembra che Marvel sia ancora troppo preoccupato per avvicinarsi a questo, suggerendo che l'unico Hulks che vedremo nel MCU nel prossimo futuro sarà Red Hulk e The Incredible Hulk, sfortunatamente...

3. Carol Danvers/Capitan Marvel

Dopo il film Captain Marvel e il finale di Avengers: Infinity War, sembrava davvero che il Carol Danvers/Captain Marvel di Brie Larson fosse destinato a prendere il suo posto nel nucleo Avengers troupe e come figura di spicco per il futuro. Ma poi è apparsa a malapena in Avengers: Endgame, è stata seguita in un povero The Marvels, e ora la domanda è cosa c'è dopo per il personaggio. Captain Marvel è una delle eroine femminili tradizionalmente più famose nel mondo Marvel, eppure non abbiamo mai visto una sua iterazione veramente grande nel MCU. È particolarmente deludente perché il Avengers ha bisogno di una nuova schiera di leader, e Danvers, che appare al fianco di Sam Wilson di Anthony Mackie, Doctor Strange di Benedict Cumberbatch e una manciata di altri, sembrava una buona scommessa. O meglio...

2. Capitano Carter

Ora lasciatemi spiegare qui. In realtà penso che Hayley Atwell abbia fatto un buon lavoro nel corso degli anni nei panni di Peggy Carter, l'amante di Steve Rogers. In questo ruolo, non ho alcuno scrupolo di sorta, motivo per cui ho fatto riferimento a Captain Carter in modo specifico. No, Captain Carter non ha un ruolo importante nell'MCU, meno le apparizioni in Doctor Strange in the Multiverse of Madness e What If...?, ma questo è il punto; Perché Marvel ha cercato di ficcarci in gola questo personaggio? Steve Rogers si è appena ritirato e Sam Wilson sta prendendo il suo posto, eppure ora abbiamo bisogno di avere spazio per un personaggio che non ha mai avuto un posto nel mondo diMarvel prima d'ora? Lasciamo Captain Carter nella storia e concentriamoci su altre protagoniste femminili forti, magari come Danvers e Walters?

1. L'incredibile Hulk

Ancora una volta, come Captain Carter, mi riferisco specificamente al contenitore della rabbia che è The Incredible Hulk qui. Il tempo di Mark Ruffalo nei panni di Bruce Banner è stato bello, ma il suo lavoro come "l'altro ragazzo" e il trattamento generale di Marvel nei suoi confronti è stato un completo e totale disastro. Dopo ilAvengers primo film, hanno quasi immediatamente lanciato piani per neutralizzare ilHulk e questo ci ha mandato su un percorso verso l'intelligenteHulk che abbiamo oggi che non è né arrabbiato, né pericoloso, né spaventoso, né il vero deterrente nucleare della Terra come lo è nei fumetti. Il Hulk meritava molto di più di quello che Marvel gli ha mai dato e francamente sembra impossibile che il danno possa essere riparato da dove siamo oggi. Qualsiasi speranza di una vera e propria trama di World War Hulk o di un vero e proprio Planet Hulk (e non quello che diavolo Waititi ha tentato di fare con Thor: Ragnarok...) dove vediamo questa immensa creatura letteralmente strappare i pianeti a metà ed essere un contrasto all'attività tettonica è fuori questione. Invece distribuisce tacos e firma autografi. È straziante da vedere.

Non il mio Hulk...

Ci siamo persi qualche personaggio o ce ne sono alcuni che secondo te dovrebbero essere selezionati? Fatecelo sapere qui sotto.