Sali di livello: l'esplosione dei costi delle console

Gamereactor aveva solo pochi anni, i social media non esistevano allo stesso modo di oggi e Neogaf era il mio ovvio abbeveratoio online. Tutti erano lì fuori e innumerevoli grandi notizie sono iniziate tramite il forum. Uno dei più grandi eventi che le persone tenevano d'occhio era il prezzo delle console di gioco.

I produttori di console giocavano a scacchi 4D tra loro e seguire i cali di prezzo era estremamente interessante. Ha rivelato cose come l'andamento delle vendite, quanto costavano le console da produrre, come stava andando un produttore di console e molto altro. Prima dei tagli di prezzo, che spesso arrivavano dopo un periodo di vendite basse, c'erano molte speculazioni su quando sarebbe arrivato il momento e quale sarebbe stato il prezzo aggiornato.

In 50 anni di console, è stato un dato di fatto che i prezzi scendono man mano che l'hardware diventa più obsoleto. Questa generazione è stata esattamente l'opposto.

Tuttavia, non c'è stata alcuna speculazione sul fatto che i prezzi sarebbero stati aumentati. Non c'è stato alcun aumento dei prezzi, a parte possibili aggiustamenti a seguito di cambi di valuta e simili. Un gadget elettrico diventa sempre più vecchio e obsoleto ogni giorno che passa, il che dovrebbe riflettersi nel prezzo, quindi un dimezzamento del prezzo della console dopo circa cinque anni era una questione prevista ed è stato allora che è intervenuto il cosiddetto pubblico occasionale.

Ma... Sembra una vita fa. Questa generazione è stata una bestia completamente diversa. Quando PlayStation 5 e Xbox Series X hanno fissato i rispettivi prezzi, le persone sono rimaste quasi scioccate da quanto fossero costose, con la console di Sony che costava £ 450 e quella di Microsoft che era lo stesso. Tuttavia, lo scalping al momento del lancio li ha fatti costare molto di più e sono stati scritti innumerevoli articoli su quanto fosse irragionevole.

Sony ha aumentato più volte il prezzo di PlayStation 5, degli accessori e degli abbonamenti, e si prevede che lo farà di nuovo presto.

Lo scalping è sempre completamente irragionevole e non etico, ma probabilmente potete indovinare dove sto andando a parare, vale a dire che oggi paghiamo i prezzi di scalping per le stesse console dopo che sono effettivamente aumentate di prezzo dal lancio. Non solo una volta, ma più volte. Ci sono diverse ragioni per questo, a partire dai costi significativamente più elevati in relazione alla pandemia, seguiti da un enorme desiderio di silicio da quando l'intelligenza artificiale è diventata il nuovo nero nell'industria informatica. I prezzi dei componenti sono quindi aumentati in modo tale che non è stato possibile ridurli.

Inoltre, tutti i sussidi e simili in relazione alla pandemia hanno fatto salire l'inflazione alle stelle. Probabilmente ricorderete i titoli dei giornali su come i prezzi siano saliti a velocità turbo e ci abbiano reso tutti più poveri. Questo, ovviamente, ha anche contribuito a far salire i prezzi.

Wargaming è una delle tante società di gioco che hanno sostenuto l'Ucraina. La guerra della Russia non solo ha causato enormi sofferenze, ma ha anche contribuito a un'economia più instabile.

Poi ci sono fattori come Vladimir Putin e la Russia che ha deciso che valeva la pena far saltare in aria un paese e sacrificare fino a un milione di persone per prendere un po' di terra da un vicino, portando a varie operazioni che costano denaro.

Ma... ciò che ha colpito l'ultimo mese e mezzo sono i dazi statunitensi, dove il presidente Trump ha detto più volte che è come tassare altri paesi - dopodiché è andato avanti e indietro sotto aspre critiche, mentre alcuni paesi sembrano cooperare più strettamente per aggirare gli Stati Uniti. Non sappiamo ancora come andrà a finire, ma è chiaro che si parlerà di tariffe elevate e bisognerà pagarle. Comunque la si guardi, tutti i costi ricadranno sui consumatori.

Microsoft ha recentemente aumentato il prezzo della Xbox Series X a un quasi shock, probabilmente nel tentativo di evitare che gli americani sostengano l'intero costo delle tariffe dell'amministrazione Trump.

Ragionevolmente, sarebbero i giocatori statunitensi a dover pagare per console, accessori e giochi fisici più costosi, ma sembra che Microsoft e Nintendo siano riluttanti a rendere i loro prodotti molto più costosi negli Stati Uniti. È probabile che una grande discrepanza nei prezzi avrebbe sconvolto l'amministrazione Trump e rischiato vari tipi di azioni, oltre a portare le persone a iniziare a importare hardware dal Canada e dal Messico in particolare, quindi ora dobbiamo anche aiutare a pagare i dazi statunitensi.

Quindi, quando i prezzi scenderanno di nuovo? La cosa triste è che penso che questo sia qualcosa che possiamo dimenticare nel prossimo futuro. A meno che il presidente Trump, sotto la pressione del mercato e dell'opinione pubblica, non faccia marcia indietro e ponga fine alla guerra dei dazi, ci sono molte indicazioni che i prezzi aumenteranno. Sony ha aumentato i prezzi più volte in passato, e proprio il mese scorso ha aumentato il prezzo delle sue console in alcune parti del mondo, probabilmente per compensare le tariffe statunitensi. Daniel Ahmad, capo della ricerca presso Niko Partners, e uno dei più importanti del settore, ha scritto di recente su Bluesky:

"Devo sottolineare che quello che vedete qui è solo l'inizio. Sony sarà colpita dalle stesse tariffe e abbiamo già visto aumentare i prezzi altrove per compensare l'impatto. Nintendo non ha aumentato i prezzi perché produce in Vietnam, ma potrebbe farlo se le tariffe aumentassero".

Switch 2 ha avuto a malapena il tempo di essere annunciato prima che Nintendo rimuovesse la possibilità di prenotare il dispositivo negli Stati Uniti. Il pasticcio tariffario rende tutto troppo difficile da pianificare.

Un'altra figura degna di nota, lMST Financial 'analista David Gibson, ha recentemente fatto notizia suggerendo che la PlayStation 5 negli Stati Uniti potrebbe costare l'equivalente di oltre $ 1.000. Da allora, abbiamo visto che gli editori sono riluttanti a lasciare che gli americani subiscano tutto il peso, il che contribuisce anche al fatto che è probabile che i prezzi continuino a salire. Non sappiamo ancora dove sia il soffitto, ma è chiaro che forse l'arma principale delle console sta per sfuggirgli di mano.

Per molto tempo, la semplicità e il prezzo basso (rispetto a un PC da gioco) sono state le caratteristiche distintive dei videogiochi. Ma negli ultimi anni, i PC hanno fatto molta strada e giocare tramite Steam non è davvero più complicato di una console. E se le console costeranno 1.000 dollari, stiamo iniziando a trovarci in una situazione in cui diventa finanziariamente più vantaggioso acquistare un computer.

Quando le console inizieranno a costare quanto un PC, ma con il multiplayer che richiede costi aggiuntivi e anche giochi più costosi, sarà sempre più difficile vendere il concetto.

Certo, un PC da gioco decente è comunque più costoso, ma non devi pagare per il multiplayer online e i giochi costano in media circa $ 20 in meno ciascuno. Non ci vorrà molto per colmare questa differenza e avere un dispositivo di gioco più potente che abbia accesso a un numero significativamente maggiore di giochi. Questo è qualcosa che dovrebbe davvero preoccupare Sony in particolare, ma anche Microsoft (anche se sembra che si stiano muovendo verso un futuro PC e stiano andando bene, ma sono ancora lontani da lì) e Nintendo.

La cosa più preoccupante di questo sviluppo è che entro quattro anni avremo sia una nuova PlayStation che una Xbox, e nel corso dell'anno probabilmente ci sarà una Xbox portatile di Asus. Quanto costeranno questi dispositivi se l'hardware di cinque anni fa costa circa 550 sterline? L'idea che questi costerebbero meno di 800 sterline sembra quasi un'utopia al momento, e purtroppo temo che il peggio sia davanti a noi e rischi di danneggiare seriamente questa meravigliosa forma di intrattenimento.