Successi retrò: i giochi di supereroi che hanno aperto la strada alla serie Arkham

Dire che c'è un prima e un dopo Batman: Arkham Asylum per i giochi di supereroi non è certo un'esagerazione. Rocksteady ha completamente riscritto il libro per quello che doveva essere, offrendo un'avventura corposa e corposa con un gameplay eminente e una grande varietà insieme a una storia ben scritta.

Non solo era un brillante gioco di supereroi che ha cambiato il concetto per sempre, ma era anche un gioco dannatamente buono e un prodotto di supereroi ridicolmente completo che ha eclissato la maggior parte dei film del genere all'epoca. Ma... Ciò non significa che tutti i giochi di supereroi fossero brutti prima di allora. Certo, c'erano un sacco di grandi titoli, anche se di solito erano piuttosto unidimensionali nel loro approccio e per lo più riguardavano il prendere a pugni le persone in faccia o sparargli.

Ma anche questo può essere divertente, ovviamente, e con questo in mente ho rovistato nella mia collezione di giochi alla ricerca delle gemme e ho scelto dieci giochi di supereroi davvero fantastici creati prima che l'asticella fosse alzata molto più in alto di Rocksteady.

Batman: Il videogioco (NES - 1989)

Nonostante sia "solo" un gioco su licenza basato sull'amato film di Tim Burton, Sunsoft ha realizzato un platform d'azione compatto, elegante e oscuro che regge ancora. Era molto costoso, ma per fortuna mio fratello aveva un compleanno quando è stato rilasciato, quindi l'ha ricevuto in regalo. I controlli di gioco erano perfetti, il combattimento era emozionante e il platform era un'aggiunta brillante che rendeva il gioco davvero genuino. Se a questo si aggiunge una colonna sonora oscura e pomposa, si ottiene un'esperienza a 8 bit tra le migliori disponibili per il NES. Come punto a margine, volevo anche includere Batman per Commodore 64 come primo (e più vecchio) gioco in questa lista, ma alla fine ha mancato il taglio.

Batman Returns (Super Nintendo - 1992)

Questo era, in un certo senso, il Arkham giochi due decenni prima che fossero rilasciati. Invece di scherzare, Konami ha optato per un picchiaduro pulito e brutale nella classica vena Final Fight completo di splendida grafica e in cui scagliare i nemici contro i muri era soddisfacente come sembra. C'era anche un gioco con lo stesso nome per Mega Drive sviluppato da Malibu Interactive, ma era un titolo diverso (non era così raro avere giochi separati piuttosto che versioni marginalmente diverse all'epoca). All'epoca ci furono molte discussioni su quale fosse il migliore, ma Super Nintendo vinse quella battaglia.

X-Men (Arcade - 1992)

Potrebbe essere stato rilasciato più di 30 anni fa, ma in realtà è stato solo nel 2010 che siamo finalmente riusciti a giocarci a casa, su PlayStation 3 e Xbox 360. Questo sarebbe stato uno dei più grandi classici del genere picchiaduro, ma come ho detto, non è arrivato sulle console domestiche e non c'era comunque modo di giocare con sei persone, che è una delle principali attrazioni. Alla fine, qui, fino a sei persone ciascuna hanno caricato sulle spalle un personaggio degli X-Men per infliggere collettivamente pestaggi e sconfiggere i boss in una grafica colorata. Ogni personaggio aveva i propri poteri unici, conferendo al gioco una grande dinamica e incoraggiando la cooperazione. Una gemma senza tempo che ha catturato l'essenza degli X-Men meglio della maggior parte degli altri giochi.

Spider-Man e Venom: Maximum Carnage (Mega Drive/Super Nintendo - 1994)

Ho seguito Spider-Man e avevo sentito parlare dell'incredibile serie Maximum Carnage, e si è rivelata all'altezza dell'hype. Quando il gioco è arrivato, ho immediatamente acquistato la versione Super Nintendo e mi sono divertito con l'avventura d'azione fresca ed esplosiva. La grafica era estremamente colorata e scintillante con un'estetica anni '90, e la colonna sonora offriva una collezione di brani hard-rock. Il gameplay era in realtà abbastanza semplice, ma c'era un'idea chiara e questo è davvero un vero classico a 16 bit.

Le avventure di Batman e Robin (Mega Drive/Super Nintendo - 1995)

Questa avventura ha offerto un'esperienza oscura e ricca di azione con una serie di boss creativi e un gameplay veloce che ha reso giustizia alla serie TV. Ogni livello era pieno di azione esplosiva e accoglienti design art déco, con Batman che usava i suoi gadget e pugni per combattere i nemici. Era un'avventura d'azione particolarmente impressionante dal punto di vista tecnico per l'epoca, che combinava ottimi sistemi di combattimento con elementi platform, e purtroppo sembra tristemente dimenticata. Penso che questo potrebbe essere ripubblicato e trovare un pubblico anche oggi.

Il Punitore (Mega Drive - 1995)

The Punisher è stato uno dei picchiaduro più intensi di quest'epoca ed è stato sviluppato da Capcom sulla stessa premessa di Final Fight. Ha contribuito notevolmente alla sensazione che Sega avesse più giochi d'azione per adulti e più interessanti di quelli offerti da Nintendo, e Frank Castle era al top della forma con un sacco di pistole, esplosioni e violenza cruda. I pixel colorati e splendidi hanno aggiunto la sensazione che si trattasse di qualcosa di speciale, e raramente mi sono sentito così figo a giocare come in questo caso.

Marvel vs Capcom 2: La nuova era degli eroi (Dreamcast - 2000)

In realtà non ero affatto un fan di questo gioco, preferivo il predecessore in cui quattro persone potevano giocare insieme a battaglie di coppia. È stato solo quando ho incontrato una leggenda del combattimento svedese più anziana (nel presente, era più giovane all'epoca) che il gioco si è aperto con tutte le sue folli possibilità. È stato il primo gioco che mi ha fatto studiare i video su internet (con un modem) per capire come potevo abusare al massimo di Cable e Mega Man. Il gioco era in realtà completamente sbilanciato, ma tutti lo sapevano e hanno agito di conseguenza e il risultato è stato magico.

Spider-Man 2 (Gamecube/PS2/Xbox - 2004)

Forse questa è la base di quella che sarebbe poi diventata la serie Arkham. Spider-Man 2 ha davvero stabilito lo standard per i giochi di supereroi con il suo mondo aperto e il rivoluzionario oscillare della ragnatela a New York. Anche il mondo di gioco sembrava vivo ed è riuscito a combinare la libertà con una storia avvincente, in cui hai avuto modo di vivere le vite di Peter Parker e Spider-Man. Un gioco rivoluzionario che ha davvero catturato l'essenza di Spider-Man.

Marvel: Ultimate Alliance (PS2/Xbox - 2006)

Oggi, Raven Software produce principalmente Call of Duty, ma in realtà hanno avuto un periodo con i supereroi e hanno davvero brillato. Tra le altre cose, hanno consegnato questo. Un gioco di ruolo d'azione in cui assemblavi la tua squadra di supereroi da una folle selezione di personaggi, con cui tu e un massimo di tre amici poteste divertirvi. Il gioco offriva sia unMarvel 'ottima modalità cooperativa che un'azione intensa, completa di una divertente storia creata esclusivamente per questa avventura. Una vera delizia sia per i fan accaniti dei fumetti che per i giocatori più accaniti che dovrebbero ancora avere un sequel.

X-Men Origins: Wolverine (PC/PS3/Xbox 360 - 2009)

Non riuscivo a credere ai miei occhi quando l'ho visto. Raven Software l'aveva fatto di nuovo. Non solo era un gioco su licenza, ma era basato su un film, il che equivaleva a una scarsa qualità a quei tempi. MaX-Men Origins: Wolverine era brutale, violento e ci dava la completa libertà di metterci nei panni del mutante immortale che tutti abbiamo sognato di diventare. Oltre a un'esperienza fisicamente intensa di massacro dei nemici, le abilità rigenerative di Wolverine hanno reso le battaglie strategiche e caotiche allo stesso tempo, e mentre il film con lo stesso nome va semplicemente bene nel migliore dei casi, questo gioco è in realtà molto meglio. Naturalmente, non aveva alcuna possibilità contro Batman: Arkham Asylum, ma è stato comunque rilasciato meno di sei mesi prima, e può essere visto come il culmine dell'era precedente alla trilogia di Rocksteady.

Quali sono i tuoi giochi di supereroi preferiti, sia classici che moderni?