L'eroe generico

Ci sono un sacco di polene colorate e iconiche nel mondo dei giochi, la cui personalità, atteggiamento, fascino e originalità hanno incantato molti giocatori nel corso degli anni. Sonic è uno di questi, Lara Croft è un altro, così come Marcus Fenix, Nico Bellic, Solid Snake, Duke Nukem, Kratos, Ellie, Guybrush Threepwood, Nathan Drake, Cloud e molti altri. Ma poi ci sono tutti questi eroi vagamente generici, spesso progettati per permettere a me come giocatore di riempirli con la mia personalità. E ce ne sono molti che sono i miei personalissimi preferiti, e ho pensato di elencarli di seguito.

Maestro Capo

Per chi non ha letto i libri, assorbito tutto il canone uscito nel corso degli ultimi 20 anni, ci sono pochissimi eroi di gioco più anonimi del super soldato verde oliva di Bungie. Master Chief ha un nome generico, un'armatura generica, una voce generica, e per i primi tre giochi non ci viene nemmeno detto perché sta combattendo o cosa pensa delle guerre di cui è in gran parte al comando. Tutto quello che ci viene detto è che esegue gli ordini e che intende spazzare via i Covenant perché sono il nemico, e contro il mio buon senso l'ho sempre amato, e il suo estremo anonimato. Il Chief è così duro e così implacabile che diventa quasi parodico durante certe sequenze e si adatta Halo come una serie di giochi così spudoratamente bene. Invece, è la personalità di Cortana che è al centro della scena, così come tutti i valori che io, come giocatore, ci ho messo - dando colore e carattere alla guerra cosmica che ha messo Xbox sulla mappa del gioco.

Gordon Freeman

A volte, è davvero la legge della necessità che, insieme al talento, alla fortuna e al tempismo, forma un insieme che non solo eclissa la concorrenza, ma ridefinisce l'intera forma di intrattenimento. Half-Life e il suo personaggio principale Gordon Freeman hanno fatto proprio questo nella prima metà del 1998, e il fatto che Gordon avesse un aspetto anonimo, una personalità anonima, e non parlasse per tutte le 18 ore di azione-avventura non era perché Gabe Newell & Co volessero davvero un eroe generico senza personalità, ma perché non sapevano come creare un personaggio con cui il giocatore non si sarebbe infastidito. Inizialmente, c'era l'idea di prendere ispirazione da Duke Nukem, facendo in modo che un pulitore barbuto su Black Mesa con una personalità colorata ci guidasse in giro per la struttura di ricerca sotterranea invasa dagli alieni, con senso dell'umorismo e un aspetto duro. Tutto questo fu gettato nel cestino, tuttavia, e nacque il disincarnato e muto Freeman. Il fatto che Gordon non parlasse, che non dicesse nulla, e quindi non colorasse la nostra esperienza per noi è stato un colpo di genio perché tutti i dialoghi e la storia basata sull'ambiente che ci è stata presentata (sempre dal punto di vista del giocatore, mai tramite sequenze cinematografiche ingrandite) sono andati direttamente alla corteccia cerebrale in un modo che nessun gioco d'azione era riuscito a fare prima Half-Life.

Uccisore di Destino

L'eroe principale dei giochi Doom va in giro dai primi anni '90 con la sua armatura verde brillante e l'iconico casco spaziale, picchiando i demoni infernali in poltiglia appiccicosa e senza nemmeno avere un vero nome. Si preoccupavano così poco della storia, del concetto, del tema e della premessa che non si sono nemmeno presi la briga di dare un nome al loro eroe ultra-anonimo, e così è continuato.id Software Negli ultimi anni, Slayer si è tolto l'elmetto un paio di volte e nel nuovo The Dark Ages, Hugo Martin & Co hanno raccontato una storia più grande, ma c'è sempre qualcosa di bello nell'essere senza nome, senza personalità e senza casa in Doom, il tutto con un unico obiettivo: uccidere tutti i demoni!

Super Mario

Mario? Anonimo? Probabilmente sei un po' confuso. Dopotutto, è corpulento, vestito di rosso vivo, ha un bel berretto, i baffi più pesanti del mondo dei videogiochi e urla "Let's-a-goooo!" in ogni partita, tutto il tempo. Sicuramente Mario potrebbe essere classificato come tutt'altro che anonimo? Lo vedo in modo un po' diverso, però. Prima di Illumination mettere insieme l'assolutamente affascinante The Super Mario Bros. Movie in cui Mario aveva improvvisamente la sua attività, un'auto aziendale, idraulici rivali con cattivi atteggiamenti, una famiglia dura e veri e propri problemi di formazione che si manifestavano mentre cercava di addormentarsi... Prima di questo, non aveva nulla tranne un fratello con cui non parlava mai e un amico dinosauro che non accarezzava mai. Aveva una voce monotona e sottile e diceva la stessa frase in ogni partita, non aveva una vera personalità, non sapevamo da dove venisse, quale fosse la sua vera motivazione, o se gli piacesse salvare la stessa vecchia principessa dallo stesso cattivo tartaruga ogni anno, di volta in volta. Mario non ha avuto alcun atteggiamento e nessun personaggio per decenni, motivo per cui appartiene assolutamente a questa lista.

Samus Aran

Ricorderò per sempre la sorpresa o forse anche lo "shock" quando alla fine di Metroid (NES) si è scoperto che il figo cacciatore di taglie con il cannone a braccio che avevo appena guidato e con cui avevo picchiato a morte il malvagio Mother Brain, si è rivelato essere una ragazza. Mi sono seduto lì, a bocca aperta, mentre veniva riprodotta la sequenza finale, e da allora sono stato un fan estremamente appassionato diMetroid da allora. Adoro Metroid. Considero Super Metroid l'apice assoluto della serie di giochi e adoro Samus come personaggio. Ma anonima in termini di personalità, carattere e atteggiamento, è sempre stata, spesso più di qualsiasi altro eroe creato da Nintendo. Tuttavia, dietro la maschera, all'interno del suo iconico abbigliamento, c'è sempre stato (proprio come con Master Chief e Gordon Freeman ) spazio per me come giocatore per rimboccarmi le maniche, sognare me stesso nel ruolo della prima leggenda cacciatrice di taglie della galassia, e quindi entrare nel mondo del gioco e immergermi nell'atmosfera. Non credo che questa sia mai stata l'intenzione di Gunpei Yokoi, penso che i limiti tecnici e narrativi dell'epoca non permettessero molto di più, e ne sono grato 40 anni dopo.

