Giochi da cercare - giugno 2025

Bene, finalmente è arrivato. Giugno è alle porte e per il 2025 ciò significa due cose principali. Il primo è che la stagione degli eventi Summer Game Fest è qui, il che significa che ci saranno molte notizie e rivelazioni, e senza dubbio anche una collezione di lanci a sorpresa. A seguire questo è il lancio del Nintendo Switch 2, che manterremo abbastanza conciso in questo episodio di Games To Look For, poiché molti dei titoli di debutto sono riedizioni o porting. Quindi, anche se ci sono Switch 2 versioni di The Legend of Zelda: Breath of the Wild e Tears of the Kingdom, e molti giochi aggiuntivi in arrivo in linea con Switch 2, adatteremo questa puntata ai nuovi progetti in arrivo questo mese. Stando così le cose, andiamo avanti.

Mario Kart World (Switch 2) - 5 giugno

Probabilmente non c'è gioco più grande questo mese di quello con cui stiamo iniziando. Mario Kart World è il prossimo grande capitolo della lunga serie di corse di kart e sta portando con sé una moltitudine di enormi cambiamenti e miglioramenti. Uno di questi esempi è una modalità avventura open world in cui i giocatori possono viaggiare liberamente attraverso i numerosi biomi, completando sfide e trovando segreti lungo il percorso. Questo non vuol dire che l'azione di corsa frenetica e amata non andrà persa, poiché semmai sarà migliorata con nuove meccaniche di movimento e controllo che si stanno delineando per rendere questo Mario Kart il migliore della serie finora.

Rune Factory: Guardiani di Azuma (PC, Switch, Switch 2) - 5 giugno

Per coloro che cercano qualcosa con una maggiore attenzione alla storia e persino alla simulazione di vita, Marvelous ' Rune Factory: Guardians of Azuma è il gioco da tenere d'occhio. Questo prossimo capitolo della lunga serie è destinato a fornire una nuova interpretazione della formula incaricando i giocatori di operare come un Earth Dancer, un essere che utilizza abilità impressionanti e mistiche per combattere mostri corrotti e per costruire e supportare anche fattorie stagionali. Se hai pensato che Harvest Moon sia sempre stato privo di azione, Rune Factory: Guardians of Azuma è probabilmente il gioco che fa per te.

Tour di benvenuto per Nintendo Switch 2 (Switch 2) - 5 giugno

Un altro Switch 2 titolo di lancio. A differenza di Mario Kart World, Nintendo Switch 2 Welcome Tour è essenzialmente la risposta di Nintendo a Astro's Playroom. Questo è un progetto che utilizza i minigiochi e l'esplorazione come modo per insegnare ai proprietari di Switch 2 tutto sulla loro nuova console e alcune delle cose più bizzarre che può fare. Potrebbe mancare la profondità di gioco del platform di Team Asobi, ma vale comunque la pena dare un'occhiata se stai afferrando il sistema successivo.

Dune: Risveglio (PC) - 10 giugno

Il mio Arrakis, il mio Dune. Gli esperti di sopravvivenza open world di Funcom si sono assunti l'immenso compito di rendere il leggendario pianeta desertico di Frank Herbert il soggetto di una nuovissima avventura. Dune: Awakening vede i giocatori catapultati in un bioma tentacolare e sabbioso dove tutto sta cercando di ucciderti. Che si tratti della luce del sole, del calore, delle unità NPC, degli altri giocatori e persino dei vermi della sabbia, questo gioco consiste nel ritagliarsi un nome in un universo diverso dalla linea temporale originale, esplorando cosa sarebbe successo se Paul Atreides non fosse mai nato...

MindsEye (PC, PS5, Xbox Series) - 10 giugno

Proveniente da una serie di veterani del settore ed ex-Rockstar dipendenti, Build a Rocket Boy MindsEye è un gioco d'azione esplosivo ambientato nel futuro. Descritto come un thriller d'avventura narrativo per giocatore singolo, questo gioco porta i giocatori nella città immaginaria di Redrock dove, nei panni dell'ex agente delle forze speciali Jacob Diaz, l'obiettivo è scoprire la verità e determinare come la tecnologia posseduta dai ricchi e dall'élite viene utilizzata per frenare e controllare l'umanità.

Rainbow Six: Siege X (PC, PS5, Xbox Series) - 10 giugno

Ubisoft sta finalmente dando Rainbow Six: Siege l'aggiornamento che desiderava da tempo. Dopo quasi un decennio di attività, lo sparatutto tattico è stato aggiornato a Siege X, una nuova evoluzione che offrirà immagini e prestazioni migliori, nuovi modi di giocare, tutti i contenuti originali nel tempo e il tutto eliminando il supporto di ultima generazione per garantire che il gioco funzioni ancora meglio sull'hardware attuale. Inutile dire che, se sei un giocatore frequente di Siege, non vorrai perderti Siege X.

The Alters (PC, PS5, Xbox Series) - 13 giugno

11 bit Studios sta dando una svolta unica allo spazio di sopravvivenza con The Alters. Questo è un gioco di fantascienza che fonde elementi di avventura, sopravvivenza e costruzione di basi per creare un progetto unico e insolito che consiste nel creare versioni alternative del protagonista Jan Dolski nel tentativo di conquistare e fuggire da un pianeta alieno molto ostile. Anche se potrebbe sembrare abbastanza impegnativo così com'è, The Alters aggiunge all'equazione turbolenze e scelte personali e dell'equipaggio, il tutto per rendere questa esperienza di sopravvivenza solo per i coraggiosi.

FBC: Firebreak (PC, PS5, Xbox Series) - 17 giugno

Remedy non fa giochi multiplayer. O meglio, non lo fanno molto spesso... FBC: Firebreak è un progetto non ortodosso per la talentuosa squadra finlandese in quanto si basa su una squadra di tre giocatori che si dirigono in aree contaminate per superare le minacce come parte del Federal Bureau of Control. Sì, FBC: Firebreak è la parte successiva del Remedy Connected Universe, poiché si basa sugli eventi di Control e Alan Wake 2 per offrire una strana e insolita lista di missioni e compiti che i giocatori devono superare in gruppo utilizzando una serie di abilità e strumenti stravaganti e potenti.

Tron: Catalyst (PC, PS5, Xbox Series, Switch) - 17 giugno

La Disney sta finalmente dando a Tron l'amore che merita. L'iconica serie di fantascienza avrà un nuovo film entro la fine dell'anno e questo giugno riceverà anche un nuovissimo videogioco. Conosciuto come Tron: Catalyst, questo è un gioco d'azione e avventura che vede i giocatori intrappolati nel Arq Grid e incaricati di fuggire, il tutto utilizzando i loro fidati Light Cycle e Identity Disc e uno speciale potere di looping noto come Glitch. Per chi è alla ricerca di paesaggi urbani al neon e di un mondo digitale come nessun altro, non vorrete perdervi questo gioco.

Lost in Random: The Eternal Die (PC, PS5, Xbox Series) - 17 giugno

Nonostante condivida lo stesso omonimo, Lost in Random: The Eternal Die non è in realtà un sequel del recente gioco di strategia d'azione, poiché si tratta invece di uno spin-off d'azione roguelike che si svolge più come un'esperienza hack and slash. Ambientato nello stesso mondo particolare e memorabile, Lost in Random: The Eternal Die vede i giocatori vestirsi come Queen Aleksandra e die-companion Fortune mentre hanno il compito di utilizzare potenti oggetti e abilità nel tentativo di fuggire dal bizzarro mondo.

Rivincita (PC, PS5, Xbox Series) - 19 giugno

EA Sports FC e eFootball i fan si spostano, i creatori del sensazionale fenomeno delle arti marziali Sifu stanno cercando di conquistare il mondo del calcio digitale. Questo giugno, Rematch arriverà e fornirà una versione davvero unica del calcio virtuale, che combina un gameplay più arcade e freestyle simile a FIFA Street con emozionanti meccaniche in terza persona che ti danno un controllo senza precedenti sul tuo giocatore. Sloclap sta cercando di capovolgere davvero il mondo del calcio digitale con questo gioco, il che significa che se sei un fan non vorrai saltare questo.

Death Stranding 2: Sulla spiaggia (PS5) - 26 giugno

Se abbiamo detto che Mario Kart World è probabilmente il gioco più importante di giugno, Death Stranding 2: On the Beach è quello con cui sta litigando. Kojima Productions " sembra essere più grande, migliore e più strano del suo predecessore, offrendo un'avventura costruita attorno a un cast di serie A e portando il bizzarro universo in nuove località, principalmente nelle pericolose terre dell'Australia. PlayStation potrebbe non avere troppi grandi giochi esclusivi quest'anno, ma Death Stranding 2 è sicuramente un titano che dovrebbe essere sul radar di tutti.

E questo lo fa. Ancora una volta, questo mese ha molto da offrire ai fan dei videogiochi e senza dubbio ancora di più con l'avanzare della stagione degli eventi, ma in termini di giochi imperdibili che già conosciamo, non sbaglierete con questi giochi. Come al solito, assicurati di tornare tra un mese per vedere cosa ha in serbo luglio 2025 per i fan.