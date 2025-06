Mario Kart World: Revisione in corso

HQ

Dato che Mario Kart 8 è uno dei giochi più venduti al mondo di sempre e anche il secondo gioco più venduto di Nintendo, dietro solo a Wii Sports (che, come sapete, è arrivato con ogni console Wii), non è esagerato dire che niente è più caldo al lancio di Switch 2 di Mario Kart World.

In effetti, sono passati undici anni dall'ultima volta che un gioco Mario Kart è stato rilasciato per una console Nintendo, e il 5 giugno è finalmente arrivato il momento del suo arrivo. Prima di questo, Gamereactor ha avuto l'opportunità di visitare Nintendo a Francoforte per provare sia questo che il Welcome Tour, e non stiamo parlando di una versione iniziale ma del gioco completo con tutto disponibile. Le mie impressioni qui sono le stesse di quelle che saranno nella recensione che pubblicheremo appena possibile.

Così... Prima di entrare nel vivo del divertimento, sono sicuro che molti di voi si staranno chiedendo con orrore se Nintendo sia riuscita a creare un degno successore del miglior party racer di sempre. Io ero uno di loro, e ho giocato a Mario Kart 8 Deluxe praticamente ogni settimana dalla sua uscita, e fortunatamente ho notizie positive. Non ho ancora giocato a tutto e non ho avuto il tempo di esplorare abbastanza per un'opinione definitiva, ma sì, sembra che Nintendo abbia tra le mani una nuova meraviglia senza tempo, dove ora sono anche riusciti a inserire tutte le tendenze che sono così importanti oggi e che sono destinate a essere rilevanti per molto tempo.

Quando prendo il nuovo Pro Controller di Nintendo per la prima volta per giocare, la mia mano sta sudando quasi prima che appaia la luce verde e suoni il claxon di partenza. Quello che mi accoglie è una schermata iniziale molto accogliente in cui Mario è in giro per il mondo ora spalancato, mentre ottengo una serie di opzioni classiche, così come la nuova opzione Free Roam.

Durante l'evento, estremamente ben pianificato, l'idea è che io e altri giornalisti e influencer in visita avremo il tempo di provare il maggior numero possibile di aspetti. Ma tutto inizia con alcune buone gare di coppa vecchio stile in cui possiamo scegliere quello che vogliamo e provare questo nuovo set-up. A seconda della coppa, parto da un posto e alla fine della gara sono in un altro, un concetto chiaro che rinnova il sistema classico in un modo che sembra logico e quindi evita la sensazione di cambiare per il gusto di cambiare.

Quando scelgo i piloti (per me, di solito sono Luigi e Waluigi), non noto una grande differenza da Mario Kart 8, ma quando scelgo un veicolo nella schermata successiva, è chiaro quanto sia cambiato in termini di tecnologia. I dettagli e le texture sono su un livello completamente diverso rispetto al suo predecessore, e non sembra esserci alcuna selezione di ruote o deltaplani da quello che ho potuto vedere, qualcosa di cui non sono triste, ad essere onesti. Molte cose sotto forma di piloti e kart sono bloccate, quindi sembra che ci sia molto da guadagnare.

Scelgo di partire in modalità soft con 100 cc nel classico Mushroom Cup, dove la gara inizia a Mario Bros. Circuit, e poi via Crown City e Whistlestop Summit, e alla fine arrotonda a DK Spaceport. Sembra potente vedere 24 piloti tagliare il traguardo in una sorta di sfilata di mascotte di creature famose e molto meno conosciute del Mushroom Kingdom. Quando appare il semaforo verde, parto ed è chiaro che le gare di superstar funzionano ancora allo stesso modo.

La più grande differenza di gioco questa volta è che i salti sono tornati. Questi erano già presenti nel primissimo Mario Kart, ma sono scomparsi lungo il percorso. Qui, invece, hanno una funzione leggermente diversa e vengono utilizzate, tra le altre cose, per permettere di cavalcare sui muri. Per fare ciò, tuttavia, devi caricare il tuo salto, ed è immediatamente evidente che questo significherà che dovrò cambiare un po' il mio stile di gioco. Cercare di scivolare attraverso ogni curva nel modo più fluido possibile non è più automaticamente la cosa migliore da fare e può portare a perdere scorciatoie importanti, e sembra che ce ne siano molte, quindi imparare a padroneggiare i salti sarà senza dubbio importante.

Altre cose che mi affretto a notare sono dettagli come il fatto che non è più necessario tenere premuto un pulsante per tenere un guscio verde dietro di te, ma è qualcosa che viene fatto automaticamente quando raccogli l'oggetto. Quindi devi solo premere il pulsante quando è il momento di strapparlo, che è una funzione adorabile e davvero facile da usare che apprezzo. Altre piccole cose sono che ora puoi vedere chiaramente quanta spinta ti è rimasta sui funghi d'oro, il che li rende più facili da cronometrare e utilizzare. Spontaneo direi anche che gli avversari del computer sembrano essere un po' più facili questa volta, e anche se dovrei ovviamente vincere 100 cc, è ancora la prima volta che gioco senza conoscere né scorciatoie né nuove meccaniche di gioco, quindi ottengo una vittoria con un margine.

Il Mushroom Cup è completato da una salita assolutamente fenomenale a DK Spaceport, il cui design ricorda il cantiere dell'originale 1981 Donkey Kong, dove una gigantesca scimmia robot si alza e lancia barili contro i cavalieri in una sequenza assolutamente deliziosa. Da qui ho continuato a giocare e ho scelto la reinterpretazione acquosa di Wario's Galleon e Moo Moo Meadows, entrambi completamente rinnovati. Le corse in acqua sono distinte e offrono naturalmente una sensazione diversa al terreno solido sotto le ruote, e penso di poter sentire lievi influenze dai giochi Wave Race, il che è tutto positivo.

Dopo aver giocato alle coppe, abbiamo avuto l'opportunità di provare la modalità Versus. Ho iniziato il mio viaggio a Mario Circuit e dopo averlo giocato, ho scelto Acorns Heists e ho avuto modo di sperimentare come il mondo sia cambiato da un classico ambiente di corsa a una lussureggiante pista verde. Da lì, il mio viaggio mi ha poi portato in una corsa verso Boo Cinema, e gli ambienti verdeggianti sono rapidamente passati a qualcosa di più autunnale e presto verso un vero e proprio (beh... per gli standard Nintendo) simile all'orrore con corse in un cinema infestato con molti effetti fantastici. Ho completato i miei viaggi Versus con un viaggio verso qualcosa di più vivace, scegliendo una gara che è andata a Dandelion Depths.

Giocare in questo modo è delizioso e sono davvero incoraggiato a sperimentare tutto, poiché lungo i percorsi c'è l'opportunità di sbloccare nuovi semi tramite pacchi di cibo nascosti alla periferia. I costumi sono davvero molto diversi e possono, ad esempio, trasformare Waluigi in una creatura più simile a Dracula, e quindi mi fanno sentire motivato a trovarli. Penso sicuramente che sarò ansioso di provare a trovare tutto quando potrò sedermi e giocare a casa in pace e tranquillità.

La modalità di gioco Free Roam offre l'opportunità di esaminare davvero correttamente il maestoso mondo di gioco, dove è possibile guidare praticamente ovunque. Come in Forza Horizon, lasciarsi alle spalle le strade per un po' di esplorazione è d'obbligo, poiché Nintendo ha segreti nascosti praticamente ovunque, di solito sotto forma di P Blocks. Schiantarsi contro di loro ti offre una sfida a tempo di varia difficoltà e completarli sblocca nuovi contenuti (non ultimo Stickers per migliorare i tuoi carrelli). Alcune di queste sfide sembrano un po' simili a puzzle nel design, altre sono orientate alle corse e altre ancora ruotano attorno al volo. Ho avuto solo il tempo di provare una frazione di ciò che è disponibile, ma posso dire che nessuna sfida è stata scarsa, anche se alcune sembrano un po' casuali. La stragrande maggioranza sembra davvero progettata e pensata in modo intelligente, e c'è anche un Photo Mode, che penso molti apprezzeranno.

Fin qui tutto bene, ma la vera Mario Kart World star per me è il nuovo battle royale aromatizzato Knockout Tour. Una modalità di gioco per un massimo di 24 persone in sei gare, in cui è importante non finire tra gli ultimi quattro perché significa eliminazione immediata. L'ultima gara prevede quindi solo quattro persone e l'assetto la rende automaticamente molto più emozionante. Nelle coppe ottengo un po' meno punti se non taglio il traguardo per primo, ma posso comunque vincere facendo bene nelle altre gare. Se fallisco, vengo messo fuori combattimento, il che significherà Game Over.

Prima di ogni gara, tutti possono votare il percorso che vogliono giocare tra tre opzioni preselezionate, ma puoi anche visualizzare la mappa e selezionare qualsiasi percorso. Dal momento che c'è un sorteggio tra le scelte di tutti, potrebbe essere il tuo brano preferito, anche se sei stato solo tu a sceglierlo. Il prestigio era palpabile quando tutti nella stanza si sono riuniti in questa modalità di gioco assolutamente deliziosa (dove non posso fare a meno di dirvi che sono riuscito a vincere a titolo definitivo). Essere proprio sull'orlo dell'eliminazione durante una gara è stressante oltre la maggior parte delle cose e la sensazione di "solo un'altra gara" è palpabile.

Altre opzioni sono le opzioni ricorrenti Coin Runners e Balloon Battle. Non offrono grandi sorprese, ma il maggior numero di giocatori combinato con percorsi migliori e divertenti oggetti bonus ha reso entrambi una gioia da giocare. Chiaramente due modalità di gioco che hanno un futuro sia online che offline.

Per inciso, penso di aver notato che i potenti oggetti bonus sono un po' più generosi questa volta, forse a causa del fatto che ora ci sono 24 giocatori in pista, quindi ci sono molte persone che hanno la possibilità di lanciare gusci blu. Ma anche superstar e Bullet Bills sono stati usati un po' più frequentemente di quanto penso di essere abituato. C'è un'impostazione per regolare gli oggetti bonus, ma non sono ancora un po' sicuro di quanto sia.

Quindi ci sono molti elementi che suggeriscono che si tratta di un vero vincitore: Nintendo rilascerà alla fine di questa settimana. L'unica cosa negativa che devo dire è che ho sperimentato le prestazioni con i Joy-Con 2 quando quattro persone giocavano sullo stesso schermo - usando Switch 2 Camera e - come notevolmente in ritardo. Che ciò sia dovuto a qualche impostazione del gioco o della TV, o se la fotocamera assorba effettivamente così tante risorse da influire sull'esperienza di gioco, non posso dirlo con certezza fino a quando non l'ho testata a fondo a casa. Indipendentemente da ciò, non è un grosso problema perché è un accessorio opzionale.

Torneremo con la nostra recensione completa in un futuro ragionevolmente prossimo, quando vi diremo esattamente quanto sia buono Mario Kart World, ma nel frattempo le cose sembrano molto promettenti. L'eccitazione spaventosa di cui ho parlato nell'introduzione si è trasformata in pura gioia e il 5 giugno la gara ha inizio.