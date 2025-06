Screen Time - Giugno 2025

HQ

La stagione estiva è iniziata e per gli appassionati di cinema e gli spettatori questo significa che le cose si stanno davvero scaldando. Questo giugno ha molto da fare per gli appassionati di TV e film, tra grandi successi, animazioni emozionanti, stagioni successive e molto, molto altro. Quindi, con un sacco di cose da fare, diamo il via a un altro episodio di Screen Time.

Ma prima di farlo, un rapido promemoria: abbiamo basato le nostre scelte su un calendario delle uscite nel Regno Unito , quindi assicurati di controllare localmente per elenchi e informazioni accurate.

Stick [Apple TV+] - 4 giugno

A dare il via al mese è una serie sportiva perfetta per coloro che desiderano colpire i collegamenti quest'estate. Owen Wilson è il protagonista dello show comico diApple TV+ Stick, in cui interpreta un giocatore di golf che sta usando il suo know-how e la sua esperienza per allenare un giovane talento promettente. Con cameo di grandi nomi del golf e un tono che renderà felici i fan di Ted Lasso, questo sarà un must sullo streamer di Apple questo giugno.

HQ

Annuncio pubblicitario:

Predator: L'assassino degli assassini [Disney+] - 6 giugno

Da quando Prey ha fatto il suo arrivo, abbiamo assistito a una rinascita di tutte le cose Predator, e questo continuerà questo giugno quando il regista di Prey Dan Trachtenberg debutterà con il suo prossimo lavoro con la leggendaria specie aliena assassina. Conosciuto come Predator: Killer of Killers, questo film ha un tema antologico e segue come un Predator si confronta con una manciata dei più grandi guerrieri dell'umanità, che si tratti di un vichingo, di uno shinobi o di un pilota della seconda guerra mondiale.

HQ

Ballerina - 7 giugno

Il mondo di John Wick si sta espandendo. Anche se dovremo aspettare un po' prima che Keanu Reeves torni nei panni di Baba Yaga in un altro capitolo ufficiale della linea principale, riprenderà il famoso ruolo questo giugno nello spinBallerina -off. Questo film è interpretato da Ana de Armas nel ruolo principale di un'assassina di Ruska Roma che sta cercando di vendicarsi di coloro che hanno ucciso la sua famiglia, e naturalmente questo la mette in rotta di collisione con il famoso sicario di Reeves.

Annuncio pubblicitario:

HQ

Come addestrare il tuo drago - 9 giugno

Hai già visto questa storia, ma questo non impedisce Universal di raccontarla di nuovo. L'acclamato e amatoHow to Train Your Dragon è stato sottoposto al trattamento live-action, un film che esplorerà nuovamente la storia del vichingoHiccup e delToothless dragoNight Fury e di come il loro legame sia riuscito a cambiare le credenze del clan locale e, infine, a salvarli dalla distruzione. Con alcune star di ritorno, come Gerard Butler di nuovo Stoick the Vast, questo film sta cercando di essere perfetto per le famiglie e i giovani.

HQ

FUBAR: Stagione 2 [Netflix] - 12 giugno

Arnold Schwarzenegger ha promesso che sarebbe tornato ed è esattamente quello che farà questo giugno, quando FUBAR tornerà su Netflix. La serie d'azione continuerà a raccontare la storia di una coppia di padre e figlia mentre scoprono che entrambi lavorano per la CIA in segreto e di come questo porti a missioni sotto copertura contrastanti e folli. La differenza questa volta è che il cast è arricchito da volti nuovi ed ex amanti, poiché Carrie-Anne Moss apparirà come una spia tedesca che ha legami con la figura paterna di Arnie, Luke.

HQ

Deep Cover [Prime Video] - 12 giugno

Prime Video in realtà ha un giugno abbastanza costante, poiché lo streamer ha un'offerta notevolmente limitata. Ma quello che ha è un nuovissimo lungometraggio che combinerà gli sforzi di Bryce Dallas Howard, Orlando Bloom e Nick Mohammed, ognuno dei quali interpreta attori improvvisati che stanno aiutando le autorità locali del Regno Unito a smantellare un giro criminale fingendosi boss violenti e spietati. Inutile dire che questo non va mai secondo i piani.

HQ

Echo Valley [Apple TV+] - 13 giugno

Apple TV+ ha in programma diversi progetti promettenti questo giugno, ma solo uno di questi è un lungometraggio. Interpretata da Sydney Sweeney e Julianne Moore, la coppia apparirà nel thriller drammatico Echo Valley, un film che ruota attorno a una coppia di madre e figlia mentre superano una svolta conflittuale e contorta degli eventi, quando la figlia appare sulla soglia di casa della madre mentre è coperta dal sangue di qualcun altro...

HQ

Tornado - 13 giugno

Se stai cercando qualcosa di un po' meno serio e più ricco di azione questo giugno, forse Tornado di John Maclean susciterà il tuo interesse. Questo è un film violento ed emozionante che ruota attorno alla figlia di un burattinaio giapponese che viene coinvolta in una banda di fuorilegge guidati da Sugarman e suo figlio Little Sugar. Questo si trasforma presto in un western samurai quando la figlia decide di rubare la scorta d'oro della banda.

HQ

28 anni dopo - 20 giugno

Abbiamo aspettato molto, molto tempo per vedere questo prossimo capitolo dell'orribile storia post-apocalittica di Danny Boyle, poiché dopo 28 Days Later, che ha debuttato oltre 20 anni fa, l'atteso 28 Years Later arriverà questo mese. Questo ci riporta al Regno Unito devastato e vede come un gruppo di persone riesca a rimanere in vita in un mondo in cui il virus della rabbia non ha solo mutato gli infetti negli anni passati, ma anche gli altri sopravvissuti...

HQ

Elio - 20 giugno

La Pixar ha avuto un anno piuttosto impegnativo poiché la casa di animazione ha debuttato con la sua prima serie animata completa su Disney+ in primavera, ma ora sta costruendo su questo con un'idea completamente nuova che ci porterà tra le stelle. Conosciuta come Elio, questa avventura cosmica ruota attorno a un giovane ragazzo il cui sogno di essere rapito dagli alieni si avvera, inviandolo in un viaggio stimolante ed epico lontano nelle profondità dello spazio.

HQ

Ironheart [Disney+] - 25 giugno

Thunderbolts* potrebbe essere appena apparso nei cinema, ma è già tempo per il prossimo Marvel Cinematic Universe progetto. Non si tratta di un'offerta teatrale, ma piuttosto di una serie televisiva in arrivo su Disney+ a giugno. Conosciuto come Ironheart, questo riprende la storia di Riri Williams, che è stata introdotta per la prima volta in Black Panther: Wakanda Forever, e vede come la giovane eroina costruisce la propria armatura che viene descritta come la più avanzata dai tempi della controparte di Iron Man.

HQ

F1 - 25 giugno

Ultimamente siamo stati viziati con un'azione epica e questo giugno non farà che espanderci. Joseph Kosinski, il regista di Top Gun: Maverick, sta collaborando con Brad Pitt per una storia live-action e straordinaria basata sulla Formula 1. Conosciuto semplicemente come F1, questo film spinge i confini delle riprese utilizzando telecamere avanzate su vere auto di F1 e registrando l'azione durante i Gran Premi ufficiali in tutto il mondo. Inutile dire che questo sta cercando di essere una delizia per i fan del motorsport.

HQ

L'Orso: Stagione 4 [Disney+] - 26 giugno

L'acclamata serie drammatica sta già tornando per la sua quarta stagione. Questa volta, The Bear riprenderà gli eventi della selvaggia terza stagione e vedrà la Sydney di Ayo Edibiri espandersi per avviare il suo ristorante, mentre Carmy di Jeremy Allen White combatte le probabilità e ancora più sfide finanziarie per mantenere The Bear ristorante fuori dall'acqua e in vita. Aspettatevi un sacco di urla, imprecazioni e urla di "cugino!"

HQ

M3GAN 2.0 - 27 giugno

Una volta era un'assassina e un grosso problema, ma ora sembra che sia la più grande salvatrice dell'umanità. M3GAN è tornato per un film horror di follow-up che vede il robot omicida incaricato di proteggere coloro a cui tiene da un modello di intelligenza artificiale più avanzato e più recente che è andato fuori controllo. Fortunatamente, il compagno titolare ha ricevuto un aggiornamento per completare questa immensa sfida.

HQ

Squid Game: Stagione 3 [Netflix] - 27 giugno

La serie drammatica sudcoreana di successo e uno dei progetti più popolari di Netflix di tutti i tempi volge al termine quest'estate. Squid Game è presto pronto a concludersi, ponendo fine al contorto game show e vedendo il Gi-hun di Lee Jung-jae finalmente avere l'opportunità di liberarsi dall'essere tormentato. L'unico problema è se riuscirà a sopravvivere abbastanza a lungo da vedere l'alba metaforica...

HQ

Smoke [Apple TV+] - 27 giugno

A coronare il mese c'è un'ultima offerta da Apple TV+. Smoke è una serie drammatica che si ispira a eventi reali e, come suggerisce il suo omonimo, esplora una collezione di casi di incendio doloso e come un detective problematico e un coraggioso investigatore si uniscono per rintracciare i colpevoli che hanno alimentato le fiamme. Questo spettacolo ha un cast forte, guidato da Taron Egerton e Jurnee Smollett.

HQ

Questo lo fa per un altro mese. Assicurati di tornare tra qualche settimana, quando daremo un'occhiata a ciò che luglio 2025 ha in serbo per gli spettatori e gli utenti dei servizi di streaming.