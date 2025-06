Nintendo Switch 2 Welcome Tour: Revisione in corso

HQ

Molte persone probabilmente hanno alzato le sopracciglia quando Nintendo ha annunciato Welcome Tour come una sorta di titolo introduttivo per Switch 2. Per molti versi, ricorda Wii Sports in quanto il gioco è destinato a fungere da sorta di demo del nuovo hardware e presentare le possibilità che offre.

Il mio pensiero spontaneo all'epoca era che avrebbe dovuto essere incluso con la console nello stesso modo in cui lo era Wii Sports, il che ha contribuito notevolmente a rendere la console Wii Nintendo il più grande successo di allora. Welcome Tour non ha neanche lontanamente lo stesso fascino elegante, spoglio e intuitivo di Wii Sports, e si trova piuttosto all'altra estremità della scala. Si tratta di caratteri super piccoli, molto testo e un layout sorprendentemente complesso.

Durante una recente visita a Nintendo Germania a Francoforte, ho finalmente avuto l'opportunità di provare Welcome Tour per vedere se ha quello che serve per stare in piedi da solo, anche se viene venduto come titolo fortemente scontato. E devo dire che sono un po' sorpreso... in senso buono.

Welcome Tour è certamente all'altezza del suo nome, e l'intero gioco (o almeno la parte che ho avuto modo di provare) si svolge su una console gigante Switch 2 e i suoi rispettivi accessori. Gioco nei panni di un personaggio incredibilmente piccolo e in cima alla console ci sono una serie di tende che fungono da stazioni demo o banchi quiz con il personale che le gestisce, il tutto mentre le persone camminano come turisti. Tutto ciò che si trova sulla console, come pulsanti, porte, altoparlanti, magneti e altro ancora, è cliccabile e se li premi ottieni una piccola spiegazione di cosa fanno.

Guardando tutto, giocando con successo alle demo e partecipando ai quiz, sblocchi nuove aree della console da visitare. Ho preso il mio piccolo personaggio (che può essere personalizzato) e ho iniziato a esplorare, dall'enorme sinistra Joy-Con 2, poi lo schermo e poi la destra Joy-Con 2. Progredire non è sempre facile e richiede un certo numero di medaglie e altri oggetti, che risultano essere abbastanza ben nascosti.

Da parte mia, sono rimasto un po' sorpreso da quanto siano dettagliate le descrizioni di tutto da parte di Nintendo. Welcome Tour va davvero più in profondità di quanto si possa pensare, e quando ho cliccato sul sensore che funge da tappetino per il mouse, ho imparato come Nintendo lavorava con diverse scelte di sensori perché c'è un po' più di distanza tra il sensore e un tappetino per mouse rispetto a un normale mouse per PC. Allo stesso modo, ho imparato come le vibrazioni nel Joy-Cons 2 possono essere utilizzate anche per creare il suono, e come la tecnologia raggiunge questo obiettivo, il che è illustrato dal suono inconfondibile di raccogliere un penny in Super Mario Bros. Spesso c'è anche un po' di storia, come Nintendo che ci ricorda che in realtà hanno rilasciato un mouse ufficiale nel 1992 con Mario Paint e avevano anche il Nintendo 64 Mouse in Giappone nel 1999. Il fatto che il Joy-Con 2 funzioni come un mouse è quindi più familiare piuttosto che qualcosa di completamente nuovo per Nintendo.

Dopo aver letto su un particolare argomento, puoi andare su un disco Quiz per fare un rapido quiz su un particolare argomento. Le domande non sono particolarmente difficili se hai effettivamente letto i cartelli intorno al bancone, ma se non l'hai fatto, alcune di esse sono spesso quasi congetture alla cieca. È un approccio insolito che significa che sto studiando quelle che sono effettivamente le pubblicità Nintendo, il che rafforza la mia opinione che probabilmente avrebbe dovuto essere inclusa con la console in ogni caso, mentre mi fa anche capire che non è certamente per tutti, motivo per cui probabilmente Nintendo non ha voluto includerla in bundle.

Le varie tende dimostrative che si trovano qua e là sono tutte dedicate a diverse funzionalità del tuo Switch 2, e sono progettate in modo piuttosto affascinante. Prendiamo, ad esempio, il modo in cui Nintendo sceglie di illustrare la grafica 4K. Lo fanno con l'amato livello 1-1 in Super Mario Bros. e mostrano quanto sia piccolo e simile a un francobollo su un vero schermo 4K. L'intero livello si inserisce in una piccola porzione, in cui non solo devi giocarci ma anche, tra le altre cose, passarlo equipaggiato con un Fire Flower, scendere da un tubo verde e afferrare un fungo 1UP. Per me, che ho un'età, questo era un terreno sacro e familiare (anche se sono riuscito nell'impresa n00b di morire all'istante al primo Goomba, preso alla sprovvista da quanto tutto fosse incredibilmente piccolo), ma una persona più giovane accanto a me ha lottato per ben 15 minuti per trovare il blocco invisibile che dà un fungo 1UP.

Altri esercizi che ho provato includevano guidare una palla attraverso un labirinto usando il Joy-Con 2 come un mouse, identificare la frequenza dei fotogrammi con cui gli oggetti volavano sullo schermo (per illustrare la superiorità di 120 fotogrammi al secondo) e un minigioco maracas che dimostrava quanto fosse buona la nuova funzione di scuotimento. Quest'ultimo ha impressionato molto, con la Joy-Con 2 che si sente chiaramente diversa quando una maraca è stata riempita con oggetti più grandi o più piccoli.

La mia preferita delle tende demo era una storia simile a Twister in cui dovevi mettere le dita su quadrati colorati (alcune demo dovevano essere giocate in TV, altre sullo schermo del dispositivo, e questa era una di quest'ultima) per cercare di attivarle tutte e 10. Le mie dita si sono intrecciate rapidamente e ho ancora pensato che fosse un po' di curiosità divertente che offriva qualcosa di nuovo. Tutto sommato, queste tende dimostrative non sono praticamente nulla di speciale, ma sono comunque divertenti e soddisfano lo scopo di dimostrare davvero l'hardware e incoraggiarti a riprovare per stabilire record in modo da poter ottenere più medaglie e sbloccare nuove cose.

A parte il fatto che Nintendo ovviamente vuole guadagnare un dollaro in più su Welcome Tour invece di raggrupparlo, il mio tempo con il gioco mi ha comunque fatto capire perché lo vendono separatamente. È ricco di trama, ha molto testo e sembra progettato per i giocatori più anziani, preferibilmente quelli con una certa conoscenza della storia di Nintendo. Penso che sia un gioco che non piacerebbe a molti bambini e principianti, e non è certo un titolo per tutti. È, tuttavia, un titolo di mio gusto, anche se ho avuto solo il tempo di esplorare un po' di quello che c'è da vivere. Ti dirò di più sul fatto che valga la pena o meno di prenderlo nella recensione finita in arrivo tra pochi giorni.