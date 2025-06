Giochi che sono diventati "dispersi in azione!"

HQ

Lo sviluppo di giochi è estremamente complesso, come ormai sappiamo. Questo è spesso enfatizzato sia dai normali dipendenti di un determinato studio che dagli avidi dirigenti in cima alla piramide, che sanno esattamente quanti dipendenti sono necessari per completare anche piccoli progetti di gioco e quanto sono aumentati i budget in soli 10 anni.

Quindi è ancora più sorprendente che i giochi possano finire nel cosiddetto "inferno dello sviluppo", che possano essere presi in giro dagli studi dietro di loro, solo per scomparire per molti, molti anni alla volta senza alcun segno reale di vita dalla produzione. Chi paga gli stipendi? Come si svolgono le riunioni quotidiane di produzione su progetti di gioco che vanno avanti da 6 anni? 7 anni? 10 anni? "Allora, a che punto siamo con le caratteristiche X e Y?"

È difficile da immaginare, non è vero? Ma succede davvero. Capita che giochi che hanno richiesto solo quel tempo per essere completati emergano improvvisamente dall'oscurità e diventa chiaro che un team significativo ci sta lavorando da quella che sembra una generazione.

Questi sono quelli che esamineremo oggi. Descriveremo da quanto tempo alcuni dei progetti che sono attualmente in qualche ombra di quello che Internet ha soprannominato "l'inferno dello sviluppo" (anche se questo può essere fuorviante) sono stati in sviluppo, così come quanto è probabile che verranno mai rilasciati.

Il prossimo gioco di PlayDead - In sviluppo da circa nove anni (presumiamo)

Il danese PlayDead ha pubblicato Inside nel 2016 e, sebbene sia quasi impossibile speculare, supponiamo che lo studio, in una certa misura, avesse un'idea di cosa volesse fare subito dopo. Naturalmente, hanno continuamente portato il gioco su nuove piattaforme, come PlayStation nei mesi successivi, un porting per iOS nel 2017 e un porting per Switch nel 2018, ma presumiamo ancora che il lavoro sul terzo gioco dello studio sia in corso immediatamente dal suo lancio nel 2016. Questo ci dà un tempo di sviluppo, finora, di circa nove anni. E questo senza che il gioco abbia un nome, PlayDead che lo menzioni direttamente, o che noi abbiamo alcuna indicazione su quando lo studio sarà finito.

Quindi, oggi, il team (secondo il loro sito web) è composto da 100 dipendenti, e lo studio ha impiegato nove anni per arrivare a questo punto. È difficile per noi prevedere o speculare su come questo possa essere finanziariamente sostenibile, e il punto di partenza è sempre che le anime creative dovrebbero prendersi il tempo di cui hanno bisogno. Ma anche con tutto quel margine di manovra, è ancora difficile immaginare come ci siano volutiPlayDead nove anni, e questo, ancora una volta, senza alcun segno reale di vita a parte alcune immagini del misterioso gioco.

Beyond Good & Evil 2 - In fase di sviluppo in varie forme da 18 anni

Al momento in cui scriviamo, Beyond Good & Evil 2 detiene il record per il gioco che ha trascorso più tempo in qualcosa che assomiglia allo sviluppo attivo. È estremamente difficile dire esattamente come uno studio grande come Ubisoft Montpellier deleghi le proprie risorse, ma continuiamo a presumere che ci siano diverse centinaia di dipendenti che lavorano attivamente al gioco e nell'estate del 2023 il gioco ha persino ottenuto un nuovo direttore sotto forma di Fawzi Mesmar, dopo che il precedente regista è purtroppo scomparso improvvisamente.

Il suddetto record è di 15 anni, ma è stato assegnato al progetto nel 2022, il che significa che in questo momento ha solo aumentato il suo vantaggio. Ciò significa che il gioco si sta avvicinando a un periodo di sviluppo attivo di 18 anni, anche se con l'incertezza che non sappiamo esattamente quanto sia stato attivo lo sviluppo durante i diversi periodi.

Tuttavia, è sorprendente come Ubisoft riesca a svelare continuamente progetti, solo per lasciarli rimanere dormienti per così tanto tempo. Il gioco ha avuto la sua "ri-rivelazione" nel 2017, ovvero otto anni fa. E questo si aggiunge al lungo e strano periodo che è venuto prima, in cui Ubisoft si è rifiutata direttamente di riconoscere formalmente l'esistenza del gioco, anche se lo aveva fatto.

Uscirà mai? Sì, è davvero difficile da dire, ma il progetto è ancora in fase di sviluppo attivo e Ubisoft ha avuto ampie opportunità di staccare la spina, ma ha scelto di non farlo continuamente.

Giuda - concetto iniziale sviluppato 10 anni fa

Judas è effettivamente emerso dall'oscurità qualche tempo fa, e sebbene il gioco abbia recentemente mancato la sua stima di lancio fornita dalla stessa Take-Two, che ha affermato che sarebbe uscito prima del 31 marzo 2025 (ciò non è accaduto), ne sappiamo molto di più rispetto ai due titoli precedenti.

Ma merita comunque un posto in questa lista a causa del suo periodo di sviluppo selvaggio, per non dire altro. Ken Levine ha lasciato Irrational dopo il lancio di BioShock Infinite per formare Ghost Story Games nel 2017, e sebbene abbia presentato la sua idea teorica di "Lego narrativo" in varie fiere in diverse occasioni, lui e il suo studio sono stati pagati per ben cinque anni prima di svelare finalmente Judas.

Come accennato, da allora le cose sono andate più bene e il gioco è stato testato sia dal podcast Friends-per-Second che da altri, e a un certo punto avrebbe dovuto essere rilasciato poco tempo fa. Partiamo quindi dal presupposto che la partita sia proprio dietro l'angolo, ma è anche la prima partita di Levine in 12 anni.

Vampire: The Masquerade - Bloodlines II - in sviluppo da circa 10 anni

Nel 2019, abbiamo giocato a Vampire: The Masquerade - Bloodlines II alla Gamescom, pubblicato un'anteprima promettente e mostrato un trailer di gameplay esteso che sicuramente ha dato l'impressione che, anche se il gioco potrebbe non essere completamente finito, si stava rapidamente avvicinando al completamento.

È inconcepibile che sei anni dopo, siamo ancora senza una data di uscita concreta, che lo studio dietro la versione avanzata nel 2019 non esista più e che il gioco oggi, pur condividendo alcune somiglianze con il progetto che abbiamo presentato in anteprima, sia qualcosa di completamente diverso.

Molti dei giochi di questo elenco sono stati mostrati, solo perché la stampa e il mondo esterno si rendessero gradualmente conto che il titolo in questione era infinitamente lontano dalla realizzazione effettiva, ma qui era già una realtà nel 2019, eppure è andato così male che rimane incerto se il nuovo sviluppatore, The Chinese Room, sarà in grado di rilasciarlo quest'anno.

Star Wars Eclipse - non sentiamo nulla da quasi quattro anni

In realtà non sappiamo se Star Wars Eclipse esista in senso reale, questa è la verità. Mentre abbiamo giocato a Vampire: The Masquerade - Bloodlines II nel 2019, Eclipse è stato annunciato a dicembre 2021 e da allora non abbiamo visto un solo segno di vita, un singolo concept art rilasciato ufficialmente o uno straccio di informazione dallo sviluppatore Quantic Dream.

Ci è stato promesso un gioco più orientato all'azione rispetto a quello che lo studio riesce a fare di solito, ma a parte questo, non abbiamo informazioni sui sistemi di gioco, sui personaggi effettivi o su come appare effettivamente la struttura. In altre parole, si trattava di un "reveal trailer" cinematografico apparentemente creato prima che lo studio avesse effettivamente un piano reale, perché se lo avessero fatto, il gioco non sarebbe stato dimenticato per quasi quattro anni senza qualsiasi altra forma di informazione.

Il gioco non è stato cancellato direttamente, e poiché Quantic Dream è quotato in borsa, sappiamo che ci stanno ancora lavorando, poiché sono tenuti a comunicare qualsiasi potenziale cancellazione ai loro investitori, ma se sarà simile, se si chiamerà "Eclipse" e quanto tempo passerà prima di un rilascio effettivo, Semplicemente non lo sappiamo.

Star Citizen - il primo "modulo" è stato rilasciato 13 anni fa

Star Citizen farà indubbiamente, ancora una volta, sì che alcune persone commentino l'articolo o arrivino al punto di contattarci direttamente (questo è successo diverse volte) per lamentarsi del modo in cui abbiamo trattato il gioco e la sua miriade di controversie.

Probabilmente sosterrebbero che il gioco è, in una certa misura, già stato rilasciato, poiché i clienti paganti possono giocarci ad alcuni moduli di esso, che stanno gradualmente diventando più interconnessi. Ma lo sviluppatore Cloud Imperium ha ripetutamente affermato che non c'è alcun lancio 1.0 in vista, anche se ci stiamo muovendo verso di esso, e questo è stato il caso per molti, molti anni.

Inoltre, in questo caso, c'è la discussione se sia effettivamente più redditizio per lo studio mantenere l'attuale status quo, dove poche "balene" pagano somme sbalorditive per astronavi digitali e altre forme di micro-transazioni nel gioco senza che questo sia effettivamente finito, finanziando così anche quella che è senza dubbio la produzione di gioco più costosa di sempre.

Facciamo la stessa domanda aperta di sempre: "Pensi che Star Citizen uscirà in una versione 1.0?"