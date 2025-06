13 cose che non sapevo su Mario Kart World fino ad ora

HQ

Una cosa sono le impressioni, il controller in mano e un'altra, i fatti per i fan di Mario Kart da sempre. Ai tempi ho pubblicato le mie prime sensazioni su Mario Kart World non appena l'ho giocato alla Premiere di Parigi e ora, dopo le nostre rispettive visite agli uffici di Nintendo a Francoforte e Madrid, Jonas ha pubblicato le sue impressioni finali con MKW e io mi sono dedicato a catturare 15 minuti di gameplay esclusivo, 60 screenshot... e le note che stai leggendo in questo momento.

Poiché ci ero già stato, ho notato a priori piccoli dettagli, alcune curiosità, alcune spiegazioni cruciali, tutti fatti che non conoscevo fino ad ora, o che non padroneggiavo o capivo completamente. Spero che tu li trovi rivelatori e affascinanti, che siano pieni di fanservice e che alla fine siano tanto divertenti quanto informativi. Ci siamo!

1. Capire la differenza tra circuito e sezione

Finché non lo giochi da solo, non lo capirai appieno. Questo è quello che è successo a me fino all'anteprima finale. Non sto parlando di quante tracce Mario Kart World ha (che è già stato derivato da altre fonti), ma di quale sia l'esatta differenza tra una pista stessa e le fasi di collegamento tra di loro, così come la struttura generale del gioco in modalità Grand Prix.

Cercherò di spiegarvelo in modo molto semplice. Per prima cosa, dimentica le tue tradizionali Coppe a quattro circuiti. Qui, la struttura più ripetuta durante le mie quattro gare di GP è la seguente, quindi fai attenzione:



Gara 1: Circuito tradizionale di 3 o più giri.

Gara 2: Due tratti di viaggio, un giro del circuito di destinazione.

Gara 3: Due tratti di viaggio, un giro del circuito di destinazione.

Gara 4: Due tratti di viaggio, un giro del circuito di destinazione.



Come avete letto: la maggior parte delle volte, a meno che non si tratti del primo circuito della Coppa in questione (e a volte nemmeno quello), si correrà solo un giro completo del circuito stesso. E anche se alzi il sopracciglio, questo ha due magnifici vantaggi. In primo luogo, la sensazione di viaggiare tra zone interconnesse è totale. In secondo luogo, quelle che chiamiamo sezioni o tappe sono progettate in modo fantastico e, sebbene siano disposte nel mondo aperto, hanno una qualità di corsa che sembra un circuito chiuso completamente progettato.

Ora, se consideri che un circuito chiuso si collega a diversi circuiti vicini con sezioni di collegamento avanti e indietro, dovrai tornare indietro e fare i conti su quanti circuiti ci sono in totale in Mario Kart World, perché ce ne sono molti di più dei 32 che alcuni hanno pubblicato...

Per aiutarti a capire con esempi pratici. Durante le nostre partite, abbiamo visto quanto segue:



La Mushroom Cup è un circuito (3 giri), due tappe di viaggio e un giro a Crown City, due tappe di viaggio e un giro a Whistlestop Summit, due tappe di viaggio e un giro a DK Spaceport, (ulteriormente suddiviso in sei checkpoint).



La Shell Cup è Koopa Beach ( 5 giri ), due tappe di viaggio e un giro a Faraway Oasis, tre tappe di viaggio e un giro a Crown City, due tappe di viaggio e un giro al Peach Stadium.

La Banana Cup è Peach Beach (3 checkpoint, non giri ), due tappe e un giro a Salty Salty Speedway, tre tappe e un giro a Dino Dino Jungle, due tappe di viaggio e un giro a Great ? Blocchi di rovine



Vedi le differenze in grassetto? È più facile da capire guardando la mappa: a parte la prima traccia, di solito è una lunga strada che si collega a una pista alla fine, e il gioco si ingrandisce non appena si arriva alla pista stessa. Dai un'occhiata al nostro gameplay per vederlo.

2. Il salto caricato ha tre cariche, proprio come la deriva

All'inizio sembrava che la terza carica dell'abilità di derapata non funzionasse, e poi mi sono reso conto che l'assistenza volante intelligente è attiva per impostazione predefinita. Una volta disattivato, sono stato in grado di iniziare a fare il minidash (blu), il superminidash (rosso) e infine l'ultraminidash (arcobaleno) tenendo premuto il drift negli angoli stretti.

Bene, lo stesso vale per il salto caricato. Questa nuova tecnica, che viene eseguita allo stesso modo ma in linea retta, e che viene utilizzata per saltare recinzioni, auto o avversari, oltre a produrre il proprio scatto, ha anche gli stessi tre livelli e colori del drifting.

3. Le conchiglie suonano retrò

Il suono di Mario Kart World sembra, se non altro, un'evoluzione più grande della grafica. Non vedo l'ora di godermelo con il surround 5.1 PCM Linear, ma per ora prenderò la fantastica qualità della colonna sonora jazz fusion e degli effetti sonori che fanno impallidire il suo vecchio predecessore al confronto.

Esplosioni, incidenti, bucce di banana... tutto suonava in modo meraviglioso nelle ore di anteprima, ma rimarrò con il suono dei proiettili d'impatto, che riportano il suono retrò del primo Super Mario Bros. Lo stai già pronunciando con la bocca, vero? "Totí".

4. Waluigi Vampire merita un gioco crossover con Luigi's Mansion

Ho riso a crepapelle per alcuni dei personaggi e degli abiti. Sono stato subito conquistato da Crab (come potete vedere nel mio gameplay), sciolto dal monocolo di Yoshi Aristocrat e altri hanno trollato il resto con Dolphin, ma se c'è stata unanimità è stato con il fascino irresistibile nientemeno che.... Waluigi vampiro! Waaaah!

Con il suo stile, le sue pose e ora il suo abbigliamento alla Bram Stoker, possiamo già vedere una collaborazione, un cameo o un'apparizione da star in una prossima Luigi's Mansion.

5. Mario Kart World non viene eseguito in 4K nativo

Sembra che il Digital Foundry abbia già messo la lente d'ingrandimento sui primi filmati mesi fa per calcolare a occhio e concludere che renderizza in 2K (1440p). Nintendo non ha potuto o non ha voluto confermare ufficialmente la risoluzione nativa di Mario Kart World durante l'anteprima per ora, ma anche se ci sarebbe piaciuto vederlo sfruttare appieno Nintendo Switch 2 a 60 fps, dobbiamo dire che sembra fantastico e dettagliato nonostante il ridimensionamento, come puoi vedere nel mio gameplay 4K:

6. Puoi impostare le tue gare VS come circuiti con o senza tratti

Ricordi cosa ti dicevo al punto 1? Bene, nelle gare VS, sia multiplayer che in solitaria, puoi impostare le opzioni per mostrare o meno le sezioni, nel caso in cui tu stia cercando un'esperienza di Mario Kart più tradizionale in cui ci sono solo alcuni giri di un circuito chiuso, o dove le sezioni si vedono solo su piste più lunghe divise in sezioni, e non come percorsi di viaggio.

7. La Pianta Piranha incute paura nei cuori dei rivali veterani

Una cosa divertente e divertente: poiché la Pianta Piranha era un oggetto in Mario Kart 8 Deluxe e Floro Piranha era il personaggio, è successo durante i nostri test che ogni volta che mi avvicinavo a una Pianta Piranha, o quando qualcuno mi si avvicinava mentre la stavo guidando, cercavamo istintivamente di allontanarci, ricordando le centinaia di morsi che avevamo preso in MK8.

8. Le missioni P-Switch sono ad alta quota

Durante le mie ore di gioco, ho trascorso molto tempo in modalità Free Roam e ho avuto modo di provare una manciata di missioni P-Switch. C'erano monete blu da raccogliere, cerchi da saltare... per lo più fuoristrada e, in molti casi, in aria. Come lo leggi: un gran numero, forse la maggioranza nel gioco finale, delle missioni, ti propone di prendere il volo, con una vite, un booster, un tubo... e dall'alto, planare con precisione per vincere la sfida.

Non ci riesci? Beh, non è come in alcune missioni di Forza Horizon, dove devi tornare al punto di partenza, ma puoi riprovare non appena fallisci.

9. Puoi teletrasportarti da altri personaggi sulla mappa

Durante l'esplorazione del mondo aperto in modalità Free Roam per ottenere tutte le missioni P Switch o per trovare tutti i ? Pannelli negli angoli più lontani, ci sono altri mezzi di trasporto o servizi di viaggio veloce che non conoscevo. Cioè:



Puoi aprire la mappa e teletrasportarti dove si trova immediatamente un altro personaggio, umano o CPU, passando a loro in quest'ultimo.



È possibile selezionare una traccia sulla mappa e raggiungerla velocemente.



In alternativa, puoi cambiare il tuo personaggio e il tuo veicolo attuali al punto attuale, magari per tentare una sfida in un altro modo.



10. Il travestimento è un'opzione

Trasformare o cambiare il tuo vestito quando provi il Dash Food è un'opzione solo per i personaggi umani, ma proprio questo, un'opzione. Mentre scherzavamo con gli aiuti alla guida nelle impostazioni del controller, abbiamo scoperto che "Dash Food: Transform " è abilitato per impostazione predefinita, ma se sei infastidito dal fatto che il tuo personaggio cambi i vestiti e vuoi mantenere lo stile scelto, puoi disabilitarlo.

11. Dopo il fulmine arriva la tempesta

Un dettaglio fantastico che potresti aver notato nei video precedenti. Quando un pilota lancia l'oggetto Lightning, scoppia quasi sempre un temporale e inizia a piovere, con tutte le implicazioni che queste condizioni meteorologiche hanno per rendere difficile la guida. Dico quasi sempre perché in un paio di occasioni non è successo. In uno ero al chiuso e pensavo che fosse per questo, ma in un altro era all'aria aperta, quindi immagino che abbia un fattore un po' casuale.

12. Gli adesivi decorano il tuo kart

In una delle pause, Nintendo ha spiegato come funzionano gli adesivi. Oltre a sbloccare personaggi e veicoli, questo terzo oggetto da collezione serve naturalmente a decorare il tuo kart prima della gara. Ti diremo in dettaglio come ottenere tutti gli adesivi dopo il lancio, ma penso che ce ne siano molti...

13. 150 CC sembra più lento

Non siamo ancora stati in grado di confermare se ci sarà una classe 200cc (la modalità Mirror sembra essere un dato di fatto), ma ho giocato a tutti i miei giochi su 150cc. Gli avversari della CPU sono piuttosto complicati, come puoi vedere in alcune delle mie clip di gameplay, ma la cosa più curiosa è che il gioco sembra più lento per questa classe.

Potrebbero aver regolato un po' la velocità, ma penso che sia più una chiamata di giudizio data la larghezza extra dei tracciati e soprattutto nel mondo aperto. Infatti, quando lo schermo è pieno di persone che si spingono e si spingono a vicenda e usano oggetti, nel tradizionale caos delizioso di Mario Kart, vi dico, la 150cc non sembrava affatto lenta...