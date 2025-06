Vale la pena dare un'occhiata a Tears of the Kingdom e Breath of the Wild su Switch 2?

HQ

Non sentirete parole dure da parte mia se non comprendete appieno il graduale lancio degli aggiornamenti ai vecchi giochi Switch con la promessa che funzioneranno tecnicamente meglio su Switch 2. In linea di principio, ci sono tre modi diversi in cui i giochi vengono aggiornati, ognuno con le proprie eccezioni.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild e The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom appartengono alla categoria più completa, in quanto è possibile acquistarli come giochi dedicati Switch 2 nell'ormai riconoscibile scatola rossa, oppure acquistare gli aggiornamenti tecnici digitalmente tramite un'espansione su Switch eShop. Dal momento che questi aggiornamenti sono pagati a prescindere, possiamo chiaramente aspettarci una ridefinizione abbastanza completa delle fondamenta di ogni gioco, giusto?

Breath of the Wild rimane un capolavoro.

Bene, questo è vero anche per alcune modifiche, ma cerchiamo prima di capire cosa distingue queste versioni Switch 2 più costose dalle versioni Switch originali:

Entrambi i giochi girano a 1440p/60fps in modalità docked, che viene poi convertita in 4K tramite DLSS

In modalità portatile, scende a 1080p/60fps

Sia la modalità docked che quella portatile supportano l'HDR

I nostri test dimostrano che i tempi di caricamento sono stati ridotti di oltre la metà

Zelda Notes è una funzione che funziona solo tramite l'app Nintendo Switch, quindi devi avere con te il tuo smartphone quando giochi, ma offre una serie di funzionalità diverse

Innanzitutto, è importante notare che non ci sono aggiornamenti grafici rivoluzionari qui, anche se quelli presenti possono essere cruciali per il divertimento di entrambi i giochi. La risoluzione più alta aiuta sia con la nitidezza che con la distanza di visualizzazione, il che avvantaggia davvero entrambi i giochi in termini di come il terreno e la navigazione modellano la gioia dell'esplorazione organica, ed è necessario e un piacere provare entrambi i giochi a 60 fps stabili. Che si tratti di Hyrule Castle in Breath of the Wild o dell'illuminazione graduale in The Depths in Tears of the Kingdom, i miglioramenti della risoluzione e della frequenza dei fotogrammi sono evidenti in entrambi i giochi e sono onnipresenti indipendentemente dall'attività.

Per quanto riguarda i giochi stessi, non ci sono contenuti extra in quanto tali, e le due espansioni Breath of the Wild non sono nemmeno incluse in questa edizione Switch 2 più costosa - devono comunque essere pagate separatamente, il che sembra particolarmente sfacciato. Ma la mia opinione su ciascuno di questi giochi, e Tears of the Kingdom in particolare, è ora più chiara che mai; Entrambi sono tra i migliori giochi mai realizzati, e viverli in un modo in cui la tecnologia facilita queste esperienze straordinarie, piuttosto che limitarle, è di per sé un'ottima scusa.

Entrambi questi giochi sono capolavori, e questo è chiaramente il modo migliore per giocarci. Ciò significa che se è possibile ottenere questi aggiornamenti gratuitamente, che all'inizio sono disponibili tramite Nintendo Switch Online, allora è un bel gesto. Ma per quelli di voi che stanno in qualche modo valutando se questi aggiornamenti valgono il prezzo più alto, la semplice risposta è "no".

Ma proprio perché considero entrambi i giochi dei capolavori, mi sento ben attrezzato per affermare che l'aggiornamento in sé, e l'idea di ripubblicarli il Switch 2 ad un prezzo più alto dell'originale, non è realmente giustificato da questi miglioramenti. È difficile dire se sarebbero stati necessari nuovi contenuti, nuove funzionalità integrate nei giochi stessi o qualcos'altro, ma la linea di fondo è che questi giochi sono troppo costosi per ciò che Nintendo sta offrendo.

Ma è Tears of the Kingdom in particolare a beneficiare della potenza extra.

E questo ci porta a Zelda Notes, che offre una vasta gamma di funzionalità che avrebbero notevolmente migliorato il gioco, ma proprio perché esistono separatamente e richiedono di utilizzare dispositivi a doppia impugnatura per utilizzarle, le rende meno efficaci. La navigazione ti consente di impostare una destinazione e quindi ricevere indicazioni vocali come un GPS, ma in pratica sembra estremamente controintuitivo mettere giù il controller, o l'intera console, per impostare una destinazione, e avere la guida vocale ti sembra anche strano. I nuovi Voice Memories sono un'aggiunta meravigliosa con nuove intuizioni dai doppiatori originali, ma ancora una volta, è così imbarazzante avere lo smartphone fuori mentre si gioca, soprattutto quando tutto questo avrebbe potuto essere implementato in modo relativamente semplice direttamente nell'interfaccia utente esistente del gioco.

Zelda Notes è una delle aggiunte più curiose, strane e decisamente bizzarre che ho visto da Nintendo in molti anni, e semplicemente non riesco a immaginare di utilizzare regolarmente nessuna di queste funzionalità.

Sembra che io stia dando del filo da torcere a entrambi i giochi, ma vi assicuro che è per amore, e soprattutto per rispetto per quanto siano fantastici, memorabili e significativi per me. Se sai già di voler rivisitare Hyrule, entrambe le versioni brillano di più e brillano ancora di più su Switch 2, ma come prodotto ripubblicato a un prezzo più alto, Nintendo non giustifica il compromesso con contenuti, funzionalità o miglioramenti tecnici.