Ecco tutti i titoli dello State of Play di stasera

HQ

E così un altro State of Play è giunto al termine, pieno fino all'orlo di terze parti che si stavano praticamente mettendo in fila non solo per presentare i loro giochi, ma anche per annunciare le date di uscita. Nioh 3 è stato sorprendentemente svelato, 007 First Light ha avuto il suo primo trailer e Silent Hill f ha avuto una data.

È stato uno spettacolo sorprendentemente ricco e puoi vedere i titoli più importanti qui sotto.

La serie Lumines fa un sorprendente ritorno

Sony ha dato il via al suo State of Play con un assaggio a sorpresa di un ritorno per la serie Lumines, che arriverà ufficialmente questo autunno. Puoi guardare il trailer in arrivo qui sotto.

HQ

Annuncio pubblicitario:

Pragmata ha finalmente un nuovo trailer di gioco

Pragmata è finalmente emerso dagli archivi di Capcom durante State of Play, e qui finalmente possiamo dare uno sguardo più approfondito al gioco, oltre a promettere che uscirà nel 2026.

HQ

Romeo is a Dead Man è il prossimo gioco di Suda51

Romeo is a Deadman offre la follia ispirata a Kojima in un nuovo trailer che fonde davvero violenza e fantascienza, ed è anche un gioco Suda51!

Annuncio pubblicitario:

HQ

Silent Hill f ottiene il trailer di gioco e la data di uscita

Aspettavamo da molto, molto tempo un nuovo gioco di Silent Hill. Ma ora sta finalmente accadendo. L'ambizioso e molto diverso Silent Hill arriva il 25 settembre e ha ricevuto il suo primo trailer di gioco vero e proprio.

HQ

Bloodstained: The Scarlet Engagement è stato rivelato

Koji Igarashi è uno dei volti più riconoscibili del settore e ora lui e il suo studio stanno realizzando un sequel completo del loro ultimo grande gioco, Bloodstained.

HQ

Final Fantasy Tactics sta finalmente ottenendo una rimasterizzazione

Promettono un gameplay raffinato e molto altro, ma otterrai anche una versione classica, che uscirà il 30 settembre.

HQ

Baby Steps ha una data di uscita

Abbiamo visto più volte il leggermente folle Baby Steps, ma questa volta il gioco ha finalmente una data di uscita. Puoi metterci le mani sopra l'8 settembre.

HQ

Cairn arriva a novembre

Molti di noi della redazione aspettavano il gioco di arrampicata Cairn da molto, molto tempo, ma ora il gioco ha sia una demo che una data di uscita. Uscirà il 5 novembre e, come accennato, puoi provarlo oggi.

HQ

Metal Gear Solid Delta riceve un nuovo trailer di gioco

Sapevamo già che sarebbe uscito ad agosto, ma ora abbiamo un nuovo sguardo al gioco, che questa volta si concentra più direttamente sulle battaglie con i boss, che sono leggendarie di per sé. Puoi guardarlo qui.

HQ

Nioh 3 è stato rivelato

La serie di giochi di Team Ninja è stata molto popolare negli ultimi anni, ma è stato comunque sorprendente vedere un terzo capitolo apparire così all'improvviso. Ma eccolo qui, e sembra qualcosa che i fan della serie apprezzeranno.

HQ

L'emozionante Tides of Tomorrow ha una data di uscita

Tides of Tomorrow promette un vasto mondo aperto con una storia plasmata da giocatori che hanno vissuto la storia prima di te, le cui scelte influenzano poi la tua narrazione. Sembra ambizioso, non è vero? Uscirà il 26 febbraio 2026.

HQ

PlayStation lancia il suo mazzo da combattimento

Il progetto al momento si chiama semplicemente "Defiant", ma si tratta di un mazzo da combattimento progettato e rilasciato dalla stessa Sony. Per ora, puoi vedere un piccolo teaser qui sotto.

HQ

Sword of the Sea dal creatore di Abzu ha una data di uscita

Finalmente sta accadendo - il 18 agosto - e non solo, ma il gioco verrà lanciato direttamente su PlayStation Plus!

HQ

Sea of Remnants è un gioco nuovo di zecca che assomiglia davvero a Sea of Thieves

Certo, ci sono più colori e un focus aggiuntivo sulla folle modalità cooperativa, ma l'imminente Sea of Remnants, in arrivo nel 2026, è abbastanza simile al gioco di Rare. Puoi vedere tu stesso qui sotto.

HQ

007 First Light di Danish IO ha rilasciato il suo primo trailer

Giocherai nei panni di un giovane Bond in quella che sembra un'avventura d'azione frenetica del danese IO Interactive, ma ciò che non è davvero chiaro è quanto sia lineare rispetto a qualcosa come Hitman. Puoi vedere tu stesso qui sotto.

HQ

Ghost of Yotei ottiene un breve teaser deludente

No, non c'è un trailer di gioco da mostrare, solo un breve teaser che rivela che il gioco avrà invece un approfondimento dedicato a luglio.

HQ

Marvel Tokon: Fighting Souls ha concluso lo stato di avanzamento

I talentuosi designer di giochi di combattimento di Arc hanno avuto l'opportunità di concludere la trasmissione rivelando un nuovissimo gioco di combattimento giapponese pieno fino all'orlo di eroi Marvel.