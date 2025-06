L'aggiornamento di Switch 2 riscatta Pokémon Scarlet/Violet ?

HQ

Da quando Pokémon Scarlet/Violet ha debuttato si è parlato molto delle prestazioni di entrambi i giochi e se si trattasse prima di tutto di un problema di gioco o di un sottoprodotto di una console obsoleta e tecnologicamente limitata. La mia posizione sulla questione è che si tratta un po' di entrambe le cose. Nintendo è sempre riuscita a fare un immenso lavoro di ottimizzazione con i suoi giochi su Switch, tanto che siamo stati in grado di sperimentare titani come The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom e Xenoblade Chronicles 3. Non ti dirò che quei giochi sono impeccabili su Switch, perché non lo sono, ma rispetto a Pokémon Scarlet/Violet, questi mondi aperti sono notte e giorno.

È per questo motivo che Game Freak ha affrontato molte critiche negli ultimi due anni, ma ha sempre avuto un asso nella manica, ovvero il fatto che Switch, negli anni 2020, semplicemente non è un componente hardware molto potente. Quindi, ora che il Switch 2 è qui, offrendo un gadget con una tecnologia più capace sotto la superficie, questo sistema successore riscatta l'ultimo titolo di cattura dei mostri?

In realtà non c'è una risposta semplice qui. Per cominciare, a differenza di Tears of the Kingdom e Breath of the Wild, non è necessario pagare un centesimo per l'"aggiornamento" in Pokémon Scarlet/Violet. Questo lo rende immediatamente accessibile e degno di essere visto. Tuttavia, se ti aspetti una revisione grafica e visiva, rimarrai deluso, poiché questo non è ciò che questo aggiornamento offre ai fan.

Certo, ha un aspetto migliore, ma solo quando si giudicano gli ambienti nelle vicinanze. La distanza di visualizzazione non è molto migliore e quando sbirci in lontananza, ti imbatti in un mondo aperto che sembra arido e senza vita. Ma, concentrandoti maggiormente su ciò che hai davanti al viso, noterai molte texture aggiunte e molti più Pokémon in giro. In realtà sembra più vivace, anche se i Pokémon si nascondono ancora insieme in piccoli branchi.

Oltre a questo, le prestazioni sono di classe diversa. Il frame rate si mantiene a 60 fps quando è agganciato e, grazie alla grafica 4K upscalata, brilla anche il paesaggio colorato e vibrante di ispirazione spagnola. Girovagare, sia sul dorso della tua cavalcatura leggendaria che a piedi, è fluido e liscio come la seta, e questo include anche scalare montagne, scivolare nell'aria, nuotare sui laghi, e così via. Il gioco non sembra più una seccatura da giocare e questo è un enorme vantaggio.

Questo mi porta all'altro punto principale: i tempi di caricamento. Il gioco si carica anche più velocemente, tanto che puoi viaggiare velocemente intorno a Paldea, tra le posizioni e persino a Kitakami e Blueberry Academy in pochi secondi. Il caricamento migliorato si traduce anche nell'interazione con i menu, nell'entrare e uscire dalle lotte Pokémon e nel parlare con venditori e allenatori. È un enorme miglioramento e, come ho appena notato, la cosa fondamentale da trarre da questo è che il gioco non sembra più esigere un pedaggio e invecchiarti con ogni secondo di veglia necessario per elaborare un'interazione e un momento di base.

Ma ancora una volta, questa non è una soluzione completa per Pokémon Scarlet/Violet. È un miglioramento, ma il gioco manca ancora in molte aree e francamente se Game Freak offre un altro mondo aperto come questo nel gioco di nuova generazione o anche nel prossimo Pokémon Legends: Z-A, ci saranno molti fan frustrati. Questo è ora un gioco significativamente migliore, ma lo è ancora di più nella mentalità che ora sembra più simile al progetto che ci era stato promesso in primo luogo. Quindi, se hai una copia del gioco e hai appena preso un Switch 2, dai un'occhiata perché probabilmente rimarrai piacevolmente sorpreso. Anche se ci sono ancora molti nodi nell'armatura di questo gioco.