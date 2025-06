Nintendo Switch 2 è in grado di gestire Hitman: World of Assassination ?

HQ

Di tutti i giochi che vengono portati su Nintendo Switch 2, ce ne sono forse una manciata in cui c'è un certo grado di scetticismo riguardo al modo in cui vengono eseguiti e si comportano sul sistema ibrido successivo. Cyberpunk 2077, Street Fighter 6, Hogwarts Legacy, Batman: Arkham Knight, Split Fiction e persino IO Interactive l'azione furtiva di Hitman: World of Assassination. È quest'ultimo gioco l'argomento di discussione di oggi, un progetto a cui mi sono felicemente dedicato ancora una volta per mettere Agent 47 sotto la suoneria della sua nuova casa.

Per cominciare, lasciatemi sorvolare sul fatto che Hitman: World of Assassination costituisce Hitman 1, 2 e 3, il che significa che qui ci sono contenuti provenienti da quasi un decennio di videogiochi. Ciò significa che è un po' più indulgente, poiché non stiamo parlando di un gioco realizzato solo per console current-gen. Tuttavia, chiunque abbia giocato Hitman su PC saprà che questa serie può essere piuttosto impegnativa dal punto di vista delle prestazioni, poiché IO ama spingere i confini visivamente e in modo meccanico. Inoltre, Hitman 3 è stato precedentemente lanciato su Switch, tuttavia quella era una versione Cloud del gioco, quindi questa edizione nativa, in esecuzione sull'architettura Switch 2 è una bestia molto diversa... E si vede.

La grande domanda che si pone il Hitman su Switch 2 riguarda senza dubbio la performance. Ovviamente le immagini saranno un punto di discussione, ma puoi stipare un sacco di immagini straordinarie sullo schermo e bilanciarle con prestazioni scadenti, e questa è probabilmente una paura che molti attribuirebbero a questo porting. Queste paure sono fuori luogo. Hitman funziona come un sogno su Switch 2, sia quando è agganciato che in palmare. No, non è così fluido come farlo girare a 180 fps su un PC da battaglia, ma si ottiene un frame rate per lo più costante, intorno ai 60 fps, abbinato a immagini che non tradiscono l'eccellente gioco quando si è su una TV o quando si è sul display portatile più piccolo. Certo, a volte manca un po' di profondità nel colore e nella gamma HDR, ma questo non è sufficiente per farlo sembrare un brutto porting dal punto di vista delle prestazioni.

Sul fronte del gameplay, su un Pro Controller e/o utilizzando l'accessorio controller Joy-Cons per giocare quando è agganciato, Hitman funziona anche come un incantesimo. Non c'è mai alcun problema con la direzione di Agent 47 in giro, e poiché questo gioco tende a giocare a una velocità inferiore, non devi preoccuparti di perdere un po' di precisione e velocità nella tua mira a distanza, poiché in genere non è richiesta. Altri sistemi di puntamento, per lanciare oggetti e simili, e qualsiasi altra meccanica di interazione funziona senza intoppi e non tradisce mai il fatto che stai giocando su una console che può anche essere semplicemente sollevata dal suo dock per continuare altrove. Nel palmare, le meccaniche sono un po' più rigide e più difficili da padroneggiare, principalmente perché Hitman richiede pazienza e colpi quando è il momento giusto, e questo significa che sostenere il peso del Switch 2 per ore alla volta può diventare un po' faticoso, il tutto mentre mirare su Joy-Cons joystick mentre si supporta il Switch 2 è un po' un incubo. Ma questo è più un problema del palmare piuttosto che un problema specifico di Hitman.

Per quanto riguarda ciò che ottieni in questa versione del gioco, è forse uno dei titoli più forniti sul eShop fino ad oggi. Ancora una volta, World of Assassination non è solo Hitman, sono anche tutti e tre i giochi e tutti i DLC che hanno offerto. È anche l'inclusione della suite online e ciò significa che nuovi Elusive Targets e missioni, come la missione Mads Mikkelsen LeChiffre lanciata di recente, sono accessibili per riempire ulteriormente il tuo tempo. C'è francamente una quantità spaventosa di contenuti da masticare, tanto che in un mondo di giochi da £ 70, Hitman: World of Assassination avere un prezzo di £ 55 è quasi un affare per chiunque non abbia mai provato questa serie epica.

Vale la pena dire però che Hitman può essere un gioco piuttosto assetato. La batteria del Switch 2 è buona nel migliore dei casi, tanto che tradizionalmente ci si può aspettare circa quattro ore di riproduzione quando si è in movimento. Quando si gioca a Hitman, questo sembra diminuire ulteriormente, poiché l'hardware richiede più energia per supportare le complessità del progetto, che a volte, come nel gameplay qui sotto, può includere centinaia di NPC sullo schermo contemporaneamente.

Ma a parte questo, il Nintendo Switch 2 in realtà gestisce Hitman: World of Assassination con grazia e facilità generale. Ancora una volta, non stiamo parlando di un gioco nuovo di zecca, tuttavia, Hitman non è mai stato un gioco da ragazzi da eseguire e il Switch 2 essere in grado di supportare e giocare senza problemi sia quando è agganciato che in modalità portatile è un trionfo sia per IO che per Nintendo. Non avrei rimpianti nel consigliare questo gioco a tutti i fan di Switch 2 che desiderano vivere un giorno nei panni di Agent 47.