Dune: Awakening Revisione in corso

HQ

HQ

In precedenza abbiamo presentato in anteprima il gioco di sopravvivenza di Funcom Dune: Awakening dopo aver trascorso un po' di tempo a giocare alla beta. Puoi leggere l'anteprima qui.

Le nostre impressioni non sono cambiate molto. Quello che è cambiato, però, è che ora siamo su server live, e questo significa più attesa del previsto. Nel caso in cui foste in dubbio, sto scrivendo questo mentre aspetto una manutenzione semi-non pianificata di due ore per chiudere tutti i server per due ore, e poi alcuni. Ieri ho passato la maggior parte del mio tempo ad aspettare in fila. Il sistema di server in questo non-MMO è progettato in modo che ci siano un gran numero di mondi, ognuno con 25 server più piccoli ad esso associati, e il tuo personaggio è legato a uno di questi, quindi non puoi semplicemente saltare a uno nuovo se il tuo è pieno.

Annuncio pubblicitario:

Ciò è probabilmente dovuto alle abitazioni semi-permanenti che costruisci sul pianeta. In base al server su cui gioco, sembra che Funcom abbia sottovalutato quante persone fossero effettivamente interessate. Ogni collina nella zona di partenza è piena di abitazioni fatte in casa, costruite principalmente da persone che chiaramente non hanno frequentato la scuola di architettura. Questo mette anche sotto pressione i server, e ho sperimentato di essere stato espulso più volte durante i filmati e gli intermezzi, quindi è stato un bene aver giocato alla beta e aver capito cosa era successo. Trovo difficile digerire il fatto di dover pagare 11 sterline in più al mese per un server privato più stabile. Questo dovrebbe essere risolto abbastanza rapidamente.

Oh, e se stai lottando con problemi grafici, dimentica l'hot-patching. Ho messo un limite di FPS - 120 FPS max - e bang, niente più problemi. I vecchi trucchi funzionano ancora. È un po' strano che questo tipo di problemi si verifichino con un motore di gioco, ma almeno gli errori grafici che si verificavano occasionalmente nella beta sono completamente scomparsi.

L'approccio ampio è fantastico per il gioco, ma distrugge anche qualsiasi illusione che tu sia l'unico ad essersi schiantato e stia cercando di portare a termine una missione segreta perché ce ne sono parecchi altri come me, per dirla chiaramente. Tuttavia, non rovina la buona atmosfera tanto quanto le rigide animazioni dei molti nemici e degli altri giocatori. La fisica del gioco spesso sembra qualcosa che esiste da un certo numero di anni, e trovo le animazioni di salto e tutto ciò che riguarda l'arrampicata particolarmente arcaiche. È strano, perché il calore, le ombre, la luce, i riflessi e le texture superficiali sono eccellenti e di alta qualità grafica, ma le persone che popolano il pianeta potrebbero fare a meno di un aggiornamento. È come se si fossero dimenticati di acquistare un pacchetto extra di fisica e animazione per le persone che appaiono nel gioco.

Annuncio pubblicitario:

In pratica non ha molta importanza, perché è ancora la battaglia contro gli elementi che occupa molto spazio - la sopravvivenza grezza, soprattutto le prime 8-10 ore - tanto che i giocatori non hanno tanta fretta l'uno con l'altro. E il PvP non è comunque abilitato, a meno che tu non abbia affittato un server privato, ma onestamente, non è qualcosa su cui voglio spendere tempo o denaro. E inoltre, è condiviso con tutti noi in molte aree.

Dune: Awakening è definito come "un gioco di sopravvivenza open world... (con) molte caratteristiche tipiche degli MMO", e devi ancora prenderlo relativamente alla lettera. Non pianterai alberi e sarai costruttivo. Si ottiene la vita prendendola - alla lettera - e, almeno all'inizio, raccogliendo il sangue e le risorse degli altri.

Si tratta certamente di una "revisione in corso", ma è improbabile che alcune cose cambino. La musica, ad esempio, è troppo poco appariscente, il che è un peccato. È ricco di atmosfera - la combinazione di organi da chiesa e violoncelli in particolare è eccellente - ed è chiaro che c'è stato un vero lavoro di composizione sinfonica, piuttosto che solo alcune sciocchezze generate dall'intelligenza artificiale.

Tuttavia, è ancora difficile correre, soprattutto durante il giorno, e anche se le distanze possono essere relativamente brevi - meno di un chilometro - devi comunque pianificare e prendere in considerazione le cose: dov'è la distanza più breve tra due aree con scogliere in modo da non rimanere intrappolato nella sabbia aperta? Dove sono i fiori coperti di rugiada da cui posso bere, perché l'acqua scarseggia sempre? E perché è così lontano in un posto che ha le parti di cui ho bisogno per il mio fucile automatico? Detto questo, mi sto divertendo e Funcom merita credito per la sua risposta rapida alle patch.

Se la partita dovesse essere segnata oggi - sulla base di pochissimo - sarebbe un otto. È un mix di elementi di crafting, sopravvivenza e MMO, e anche se so che a un certo punto dovrò scegliere, in questo momento mi sto godendo la vita come un uccello libero, accettando compiti sia da piccole che da grandi famiglie nobili e sapendo, forse, cosa mi aspetta.