I 10 peggiori attori di Hollywood

10. Sciita LaBeouf

Il modo in cui Shia LaBeouf confonde la presenza con la recitazione eccessiva in ogni ruolo e in ogni film in cui è apparso, e il modo in cui mescola intensità e panico, lo rende una scelta ovvia per questa lista. Se volete vedere una recitazione davvero brutta, date un'occhiata a LaBeouf in Fury o, peggio ancora, Megalopolis e Tax Collector.

9. Marco Wahlberg

L'uomo che ha iniziato come modello di biancheria intima eYo MTV Raps star ha fatto il salto nel mondo del cinema oltre 30 anni fa e da allora è stato scelto per il ruolo di "duro" innumerevoli volte. Negli ultimi anni, Mark Wahlberg ha mostrato alcune qualità comiche quando è stato "trasportato" dal comico giusto (Ted, The Other Guys ), ma per la maggior parte è solo deprimente unidimensionale e catastroficamente povero. I migliori esempi di questo sono Max Payne, The Union, Flight Risk e The Happening.

8. Charlie Sheen

Mi piace molto Charlie Sheen in Navy Seals, Platoon e Wall Street, ma sarebbe decisamente disonesto affermare che la sua recitazione è tutt'altro che abominevole. Come Jerry Seinfeld, Sheen ha un talento per dare sempre l'impressione di fingere e di scoppiare a ridere da un momento all'altro. Rispetto a suo padre, non è mai stato un grande attore, anzi.

7. Kristen Stewart

Kristen Stewart ha fatto la sua grande svolta nei panni della malata d'amore Bella nei film diTwilight, e per quanto sia terribilmente orribile, purtroppo è stata simile in tutto il resto che ha fatto da allora. L'approccio della Stewart alla recitazione è quello di formare le sue labbra in linee sottili e sembrare stitiche, con gli occhi più inespressivi che possono essere catturati su pellicola.

6. Jon Bernthal

Se definisci la tua intera carriera e basi tutto il tuo "metodo" semplicemente sul camminare con le braccia che sbattono e la testa inclinata all'indietro, masticando l'interno delle guance e cercando di sembrare il più "duro" possibile, allora ovviamente non ci saranno molte sfumature o vera empatia nella tua recitazione. soprattutto nel tempo. È qui che finisce il sempre deplorevole Jon Bernthal, che ringhia e mastica cibo di fantasia invisibile per apparire feroce. Zero presenza, zero variazioni e dialoghi che risultano sempre innaturali e artificiosi. Se volete vedere Bernthal mettersi in imbarazzo, date un'occhiata a The Accountant 2 e American Gigolo. Subito insopportabile.

5. Ambra sentita

Oggi non c'è dubbio che l'adorabile Amber Heard abbia avuto la sua occasione a Hollywood solo perché era/è bella e ha un aspetto da star del cinema. Da Never Back Down fino a Aquaman and the Lost Kingdom, la sua recitazione è sempre stata dolorosamente unidimensionale, sottile e povera a un livello che spesso sembra bizzarro. Magic Mike XXL e Drive Angry sono esempi lampanti dell'incapacità di Heard di fare qualcosa di diverso dall'apparire carina.

4. Dwayne "La roccia" Johnson

Vent'anni fa, quando The Rock passò dai confini sudati del wrestling professionistico al glamour di Hollywood, potevamo tutti perdonare il suo comportamento legnoso e monotono e le sue esibizioni piatte, ma oggi... Dopo aver interpretato quasi 60 ruoli da protagonista ben pagati e di alto profilo, è un po' bizzarro che il vecchio legga ancora le sue battute senza emozioni. La recitazione di The Rock è naturale quanto l'ossessione di Hollywood per la chirurgia plastica.

3. Disegnato Barrymore

Nel classico degli anniFirebird '80, come acclamata star bambina, Drew Barrymore era, ed è, davvero brava. I problemi hanno cominciato a emergere in età adulta, quando ha iniziato a ritrarre tutti i suoi personaggi come mentalmente disabili, anche se le sceneggiature non hanno mai nemmeno accennato a un tale disturbo. Questo, ovviamente, ha portato a molte interpretazioni di ruoli che offrono una comicità involontaria e immediata.

2. Scott Eastwood

Il nepotismo non è particolarmente insolito a Hollywood, e forse l'esempio più evidente di quando un padre star del cinema e il suo cognome hanno spianato la strada alla sua prole senza talento è Scott Eastwood. Bello nelle foto e un ex modello maschile che si è buttato nel mondo del cinema senza alcuna presenza, carisma, intensità o fascino. Scott è Scott, chiaro e semplice. Vuoto, senza carattere, insipido e assolutamente orribile.

1. Hayden Christensen

Quando si tratta di cose incomprensibili in questo mondo, penso che ci siano poche cose più sconcertanti del fatto che Hayden Christensen sia in grado di costruire una carriera di attore nonostante non sia in grado di recitare affatto. Dai tanto criticati film prequel di George Lucas nel ruolo di un giovaneDarth Vader (cosa che ha fatto insopportabilmente male, ovviamente) alle esibizioni faticose di oggi in produzioni comeThe Last Man eOutcast, Christensen si mostra sempre dal suo lato peggiore. Ci sono sicuramente cattivi attori che si inseriscono in certi film, insieme a colleghi che li sollevano, danno loro battute e li lanciano in scene chiave importanti, permettendo loro di cavarsela nonostante la loro mancanza di abilità. Christensen non è uno di quelli.