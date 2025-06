I 10 peggiori registi di Hollywood

HQ

10. Zack Snyder

Non importa quanto io sia entusiasta di Watchmen, non si può trascurare che Zack Snyder è essenzialmente un regista scadente. Sucker Punch, Man of Steel, Batman v Superman: Dawn of Justice, Army of the Dead, Rebel Moon - Part One: A Child of Fire e Rebel Moon - Part Two: The Scargiver sono una chiara prova della sua incapacità di evitare di trattare il suo pubblico con rispetto.

9. Giorgio Clooney

Per quanto George Clooney sia bravo davanti alla macchina da presa in film comeOh Brother,Michael Clayton,Up in the Air,The Descendants eThree Kings, è purtroppo deludente come regista. The Tender Bar, Monuments Men, Suburbicon e Leatherheads sono tutti esempi di come Clooney non sia in grado di raccontare una storia in modo accattivante e personale, ma abbia anche difficoltà a ottenere il massimo/il meglio dai suoi attori.

8. Mcg

Charlie's Angels, Charlie's Angels: Full Throttle, 3 Days to Kill e Terminator Salvation sono, per me, tutti indicativi della mancanza di capacità di regia e talento che McG, un tempo caro di Hollywood, possiede.

7. Baia di Michele

The Rock è facile da amare. Azione sciocca, di culto degli anni '90, intrisa di tempi comici e stereotipi esagerati trasformati in caricature. Il resto del portfolio cinematografico di Michael Bay è più difficile da elogiare. Armageddon, Pearl Harbor, 6 Underground, Ambulance, Transformers: The Last Knight, Transformers: Age of Extinction, Transformers: Revenge of the Fallen, 13 Hours... C'è così tanta spazzatura sovrasatura, sciatta, senza scopo in questo portafoglio che è quasi un po' assurdo.

6. Brett Ratner

Hercules, proprio come Tower Heist e Movie 43, era pura spazzatura, per non parlare di Rush Hour 3, X-Men: The Last Stand e After the Sunset. Certo, nel primoRush Hour film è possibile trovare elementi che compongono un insieme riuscito, tuttavia, è stato un colpo di fortuna in un pool di film marci diretti da Ratner.

5. Eli Roth

Se sei il regista dei seguenti film, ovviamente non sei molto bravo nel tuo lavoro: Borderlands, Thanksgiving, Death Wish, Knock Knock, The Green Inferno, Hostel e Cabin Fever. Il "valore dello shock" è sempre stato il marchio di fabbrica del re del gore Eli Roth, ma tra i bagni di sangue, grandi e profonde crepe nella facciata rosso scuro sono state a lungo evidenti.

4. Tyler Perry

Sebbene l'imprenditore estremamente intelligente Tyler Perry sia riuscito a ritagliarsi un proprio sottogenere (film specificamente scritti, prodotti e diretti solo per un pubblico afroamericano) in un'industria cinematografica già altamente competitiva, non si può negare che sia fondamentalmente un narratore piuttosto scarso. Divorce in the Black, i film Madea, Mea Culpa, House of Payne e Beauty in Black sono tutti chiari esempi di questo.

3. Dennis Dugan

Da dove dovrei cominciare... Benchwarmers, Jack and Jill, Grown Ups, Grown Ups 2, Chuck & Larry, Love, Weddings & Other Disasters, National Security sono solo alcune delle commedie trash davvero orribili che Dennis Dugan ha diretto, e anche se si possono liquidare tutte come "sciocchezze semi-divertenti con Adam Sandler al timone", è impossibile sfuggire al fatto che Dugan è incredibilmente scarso come regista.

2. Steven Brill

Hubie Halloween non è un buon film. Né lo sono The Do-Over, Walk of Shame, The Upside, Little Nicky, Late Night, The Weekend, Drillbit Taylor o Sandy Wexler. Steven Brill li ha diretti tutti, il che dice tutto.

1. M. Shyamalan notturno

Considerando quanto indiscriminatamente, entusiasticamente e appassionatamente amo The Sixth Sense, è triste gettare M. Night Shyamalan sotto l'autobus in questo modo, ma deve essere fatto - questo ragazzo è senza dubbio il peggior regista di Hollywood, e il fatto che continui a fare film ad alto budget che attirano l'attenzione è un enorme mistero per me. Tra i suoi peggiori flop, troviamo naturalmente film come Lady in the Water, The Happening, Trap, Old, Glass, After Earth, Avatar: The Last Airbender e The Visit.