I 10 migliori registi di Hollywood

HQ

10. Damien Chazelle

Ci sono così tante cose liriche da dire su Whiplash, soprattutto, che non solo hanno messo in luce il giovane Damien Chazelle, ma hanno anche dato al poliedrico J.K. Simmons il suo primo (indiscutibilmente meritato) Oscar. Naturalmente, non è stata solo la sceneggiatura, basata sulle sue esperienze come studente di musica a New York, che ha permesso a Simmons di brillare nel modo in cui lo fa qui. È stata l'elegante regia di Chazelle a rendere questo thriller drammatico quello che è: un capolavoro. Il fatto che abbia continuato a creare quello che noi di Gamereactor consideriamo il miglior musical di tutti i tempi non ci ha fatto amare meno il cinema di Chazelle. Entrambi i film sono profondamente personali per l'amante della musica Chazelle e ruotano attorno all'equilibrio tra ambizione e ossessione - e lui è un dato di fatto in questa lista.

9. Danny Boyle

127 Hours è uno studio sullo stile cinematografico. Il modo in cui Danny Boyle mantiene viva la tensione e permette a me, lo spettatore, di vivere passo dopo passo la situazione da incubo in cui si è cacciato Aron Ralston, mostra una sicurezza e un'abilità tecnica come regista che pochissimi possono eguagliare. Aggiungete a ciò 28 Days Later, Sunshine (insopportabilmente ben diretto) e Trance, e avrete l'ovvio numero nove sulla lista. Ora speriamo solo che 28 Years Later sia ben fatto come le parti precedenti della trilogia.

Annuncio pubblicitario:

8. Martin Scorsese

Goodfellas, Raging Bull, Shutter Island, The Wolf of Wall Street, The Aviator, Taxi Driver e Cape Fear sono i migliori film di Martin Scorsese, se me lo chiedi, e ciò che spicca come denominatore comune in tutti è il suo modo di studiare e smascherare i personaggi che usa per portare avanti la sua narrazione. C'è una furia e una crudezza nella sua drammaturgia che funzionano meglio quando i suoi attori principali si sentono a proprio agio con il ritmo veloce dei dialoghi di Scorsese, il che rende la maggior parte dei suoi film scattanti senza essere affrettati nel montaggio.

Annuncio pubblicitario:

7. Ethan Coen

No Country For Old Men è in ogni modo concepibile un colpo da maestro che non ha eguali. Il modo in cui i Coen navigano nella sanguinosa storia di Cormac McCarthy e decostruiscono il mito del selvaggio West come qualcosa di moralmente complesso e mai in bianco e nero. Oltre a questo, vanno ovviamente menzionati film come The Big Lebowski, Oh Brother, Barton Fink, Miller's Crossing, Fargo, Inside Llewyn Davis e True Grit. Ethan Coen, come il suo compagno e fratello Joel, è un regista fenomenale il cui umorismo nero come la pece colora tutto ciò che fa.

6. James Cameron

James Cameron ha diretto i due film di maggior incasso al mondo, Avatar e Titanic, e Terminator 2, The Abyss e True Lies, il che lo rende senza dubbio uno dei più grandi registi di tutti i tempi. Cameron ha un'incredibile capacità di dipingere con tratti ampi, massimizzando la portata e la spettacolarità senza mai perdere la concentrazione sui personaggi. Un vero maestro.

5. Steven Spielberg

Dopo aver realizzato E.T., Jaws, Jurassic Park, Schindler's List, Indiana Jones e Saving Private Ryan, Steven Spielberg non ha bisogno di presentazioni, né ha bisogno di alcuna spiegazione sul perché sia uno dei più grandi registi di tutti i tempi. Lui lo è e basta. Non è stato altrettanto bravo negli ultimi anni, il che lo pone al centro della top list, ma Hollywood oggi sarebbe molto diversa se Spielberg non avesse definito il "cinema americano" negli anni '80 e '90.

4. Denis Villeneuve

Se dovessi indovinare quanti altri registi di Hollywood potrebberoBlade Runner rendere giustizia con un attesissimo sequel e poco dopo un filmDune – la serie di libri che per mezzo secolo è stata descritta come "inadattabile" – ed essere elogiati per entrambi, direi zero. Nessuno. Zero. Denis Villeneuve è unico nel suo genere, in altre parole, e un narratore incredibilmente abile.

3. Cristoforo Nolan

A mio parere, non ci sono molti registi i cui film sembrano sempre un "evento" quando vengono distribuiti. Christopher Nolan è saltato tra i generi e ha dimostrato più volte di essere altrettanto abile nell'orchestrare grandi scene d'azione e drammi di dialogo densi e su piccola scala, e ha fatto così tanti grandi film a questo punto. Memento, The Dark Knight, Inception, Interstellar, e tutto il resto lo rendono un maestro del suo mestiere.

2. Quentin Tarantino

Pulp Fiction è senza dubbio il film americano più importante degli anni '90. Indubbiamente. L'approccio idiosincratico, stravagante e profondamente divertente di Quentin Tarantino e l'incredibile lavoro di dirigere alcuni degli attori più guardabili del mondo del cinema significano che è ancora altrettanto buono 31 anni dopo. Aggiungiamo Inglorious Basterds, Django Unchained e Once Upon a Time in Hollywood alla lista mentre tutti gridiamo all'unisono che Tarantino è un regista superbo che fa film che stabiliscono standard e vengono imitati fino alla nausea.

1. David Fincher

Se7en è così abilmente diretto... Questo da solo sarebbe probabilmente sufficiente per me per mettere David Fincher in cima a questa lista. Il modo ingegnoso in cui dipinge una New York intrisa di noir come terzo personaggio del film, il modo in cui la morale (quando un peccato diventa male?) caratterizza ogni secondo, e il modo in cui costruisce la tensione non solo tra agenti di polizia e assassini, ma anche nelle visioni contrastanti del mondo tra il nuovo arrivato e il veterano, Ne fanno un capolavoro di regia. Aggiungete a ciò The Social Network (un thriller agghiacciante e affascinante su un argomento che fondamentalmente non è più eccitante di una cartella da bingo), Zodiac, Gone Girl, Benjamin Button, The Game e Fight Club, e diventa chiaro quanto Fincher sia incredibilmente abile nel suo lavoro. Un vero maestro.