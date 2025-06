Risolviamo le guerre delle console in Console Wars: Il Gioco di Carte

HQ

Nonostante io sia ovviamente appassionato di videogiochi, chi mi segue da molto tempo sa che mi piacciono anche i giochi da tavolo. Tuttavia, in genere non mi piace quando questi mondi si intersecano. I giochi da tavolo raramente vengono trasferiti con successo in formato digitale e i giochi da tavolo basati sui videogiochi spesso sembrano prodotti con licenza superficiali che in realtà non aggiungono nulla.

Ora è il momento di risolvere le guerre delle console una volta per tutte.

Console Wars: The Card Game, tuttavia, riesce ad essere una sorta di via di mezzo ben fatta. Non si basa su un singolo gioco, non ci sono nozioni preconcette su cosa deve essere incluso e su come dovrebbero funzionare le cose. Invece, vieni catapultato nella realtà (beh, più o meno) per assumere il ruolo di un peso massimo nell'industria dei giochi, dove devi rilasciare i tuoi giochi e rendere felici i fan - il che, come tutti sappiamo, è impossibile. I guerrieri arrabbiati della console sono sempre pronti a rendere la vita miserabile alle persone che vogliono solo giocare e divertirsi. Dopo aver giocato alcune partite con colleghi e amici, è abbastanza chiaro che questo non è solo un concetto ironico per i giocatori basato su una premessa divertente. In realtà è progettato in modo abbastanza intelligente. E tanto divertimento.

Console Wars: The Card Game è, come suggerisce il titolo, una chiara stoccata all'intera discussione infetta sulle piattaforme console, i titoli esclusivi, i fanboy e le decisioni degli editori che nessuno vuole davvero, ma su cui tutti hanno opinioni, indipendentemente dal fatto che le sciocchezze debbano essere difese (la propria squadra) o criticate (gli avversari percepiti). In breve, si gioca per lottare per la quota di mercato, le uscite di giochi più popolari e il favore dei fan, il tutto confezionato in una presentazione piena di cenni satirici a titoli reali come Starview Alley, Agitated Birds, Candy Ca$h, Car Tourismo e Resident Devil, che sono solo alcuni dei miei preferiti.

Raduna la tua forte serie di giochi e molti fan.

Questi sono i tipi di carte che giochi per costruire il tuo portfolio di esclusività, che si spera conquisterà il pubblico. L'obiettivo è quello di essere il primo giocatore a raggiungere quattro generi unici e completi nel tuo portfolio, e il viaggio è intelligente, nerd e molto emozionante. Non sono sicuro se sia meglio confrontarlo con altri videogiochi o giochi da tavolo, ma se dovessi direi che è Mario Party soddisfa Exploding Kittens.

Le regole sono molto semplici e tutto ciò che devi sapere è scritto su una piccola carta di aiuto che puoi dare a ogni giocatore, mentre il resto delle carte si spiega da solo. La premessa di base è che peschi due carte ogni volta che è il tuo turno ed esegui fino a tre azioni (fondamentalmente le stesse che giocare tre carte). I round quindi passano velocemente, ma c'è una quantità sorprendente di strategia coinvolta. Dovresti concentrarti sulla costruzione rapida della tua serie di giochi forti, guadagnando molti fan o cercando di sabotare i tuoi avversari?

È abbastanza chiaro che i creatori sono totalmente in sintonia con il mondo dei giochi, giusto?

È difficile attenersi a una strategia predeterminata perché devi navigare in base a ciò che sta accadendo sul tabellone. Ci sono poche cose più frustranti che essere quasi al traguardo, solo per avere qualcun altro che ruba ciò che hai creato e, in una sola mossa, trasforma un dato vantaggio in una perdita.

Una cosa che voglio sottolineare è quanto tutto sia ben fatto. Le carte sono di alta qualità sia in termini di stampa che di carta, le illustrazioni sono affascinanti (molte richiedono di conoscere la tua storia di gioco per capire cosa si intende) ed è facile iniziare. Le uniche obiezioni sono che i giocatori più giovani avranno difficoltà a giocare perché contiene ancora del testo, e mi dispiace che la scatola di accompagnamento sia così piccola da non contenere le carte dopo che le hai imbustate, cosa che faccio praticamente con tutti i miei giochi.

Naturalmente, le espansioni si chiamano DLC.

Console Wars: The Card Game sembra completo così com'è, ma si parla già di espansioni, denominate in modo affascinante DLC. Speriamo che questo diventi un gioco vivo che sarà in circolazione per molto tempo, poichéBoss Monster: The Dungeon Building Card Game non ho mai visto un gioco da tavolo ispirato ai videogiochi che è stato così divertente e progettato con amore. Tutti noi che abbiamo preso parte alle guerre delle console su vari forum di gioco e/o social media ci divertiremo di più e allo stesso tempo forse ci sentiremo un po' offesi.

Questo è uno dei giochi di carte più accurati e che fanno ridere che ho testato da molto tempo. Combina un ritmo veloce, un umorismo malvagio e una bella presa in giro in un mondo di gioco che a volte si prende un po' troppo sul serio. Non possiamo fare a meno di consigliarlo.

Valutazione: 8 su 10

Dai un'occhiata a una presentazione delle regole a questo link.