Rematch, è ora di fare sul serio

È evidentemente chiaro che Sloclap ha fornito un hit con Rematch. La versione arcade del calcio simulato in terza persona è arrivata e ha soddisfatto così tanti fan della formula collaudata, testata e stanca del calcio dall'alto puramente simulato visto in EA Sports FC e eFootball. Questo titolo, che combina la setosa suite di movimenti dello sviluppatore da Sifu con un'intensa azione calcistica cooperativa, ha dimostrato che c'è spazio per l'innovazione in questo spazio e che anche i fan ne hanno sete. Anche se mi piace e apprezzo Rematch nella sua forma attuale, non si può negare che non abbia ancora soddisfatto la mia fame, e la ragione di ciò è perché per quanto divertente sia l'azione 3v3, 4v4 e 5v5, il calcio dà il meglio di sé quando mette 11 contro 11. Quindi Sloclap, ecco cosa mi piacerebbe vedere accadere per portare Rematch al livello successivo.

11 contro 11

Per cominciare, una modalità 11v11 sarebbe fantastica. So cosa stai pensando, ci sono un sacco di giocatori da abbinare e le persone non possono creare squadre piene di così tanti giocatori, e sì, sono d'accordo, questo non è per le masse o i casuali, questo è per coloro che vogliono vivere il calcio come se fosse giocato a livello professionistico.

Come funzionerebbe con la fluidità del gioco? Mi spiego. Per cominciare, poiché si tratta di una versione più hardcore dell'azione, dovrebbe essere collegata a una classifica classificata. Quando si è in coda per una partita, prenderemo una pagina dal libro di Overwatch 2 e faremo in modo che i giocatori scelgano di giocare in Forward, Midfielder, Defender o Goalkeeper, e da lì, i giocatori dovranno organizzarsi come meglio credono. Immediatamente, non rappresenterà un problema come uno sparatutto di eroi perché non ci sono personaggi definiti in Rematch, piuttosto i giocatori semplicemente entrano, si dispongono secondo necessità per i rispettivi ruoli e poi vanno avanti con l'azione.

Ma le persone non si atterranno alle posizioni e alla fine causeranno guai? È probabile, ma è anche un problema multiplayer prima di tutto, poiché questa modalità di gioco sarà costruita sulla speranza che i giocatori siano orgogliosi della posizione che scelgono di padroneggiare. E che dire dello squilibrio delle posizioni, vi chiederete? Anche questo dovrebbe naturalmente capire da solo e lasciatemi spiegare perché.

Classifica classificata

Non dovrebbero esserci classifiche separate per le diverse posizioni. Ogni singolo giocatore esisterà nella stessa classifica, indipendentemente dal fatto che sia un centrocampista o un portiere. Nel calcio reale, questo non sarebbe mai plausibile in quanto la fisicità e la creatività che si celano nell'essere un centrocampista non si riflettono nemmeno lontanamente nella posizione del portiere, ma in 11v11 Rematch un portiere inespugnabile sarà tanto un vincitore della partita quanto un abile centrocampista. Quindi, abbiamo inserito tutti nella stessa classifica, una classifica che può essere scalata e scalata in base ai risultati delle partite e solo ai risultati delle partite. Le vittorie danno punti, le sconfitte prendono punti e i pareggi non vedono cambiamenti, con pinte aggiustate concesse a seconda della differenza reti di ogni partita. Questo è tutto. Non c'è tempo sprecato per le prestazioni individuali, il che significa che non ci sono prime donne in questa modalità. Alla fine potresti scoprire che l'attaccante che segna due gol a partita è altrettanto quotato quanto il terzino sinistro che non si lascia mai aggirare da un'ala destra. Affascinante, vero?

Tempo di gioco modificato e regole rafforzate

Per far funzionare una modalità come questa, ci sarebbe bisogno di più tempo sull'orologio di gioco. Due tempi di 15 minuti dovrebbero essere più che sufficienti per portare a termine il lavoro, il che potrebbe sembrare molto, ma in realtà non è lungo quanto una partita classificata in un MOBA o uno sparatutto tattico, per esempio.

Allo stesso modo, Rematch è molto divertente a causa del suo palese disprezzo per le regole. Questo dovrebbe cambiare un po', principalmente perché i fuorigioco dovrebbero probabilmente tornare per garantire che le formazioni siano strutturate meglio. Ma per quanto riguarda i falli e i contrasti nodosi e scricchiolanti, questi possono continuare come al solito, mantenendo l'azione più incentrata sull'arcade che sulla simulazione dura. Allo stesso modo, le arene chiuse rimarranno, il che significa che non c'è da preoccuparsi che la palla vada fuori gioco per rimesse laterali, calci d'angolo o rimesse dal fondo. Gli unici "calci piazzati" che verranno offerti saranno i calci di punizione assegnati per qualsiasi infrazione di fuorigioco, il che significa che il ritmo dovrebbe rimanere veloce e alto.

Questo potrebbe sembrare un grande cambiamento nel modo in cui Rematch funziona fondamentalmente, ma dovrebbe essere plausibile per la semplice ragione che questo gioco non ha bisogno di scherzare con la simulazione di diversi giocatori umani e squadre che operano in modi unici. Non c'è bisogno di firmare enormi accordi con club e giocatori giganti affermati per avere le loro sembianze nel gioco, può continuare a funzionare esclusivamente con personaggi creati dai giocatori preservando la grande base che è già presente. L'unica differenza è che questa modalità più grande e più "seria" darebbe finalmente agli appassionati di calcio un modo per godersi il calcio virtuale in un modo che EA FC e eFootball semplicemente non possono eguagliare. Per me, questo è un gioco da ragazzi da vedere diventare realtà.