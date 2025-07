I 10 migliori piloti di kart di tutti i tempi

HQ

10. Maniaci della velocità

Oggi è stato in gran parte dimenticato, il che è triste, poiché il gioco per PlayStation Speed Freaks merita di meglio. Lo ricordo con affetto perché ho 1.000 anni e lo apprezzo ancora oggi. Sfortunatamente, Sony ha lanciato questo gioco nello stesso mese in cui ha (anche) rilasciato Crash Team Racing, e questo colpo di genio ha fatto sì che Speed Freaks cadesse nell'oblio più velocemente di quanto Sony potesse gridare "abbiamo fatto un casino". I go-kart velocissimi e la grafica elegante mi hanno fatto rimanere, però.

9. Sonic & All-Stars Racing trasformati

La formula che Sega ha introdotto in questo gioco sarebbe stata plagiata dalla stessa Nintendo quattro anni dopo nel Mario Kart 8, il che la dice lunga su quanto fosse davvero divertente. Il fatto che il tuo kart potesse trasformarsi in un aereo o in una barca a seconda di come cambiava la pista era un colpo di scena divertente che si aggiungeva a una formula già di successo.

8. Corse di squadra d'urto

Dopo il successo di Mario Kart 64, Naughty Dog e Sony hanno deciso che era giunto il momento per la mascotte ufficiale PlayStation Crash Bandicoot di prendere il suo posto al volante di un pittoresco pilota. Crash Team Racing ha fissato il livello per i piloti di kart creati da aziende diverse da Nintendo con il suo ritmo veloce, i controlli precisi e l'ormai iconico sistema di potenziamento. La modalità avventura ha anche dato al gioco una profondità che pochi altri titoli del genere avevano all'epoca e, onestamente, sono state solo le prestazioni della PlayStation 1 a impedirgli di posizionarsi ancora più in alto in questa lista.

7. Mondo di Mario Kart

Come si progredisce dopo un gioco completo come Mario Kart 8 Deluxe ? La risposta è che non lo fai, fai qualcosa di nuovo. Nintendo ha optato per un mondo aperto e, fedele alla forma, lo ha fatto a modo suo. Knockout Tour è la migliore nuova modalità di gioco della serie da Mario Kart 64, ed è così ricca di contenuti che spazza via tutto il resto del genere. Immaginiamo che si classificherà ancora più in alto una volta rilasciati i DLC, ma è già un classico moderno.

6. Sonic & Sega All-Stars Racing

Sonic & Sega All-Stars Racing ha ottenuto qualcosa che pochi si aspettavano, vale a dire sfidare seriamente Mario Kart. Ha combinato la rinomata esperienza di Sega nelle corse con controlli fenomenali, e Sega ha anche osato utilizzare la sua intera libreria di giochi, viziandoci con tanto amore da Shenmue, Super Monkey Ball e Jet Set Radio, tra gli altri. Tuttavia, ciò che ha distinto il gioco non è stato solo il servizio ai fan, ma anche l'equilibrio delle corse. Certo, gli oggetti bonus erano disponibili, ma erano meno caotici rispetto a molti altri giochi di kart, il che significava che l'abilità era più importante senza compromettere il valore dell'intrattenimento.

5. Crash Team Racing alimentato a nitro

Il ritorno di Crash al genere delle corse sei anni fa è stato elogiato quasi all'unanimità, e si erge come uno dei migliori piloti di kart grazie alla sua sensazione di guida e profondità tecnica. Molti lo considerano uno sfidante per Mario Kart, e il sistema di potenziamento in particolare è lodato, in quanto premia la precisione e significa che l'abilità spesso supera la fortuna... qualcosa che non è sempre ovvio in questo sottogenere. La combinazione di grafica accattivante, buona varietà di tracciati e molti contenuti lo rende un gioco che riesce ad essere sia nostalgico che rilevante oggi.

4. Super Mario Kart

Questo è il gioco che non solo ha definito il proprio sottogenere, ma ha anche gettato le basi per l'aspetto odierno dei piloti di kart. Potrebbe essere tecnicamente modesto, ma grazie all'attenzione dei controlli su tempismo, derapata e posizionamento, regge ancora oggi. Le armi e gli oggetti sono disponibili, ma sono molto più sottili rispetto alle puntate successive, il che significa che le gare sono spesso decise dall'abilità piuttosto che dal caso. Inoltre, la grafica Mode 7 viene utilizzata meglio che in qualsiasi altro gioco, creando qualcosa che è ancora iconico oggi, completo di una deliziosa colonna sonora. Guardando indietro, è un pezzo di storia dei videogiochi che è frenato solo dal fatto che poteva essere giocato solo da due persone.

3. Corse di Diddy Kong

Anche Rare ha voluto cimentarsi nelle corse di kart solo un anno dopo Mario Kart 64, e ha lanciato il Diddy Kong Racing, tecnicamente più impressionante. Proprio come in Crash Team Racing, c'era una modalità avventura da giocare, che è stata enormemente apprezzata e l'ha fatta risaltare dalla massa. Invece di limitarsi a schierarsi gara dopo gara, offriva un mondo hub aperto, combattimenti contro i boss e altre sfide. Inoltre, potevamo anche scegliere tra kart, hovercraft e aeroplani, il che aumentava la varietà del gameplay e sembrava in anticipo sui tempi. Ancora oggi, molti sperano ancora in un sequel, e Diddy Kong Racing rimane unico in molti modi, anche decenni dopo.

2. Mario Kart 64

Mario Kart 64 ha corretto i pochi difetti che ancora esistevano nel suo predecessore Super Nintendo. Ha fatto il salto nell'era del 3D e ci ha permesso di giocare in quattro alla volta, stabilendo così lo standard di come sarebbero stati i giochi di kart per il prossimo futuro (almeno fino ad ora). Rispetto a Super Mario Kart, l'esperienza di guida era molto più indulgente, ma allo stesso tempo più imprevedibile, e il guscio blu significava che non potevamo mai essere certi della vittoria, il che creava sia frustrazione che risate in quantità più o meno uguali. Le tracce erano iconiche, spaziando dalla semplicità di Luigi Raceway al caos di Rainbow Road e al design ingegnoso di Yoshi Valley. Siamo felici di trascurare il fatto che ha i suoi difetti tecnici, con frame rate irregolari e controlli un po' lenti, poiché questo è stato più che compensato dal suo fascino, dalla varietà e da una modalità multiplayer che è diventata un punto fermo in innumerevoli feste e serate di gioco. Uno dei giochi di società più memorabili di sempre.

1. Mario Kart 8 Deluxe

Se Mario Kart 8 sarebbe stato sufficiente per il primo posto forse non è del tutto certo, ma l'edizione deluxe per Switch è stata la ciliegina sulla torta. Questa è la perfezione del karting con piste incredibili, divise tra nuove di zecca e interpretazioni di classici, con tanto di corse attraverso giochi come Animal Crossing, F-Zero e The Legend of Zelda. Il design del gioco è adatto sia ai principianti che ai dilettanti che possono godersi con disinvoltura gare ricche di azione senza essere frustrati da meccaniche inutilmente complicate. Insieme a un intelligente equilibrio tra fortuna e abilità, questo crea un'atmosfera in cui ogni gara è emozionante e imprevedibile. Un altro aspetto che rende Mario Kart 8 Deluxe speciale è l'elemento sociale, in quanto è il party game perfetto, sia che tu sia seduto sul divano con gli amici o che giochi online con persone provenienti da tutto il mondo. In sintesi, Mario Kart 8 Deluxe è così follemente buono che Nintendo stessa lo considerava la perfezione e ha fatto qualcosa di completamente nuovo con World invece di cercare di costruire su questo, e il primo posto è quindi un dato di fatto.