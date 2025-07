Dov'è finito il sogno di Xbox?

HQ

Mercoledì è stata una giornata difficile per tutte le persone coinvolte. Microsoft ha avviato quello che può essere descritto solo come un piccolo bagno di sangue con licenziamenti, con la divisione Xbox particolarmente colpita. Naturalmente, è più impegnativo per le migliaia di persone che stanno perdendo il lavoro, ma ci rammarichiamo anche per la chiusura degli sviluppatori e per i giochi cancellati.

Il The Initiative con sede a Santa Monica sembra essere stato colpito più duramente, con la chiusura sia dello sviluppatore che del suo titolo Perfect Dark. Lo studio è stato a lungo destinato a diventare uno sviluppatore prestigioso e, all'inizio, aveva una lunga lista di nomi di peso, tutti veterani del settore. Ma dopo sette anni di sviluppo, sembrava che il loro gioco fosse ancora lontano dall'essere finito, e ogni volta che lo vedevamo, veniva accolto con commenti piuttosto tiepidi - e ora circolano voci secondo cui non si trattava nemmeno di un vero gameplay ma di un vero script.

Grazie e buona notte, non solo per Perfect Dark ma anche per il prestigioso sviluppatore The Initiative.

Non sorprende quindi che il gioco sia stato accantonato e non si può fare a meno di chiedersi quanto sia costato il progetto senza effettivamente contribuire in alcun modo. Personalmente, però, rimpiango ancora di più Rare Everwild, un altro gioco che sembra essere in sviluppo da molto tempo. Questo è più sorprendente però, perché in realtà sembrava essere sulla buona strada, e il capo dei giochi di Microsoft Phil Spencer ha parlato di come ci avesse giocato a Rare non più tardi dello scorso autunno, e Everwild ha persino abbellito la cartolina di Natale di Rare poco più di sei mesi fa.

Immagino che il pubblico di prova semplicemente non pensasse che il gioco fosse molto divertente e che probabilmente ci fosse molto da rifare, ma senza alcuna garanzia che sarebbe venuto bene, è stato accantonato. Molto triste per me personalmente, anche se immagino che non sarebbe stato un grande successo data la decisione (nessuno cancella un gioco che mostra promesse e ci si aspetta che porti un sacco di soldi) - e il fatto che il creatore di Banjo-Kazooie, Gregg Mayles, se ne vada in relazione a questo fa male.

Non più tardi di sei mesi e mezzo fa, Rare ha offerto l'ultimo segno di vita da Everwild quando ha inviato questa cartolina di Natale.

Altri che sono stati fortemente colpiti sono Turn 10, che sembra essere stato dimezzato in dimensioni, cosa che ovviamente influenzerà Forza Motorsport in futuro, e ZeniMax Online, che si dice abbia cancellato un progetto imminente, mentre la società svedese King ha perso 200 persone. Inoltre, ci sono molte altre segnalazioni di persone licenziate da sviluppatori come Halo Studios e Raven Software, così come metà del team di ricerca degli utenti Xbox (che rischia di compromettere la qualità del lavoro).

Secondo i rapporti, circa 20.000 persone lavorano, o meglio lavoravano, in Xbox, e circa il 20% sembra essere stato licenziato. Ciò avrà conseguenze, significativamente più di quanto abbiamo visto finora. Il completamento dei giochi potrebbe richiedere più tempo, gli aggiornamenti di Xbox potrebbero essere ulteriormente ritardati, verranno rilasciati meno giochi, le dimensioni dei giochi potrebbero ridursi e così via. Inoltre, non sembra che Microsoft abbia finito con i licenziamenti e si dice che molti ruoli manuali saranno sostituiti dall'intelligenza artificiale.

Sarah Bond (a destra) è a capo di Xbox da un po' di tempo e riporta a Phil Spencer (a sinistra).

Questo è certamente possibile in alcuni casi, e posso immaginare che in alcuni ambiti possa anche essere un miglioramento. Tuttavia, posso anche immaginare che in altre aree si verificherà un peggioramento. Trovo difficile credere che siamo al punto in cui l'intelligenza artificiale nel lavoro creativo può sorprenderci e offrire il tocco personale che così spesso distingue un capolavoro da qualcosa di più blando. D'altra parte, posso immaginare che l'intelligenza artificiale sarebbe un beta tester fenomenale e superbo nel rendering di texture e attività ripetitive simili.

Il già citato Phil Spencer ha così commentato la decisione:

"Per posizionare il gioco per un successo duraturo e permetterci di concentrarci su aree di crescita strategica, termineremo o ridurremo il lavoro in alcune parti del business e seguiremo l'esempio di Microsoft di rimuovere i livelli di gestione per aumentare la flessibilità e l'efficienza".

Nello stesso post, ha anche affermato che l'obiettivo è " proteggere ciò che ha successo e concentrare gli sforzi sulle aree con il maggior potenziale, pur essendo all'altezza delle aspettative che l'azienda ha per la nostra attività". A me sembra che Microsoft stia ripensando completamente la sua strategia. La maggior parte delle persone ha a lungo sospettato che preferirebbe vendere giochi piuttosto che console e, sebbene probabilmente continueranno ad avere sia dispositivi portatili che domestici, questi sembrano diventare sempre più legati ai PC e potrebbero essere prodotti da altri. È ragionevole aspettarsi che in futuro ci saranno richieste più severe di nuove idee, che richiederanno un piano e una strategia chiari prima che venga firmato un assegno per lo sviluppo.

Game Pass sembra rimanere una pietra miliare per Microsoft.

Qualcosa che non sembra essere influenzato, tuttavia, è Game Pass. Anche se i recenti sviluppi possono sembrare apocalittici, Microsoft afferma di avere oltre 40 progetti in fase di sviluppo, quindi non mancheranno nuovi giochi, di qualità variabile, poiché una grande varietà è assolutamente necessaria per un servizio come Game Pass. Né è probabile che gli investimenti nel cloud diminuiscano; al contrario.

Tuttavia, penso ancora che gli sviluppatori abbiano motivo di essere preoccupati. I giorni in cui Spencer comprava studi, prometteva assegni in bianco e un sostegno eterno per progetti di passione sono definitivamente finiti. Idealmente, vogliono rilasciare giochi e correre il minor rischio possibile. Meglio allora pubblicare i titoli di altre persone. Tuttavia, un servizio come Game Pass richiede molti dei suoi giochi (proprio come Netflix sarebbe stato inutile senza i suoi film e le sue serie), quindi non credo che abbandoneranno del tutto lo sviluppo del gioco. D'altra parte, sarà più sicuro e lo sviluppo dovrà rimanere entro certi limiti.

Bethesda non avrà carta bianca per creare nuovamente nuove serie di giochi; d'ora in poi, sono Fallout e Elder Scrolls che contano.

Di conseguenza, credo che progetti di terze parti come Contraband e OD di Hideo Kojima potrebbero essere in via di estinzione, mentre anche i loro IP come Ara: History Untold e Ninja Theory di Project Mara sono a rischio. Inoltre, non è chiaro se Forza Motorsport sopravviverà allo stesso modo di prima. Dovrà essere completamente rinnovato ed è del tutto possibile che Forza Horizon prenda completamente il sopravvento. Credo anche che marchi affermati ma più difficili da vendere come Quake e Wolfenstein potrebbero essere deprioritizzati in futuro.

Solo pochi anni fa Microsoft, guidata da Spencer, ha acquistato Bethesda e ha dichiarato che l'accordo riguardava giochi esclusivi. All'epoca, ha anche detto di non essere un fan delle speculazioni sui giochi Xbox in arrivo in altri formati. Questo è stato ora completamente rivalutato, e non è per gentilezza o qualcosa del genere, ma è strettamente una decisione aziendale. Le vendite di Xbox non erano abbastanza forti da giustificare l'esclusività e, dopo l'acquisizione di Activision Blizzard, è diventato illegale mantenere l'esclusività.

L'acquisizione del gigante dei giochi Activision Blizzard ha segnato un chiaro punto di svolta nella strategia di Microsoft, che non è stata in grado di rendere esclusivo Call of Duty.

Tuttavia, questa è solo l'ultima polemica che coinvolge Phil Spencer, una persona che ha a lungo ricoperto una posizione di rilievo nel mondo dei giochi. Ha preso il controllo Xbox One prima della sua uscita dopo il disastroso mandato di Don Mattrick, e ha iniziato il viaggio che ci ha portato dove siamo oggi. Ma quel viaggio è stato lungo e faticoso. Anche se ci vuole tempo per invertire la rotta, Microsoft, nonostante la sua enorme capacità, ha faticato a far uscire i giochi di cui aveva bisogno, e quelli che sono usciti spesso non sono stati abbastanza buoni. Inoltre, né Halo 5: Guardians né Halo Infinite hanno reso felice nessuno e hanno contribuito a sgonfiare le avventure del Master Chief. La sensazione è cheXbox Game Studios abbia mancato una leadership buona e chiara, e non mancano i testimoni che dicono che lo sviluppo è stato spesso un po' troppo caotico praticamente in tutti i principali studios.

Nel corso del tempo, questo ha portato a due prospettive radicalmente diverse sulla performance di Spencer. Uno viene dai giocatori che sono diventati sempre più critici nei confronti di ciò che percepiscono come una persona che promette cose ma troppo raramente le mantiene. L'altro arriva da Microsoft, che sembra essere molto soddisfatta della sua prestazione. Mentre nel primo gruppo c'è chi pensa che Spencer dovrebbe dimettersi, Microsoft lo ha invece promosso più volte e gli ha rinnovato la fiducia. Questo è stato anche il caso di recente, quando è stato confermato che sarebbe rimasto al suo posto.

Microsoft sta lavorando su un nuovo hardware Xbox che vorrebbe che acquistassimo, ma per farlo deve costruire una fiducia a lungo termine e farla sembrare a prova di futuro. E... sono l'unico a credere che al momento non stiano facendo un ottimo lavoro in questo settore?

I giocatori sognano naturalmente un nuovo gioco dHalo 'azione di prima classe, più nuovi giochi d'azione pesanti e giochi di ruolo del tipo per cui Xbox è diventata famosa, mentre Microsoft ha una strategia generale più ampia e una divisione di gioco che sta generando sempre più soldi. Il primo gruppo è naturalmente insoddisfatto, mentre il secondo è ragionevolmente soddisfatto. Spencer è una delle persone più potenti di Microsoft oggi, ma non è il capo dell'azienda (cioè Satya Nadella), e la sua fidelizzazione non è un segno di gentilezza.

In breve, questa settimana è stata una tragedia per tutti coloro che hanno perso il lavoro e una chiara battuta d'arresto nella strategia di Microsoft per il futuro. Si spera che Xbox riesca a farlo bene con un hardware interessante in cui le notizie positive possono dominare il flusso per il marchio, che ora sembra quasi silurato, ma c'è anche il rischio che questo sia solo l'inizio di altre chiusure e di una Microsoft significativamente più timida che preferisce lavorare solo con pochi marchi forti e mescola l'intelligenza artificiale nella produzione a tal punto che i giochi sembrano impersonali e sterili. Bisognerà attendere qualche anno per la risposta, ma mercoledì 2 luglio 2025 è purtroppo una data che il mondo del gaming non dimenticherà mai.