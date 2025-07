Dodici giochi per Gamecube che devono essere aggiunti a Nintendo Switch Online + Pacchetto di espansione

HQ

Il Switch 2 è uscito da alcune settimane e molti di noi sono stati in grado di testare la possibilità di giocare con il Gamecube su di esso, completo della possibilità di utilizzare il controller originale e anche guardare la sequenza di avvio originale con i suoi vari effetti sonori.

La line-up finora non è esattamente enorme, ma include The Legend of Zelda: Wind Waker, Soulcalibur II e F-Zero GX - il centro del quale è un titolo Bandai Namco e quest'ultimo è stato sviluppato da Sega. Questo chiarisce che non solo i giochi Nintendo verranno lanciati sul servizio e questo apre molte possibilità quando si tratta di retrocompatibilità.

E questo è qualcosa su cui spero davvero che Nintendo si concentri in futuro, perché Gamecube è, con l'eccezione di Wii U, il più grande flop di console che Nintendo abbia mai avuto, e questo può essere descritto solo come pazzesco e immeritato. Anche se Nintendo si è resa le cose difficili con piccoli dischi e uno strano controller, era un hardware incredibilmente bello che nei suoi momenti migliori offriva una grafica che persino Xbox (il formato leader all'epoca dal punto di vista delle prestazioni) aveva difficoltà a eguagliare.

Ma è stato un flop, e molti hanno perso i giochi come risultato, e penso che sia giunto il momento di un cambiamento culturale in cui Nintendo e i suoi partner dovrebbero offrire il meglio che il formato ha da dare a Switch 2. E si prega di notare che questo è il punto di partenza, i giochi dovrebbero essere divertenti da giocare oggi e in realtà meritano di essere aggiunti. Ad esempio, dopo il remake di Resident Evil 4, c'è meno motivo per includere l'originale qui, motivo per cui non è incluso, mentre un gioco come Killer7 è purtroppo invecchiato molto male e quindi manca anche lui.

Quindi questo non è un elenco dei migliori giochi per Gamecube, ma dodici giochi che dovrebbero essere rilasciati per Switch 2 retrocompatibilità perché sono giochi che le persone devono avere la possibilità di sperimentare in tutta la loro brillantezza.

1. Eternal Darkness: Requiem della sanità mentale

Genere: Horror / Sviluppatore: Silicon Knights / Editore: Nintendo / Anno: 2002

Eternal Darkness: Sanity's Requiem era quasi più di un semplice gioco, ma anche una sorta di fenomeno che cambiava completamente ciò che un gioco poteva essere. L'avventura è innegabilmente invecchiata, ma regge ancora, e rendere Silicon Knights ' classico di culto retrocompatibile con Switch 2 significherebbe preservare un pezzo unico di storia dei videogiochi che permetterebbe sia ai nuovi che ai vecchi giocatori di affrontare ancora una volta l'oscurità.

2. Fire Emblem: Sentiero della radianza

Genere: Strategia / Sviluppatore: Intelligent Systems / Editore: Nintendo / Anno: 2005

La serie Fire Emblem è sempre stata buona, ma uno dei migliori giochi è Path of Radiance, dove il beniamino dei fan Ike ha fatto il suo grande debutto. Il gioco è perfettamente adattato per il Switch 2 e il solo pensiero di potersi sdraiare su una spiaggia o arrancare in un viaggio in autobus con questo tra le mani ci fa sbavare.

3. Metal Gear Solid: I serpenti gemelli

Genere: Azione / Sviluppatore: Silicon Knights, Konami / Editore: Konami / Anno: 2004

È facile dimenticare quanto siano stati importanti Silicon Knights durante l'era Gamecube e, oltre a Eternal Darkness: Sanity's Requiem, hanno anche consegnato un remake occidentale del capolavoro giapponese di Hideo Kojima Metal Gear Solid, sottotitolato The Twin Snakes. Lasciare che questo pezzo unico prenda polvere sullo scaffale dell'archivio sarebbe un totale abbandono del dovere, e ci piacerebbe accovacciarci ancora una volta sotto scatole di cartone, premere la schiena contro le fredde pareti dell'hangar, sentire Psychomantis esclamare "Ora lascia che ti legga nel pensiero... " e vedere '!' apparire sullo schermo speculare Switch 2.

4. Resident Evil (remake)

Genere: Horror / Sviluppatore: Capcom Production Studio 4 / Editore: Capcom / Anno: 2002

Nel 2002, Spencer Mansion è stato trasformato da nostalgia a blocchi in un incubo più ad alta definizione e molto più elegante, poiché Capcom ha utilizzato la nuova tecnologia per raccontare nuovamente il suo racconto dell'orrore in uno stato aggiornato. Mentre le parti dalla seconda alla quarta hanno ricevuto sontuosi remake, questo gioco per Gamecube rimane l'unica nuova versione dell'originale e infatti resiste ancora oggi con la perfetta miscela di claustrofobia, perfezione dei pixel e panico gelido.

5. Cieli di Arcadia Legends

Genere: Giochi di ruolo / Sviluppatore: Overworks / Editore: Sega / Anno: 2003

Skies of Arcadia è uno dei migliori giochi per il Dreamcast e ha mostrato chiaramente di quale magia Sega fosse capace con un coltello alla gola. Quando Sega ritirò la propria produzione di console, diede al suo titolo una possibilità su Gamecube con il nome di Skies of Arcadia Legends, dando a un nuovo pubblico l'opportunità di unirsi al buon pirata Vyse nella sua lotta contro il Valuan Empire. A differenza di tante altre serie di quest'epoca, è completamente priva di emo ed è un'avventura completamente positiva ed edificante con personaggi facili da apprezzare e una sceneggiatura che può essere apprezzata ancora oggi.

6. Star Wars Rogue Squadron II: Leader canaglia

Genere: Azione / Sviluppatore: Factor 5 / Editore: LucasArts / Anno: 2001

Sotto George Lucas, non c'erano praticamente film e serie TV su Star Wars, ma i giochi erano molto buoni e numerosi. Durante l'era Disney, paradossalmente è stato il contrario con tanti film e serie TV, ma pochi e spesso giochi mediocri. Sarebbe bello sedersi e godersi i suoni di Tie Fighters che sfrecciano, i cannoni laser che tuonano e le frenetiche battaglie spaziali. Rogue Leader non era solo magia tecnologica quando è stato rilasciato, era il sogno di sedersi davvero nella cabina di pilotaggio di un X-Wing. E indovina un po'? Quel sogno è invecchiato a malapena.

7. Super Mario Sole

Genere: Piattaforma / Sviluppatore: Nintendo EAD / Editore: Nintendo / Anno: 2002

Questa è senza dubbio una delle avventure più deboli di Mario. Ma... questo non dice molto, perché un Mario on the rocks è comunque migliore di quasi tutta la concorrenza. Oggi sappiamo che Sunshine non è affatto come Super Mario 64, Galaxy, 3D World o Odyssey - ma è comunque divertente e senza aspettative, un platform diverso e accogliente che purtroppo è molto dimenticato.

8. I Simpson: mordi e fuggi

Genere: Azione / Sviluppatore: Radical Entertainment / Editore: Vivendi Universal Games / Anno: 2003

Questo non è solo il miglior gioco The Simpsons (cosa è successo a loro a proposito, quando è stata l'ultima volta che c'è stato un buon gioco con la famiglia gialla?) ma uno dei migliori giochi su licenza di sempre. Radical Entertainment ha consegnato un vero e proprio concorrente di GTA con più fan service di quanto chiunque potesse ragionevolmente aver bisogno, che era così decisamente divertente che la gente ne parla ancora oggi e ci gioca. E altri lo farebbero se ne avessero la possibilità di Switch 2.

9. Joe visionario

Genere: Azione / Sviluppatore: Clover Studio / Editore: Capcom / Anno: 2003

In un'epoca in cui PlayStation 2 è emersa come la console più venduta di tutti i tempi, Capcom ha scelto di investire pesantemente prima in Dreamcast e poi in Gamecube. Quest'ultimo ha portato a Capcom Five, una raccolta di cinque giochi tra cui Resident Evil 4 e Killer7. L'unico che rientra in questa lista, tuttavia, è Viewtiful Joe, che era una cascata colorata di azione folle e fantastici trucchi al rallentatore. Era come entrare direttamente in un cartone animato in cui ogni attacco sembrava un omaggio ai fumetti della vecchia scuola. Questo è invecchiato a malapena e Viewtiful Joe affascinerebbe totalmente anche i giocatori di oggi - a condizione che abbiano la possibilità di giocarci. Fallo accadere, Capcom e Nintendo.

10. Virtua Striker 2002

Genere: Sport / Sviluppatore: Amusement Vision / Editore: Sega / Anno: 2002

Virtua Striker 2002 era l'apice del football arcade all'epoca, e ben lungi dal fornire un calcio super-strategico, lento e realistico. Piuttosto, è stata una scarica di adrenalina pura nel miglior spirito Sega che ha portato anche persone come me - a cui non piacciono molto gli sport o i giochi sportivi - a giocare partita dopo partita perché era così genuinamente divertente e ricco di azione. Switch 2 potrebbe sicuramente fare con più sport, e Virtua Striker ha un vuoto da riempire, se non altro per ricordare a tutti che non c'è davvero bisogno di una simulazione, di licenze o di giocatori reali per divertirsi.

11. WarioWare, Inc: Mega giochi di società!

Genere: Festa / Sviluppatore: Intelligent Systems / Editore: Nintendo / Anno: 2004

Questo è il gioco che mi ha fatto avere ancora il Gamecube prontamente disponibile. È di gran lunga il miglior gioco della serie e il motivo per cui così tante persone lo amano ancora. È ultra-intuitivo e offre minigiochi di cinque secondi a un ritmo di mitragliatrice. È anche un gioco che può essere giocato da 16 persone lanciando un controller tra di loro e, poiché i rami sono così brevi, il tempo di attesa è minimo poiché un giocatore dopo l'altro viene eliminato. Un capolavoro assoluto che fa sempre ridere.

12. Corsa delle onde: Tempesta blu

Genere: Corse / Sviluppatore: Nintendo Software Technology / Editore: Nintendo / Anno: 2001

Qui in redazione, consideriamo l'originale per Nintendo 64 come uno dei migliori giochi per la console. Lo stesso potrebbe non essere vero per Wave Race: Blue Storm, ma ciò non gli impedisce di essere forse il gioco più estivo di tutti i tempi (in competizione con il già citato Super Mario Sunshine ) con il suo seducente mare blu, le palme, il clima soleggiato e le vaste spiagge. Il fatto che sia anche molto divertente da giocare e supporti il multiplayer per un massimo di quattro persone su schermo condiviso non peggiora le cose. Wave Race: Blue Storm è completamente unico e sarebbe un gioco meraviglioso da poter rivivere tramite retrocompatibilità ora che Nintendo sembra aver deciso che non è una serie che vivrà.