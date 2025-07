Nintendo Switch 2: tutti i titoli compatibili con l'alta gamma dinamica

HQ

Sebbene il magico acronimo "4K HDR" non sia una novità e sia una caratteristica standard di molti contenuti audiovisivi e videoludici da oltre un decennio (a differenza dell'8K, dei televisori curvi o del 3D stereoscopico), Nintendo, che arriva sempre un po', o molto, dopo l'adozione e l'incorporazione di determinati formati multimediali, si è assicurata di vantarsi di questa capacità grafica con il suo Nintendo Switch 2, L'ultima console del produttore, che è in vendita da un mese.

La macchina consente l'output 4K HDR in modalità docked (logicamente su schermi compatibili sia con risoluzione 2160p che con alta gamma dinamica), e include anche altri progressi nella qualità dell'immagine, come l'uscita intermedia 1440p (2K), 120 Hz o VRR in modalità portatile e uno schermo HDR ma Full-HD 1080p. In termini di suono, riporta il suono surround 5.1 tramite PCM che era già offerto dal primo Switch (non supporta ancora Dolby o DTS) e aggiunge alcune funzionalità moderne aggiuntive, come il suono surround 3D virtualizzato e la cancellazione del rumore abbastanza decente per il microfono integrato.

Tuttavia, non importa quanto gli sviluppatori e gli editori insistano sul fatto che Nintendo abbracci gli ultimi formati audiovisivi, quando si tratta di questo, accade la stessa cosa che accade con le sue innovazioni nel controllo e nelle possibilità di gioco: è Nintendo stessa che le affronta e le sfrutta al meglio fin dal primo giorno.

Così, Nintendo Switch 2 è stato rilasciato un mese fa con un bel po' di giochi compatibili con HDR, ma la stragrande maggioranza erano propri, mentre i porting di terze parti e le nuove versioni, ad eccezione di casi come Civilization VII o Cyberpunk 2077, hanno per lo più ignorato questa possibilità.

Da Nintendo:

"L'HDR (High Dynamic Range) è un tipo di tecnologia che consente l'uso di una gamma più ampia di luminosità (o gamma dinamica). Su Nintendo Switch 2, l'HDR consente una maggiore varietà di luci e colori, nonché un'espressione più varia di intensità e aree chiare e scure. La compatibilità HDR varia da gioco a gioco e richiede uno schermo compatibile quando si gioca in modalità TV.

Ironia della sorte, sebbene sia l'ultima ad arrivare all'alta gamma dinamica, Nintendo Switch 2 è la prima console a offrire l'HDR universalmente, come lo consente il suo schermo LCD in modalità portatile. Ciò significa che la differenza tra i giochi SDR e HDR è evidente se giochi con la console tra le mani e anche se la tua TV è compatibile. L'effetto è sorprendente: tutto sembra più opaco, o come se il televisore fosse entrato in modalità di risparmio energetico quando si passa a un gioco senza HDR e si perde quella luminosità extra, e crediamo che titoli colorati come Sonic X Shadow Generations avrebbero beneficiato notevolmente di questa opzione.

Attenzione: Ovviamente, per goderti uno qualsiasi dei video incorporati in questo articolo, devi visualizzarli su uno schermo compatibile con HDR.



Informazioni sull'HDR automatico forzato del sistema Switch 2 e sulle differenze

Mentre aspettiamo che alcuni di loro ricevano una patch di aggiornamento, abbiamo anche testato l'HDR "falso" automatico che Switch 2 può offrire se si mantiene attiva l'impostazione HDR e non impostata su "solo su titoli compatibili". Naturalmente, i giochi HDR nativi sono stati preparati come standard per sfruttare l'intera gamma dinamica, ma abbiamo osservato, e catturato nel gameplay allegato, che titoli come Street Fighter 6 o Disney Dreamlight Valley hanno un aspetto molto migliore con questo HDR forzato dal sistema.

Tutti i giochi per Nintendo Switch 2 con HDR nativo conosciuti fino ad oggi

Con l'imminente rilascio di Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4 con HDR nativo e a seguito di questa introduzione generale, stiamo ricercando e compilando questo elenco di titoli per Nintendo Switch 2 in grado di produrre un'ampia gamma di luminanza su schermi compatibili.

[Costantemente aggiornato] Di seguito è riportato un elenco di Switch 2 titoli che siamo stati in grado di verificare, o che sono stati ufficialmente confermati, come aventi un'opzione nativa High Dynamic Range, insieme alla loro data di uscita.



ARMS (aggiornamento gratuito da Nintendo Switch)

Captain Toad: Treasure Tracker (aggiornamento gratuito da Nintendo Switch)

Cyberpunk 2077: Edizione definitiva (5 giugno 2025)

Donkey Kong Bananza (17 luglio 2025)

Trascina x Guida (14 agosto 2025)

Fusione veloce (5 giugno 2025)

Mario Kart World (5 giugno 2025)

Metroid Prime 4: Oltre (2025)

Tour di benvenuto per Nintendo Switch 2 (5 giugno 2025)

La civiltà VII di Sid Meier (5 giugno 2025)

Super Mario 3D World + Bowser's Fury (solo la parte di Bowser's Fury) (aggiornamento gratuito da Nintendo Switch)

Super Mario Odyssey (aggiornamento gratuito da Nintendo Switch)

The Legend of Zelda: Breath of the Wild - Edizione Nintendo Switch 2 (5 giugno 2025)

The Legend of Zelda: Echi di saggezza (aggiornamento gratuito da Nintendo Switch)

The Legend of Zelda: Link's Awakening (aggiornamento gratuito da Nintendo Switch)

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom - Nintendo Switch 2 Edition (5 giugno 2025)

Tony Hawk Pro Skater 3+4 (11 luglio 2025)



Detto questo, e in assenza di conferme di qualsiasi cambiamento di piani, è sorprendente che i titoli pubblicati da Nintendo, come Pokémon Legends: Z-A (16 ottobre 2025) o Kirby and the Forgotten Land - Nintendo Switch 2 Edition + The Astral World (28 agosto 2025) non siano dotati di HDR, anche se è comprensibile che in entrambi i casi gli sviluppi originali fossero per Nintendo Switch e potrebbe essere che il codice originale non funzioni altrettanto bene nel porting come in altri casi.