Altri 10 fumetti o graphic novel che ogni fan della DC dovrebbe leggere

HQ

All'inizio di quest'anno, abbiamo pubblicato un articolo che ha selezionato 10 fumetti o graphic novel DC che ogni fan dovrebbe dare un'occhiata e leggere prima o poi. Ora, mentre stiamo fissando il barile di Superman in arrivo nei cinema, è tempo di tornare e scegliere altre 10 opzioni degne di nota ideali per chi è alla ricerca di altre super storie ora che il DC Universe è in pieno svolgimento.

Superman: Lassù nel cielo

Il Man of Steel è sulla bocca di tutti ultimamente, quindi perché non leggere un po' di più su di lui? Superman: Up in the Sky è una storia che si chiede fino a che punto si spingeranno i Son of Krypton per salvare una vita? Vede una giovane ragazza rapita dagli alieni e Superman sfrecciare nel cosmo nel tentativo di salvarla, una missione che lo porta nei tratti esterni del sistema solare e gli chiede di superare sfide immense come mai prima d'ora. Il grande dilemma qui è se Superman sia giusto dare la priorità a una vita rispetto ai miliardi lasciati senza protezione sulla Terra, un dilemma che non è affatto semplice.

Ingiustizia: dèi tra noi

Non è chiaro quando o se avremo mai un altro Injustice gioco da NetherRealm, quindi questo è forse il passo successivo naturale per i fan. Injustice: Gods Among Us è una serie che si basa sul gioco di combattimento e vede cosa succede dopo Superman diventa un tiranno dopo aver perso qualcuno che ama. Preferendo regole e regolamenti rigidi alla speranza e alla libertà, Batman si fa avanti per fermare il Man of Steel, un incontro che abbiamo visto immortalato in film, TV e giochi anche in molti altri casi.

Annuncio pubblicitario:

Wonder Woman 2023 (a partire dal Vol. 1: Outlaw)

Diana Prince è forse il personaggio femminile dei fumetti più famoso di tutti i tempi, poiché Wonder Woman è ancora l'epitome di ciò che significa essere un'eroina. Lo stesso vale per la serie del 2023, che l'autore Tom King (che ha anche scritto Superman: Up in the Sky e l'eccellente Supergirl: Woman of Tomorrow ) usa come corpo per mostrare come Wonder Woman si opponga agli Stati Uniti d'America dopo che i Amazons sono stati esiliati e presi di mira a seguito di un omicidio enorme. C'è una donna contro il mondo, una donna che fa di tutto per dimostrare che non può essere spezzata e che ci sono altre forze in gioco che hanno portato a questa svolta estrema degli eventi.

Annuncio pubblicitario:

Batman: Il lungo Halloween

Ci sono alcune storie diverse che hanno chiaramente ispirato Christopher Nolan mentre stava realizzando il suo Dark Knight Trilogy, una delle quali era sicuramente Batman: The Long Halloween. Questa è una storia contorta e complessa che esplora come Batman sia stato incaricato di rintracciare un misterioso assassino che ha preso di mira parti del ventre criminale di Gotham. È una storia che segue efficacemente il brillante Batman: Year One di Frank Miller, fungendo da Year Two in molti modi, poiché segue il Caped Crusader per un anno intero mentre rintraccia questo assassino e affronta le crescenti minacce dei supercriminali che diventano progressivamente sempre più spietati.

Lanterna Verde: La Guerra dei Sinestro Corps

Mentre Green Lantern non avrà un film dedicato nel DC Universe per un po' di tempo - almeno non fa ancora parte del piano - c'è una serie Lanterns in fase di sviluppo con Hal Jordan e John Stewart come personaggi principali, e possiamo aspettarci che Guy Gardner appaia anche in Superman. Quindi, perché non familiarizzare un po' di più con il Green Lantern Corps in una delle loro battaglie più dure fino ad oggi? The Sinestro Corps War vede il Green Lantern Corps affrontare un esercito guidato dall'allarmante Sinestro, e vede come i buoni superano immense difficoltà per liberare l'universo dalle grinfie dei cattivi dell'anello giallo del potere.

Batman: Silenzio

Batman si trova spesso ad avere a che fare con misteriosi assassini e in Batman: Hush questo è ancora una volta il tema. Questa storia vede come ilDark Knight affronta un nuovo assassino mentre supera gli assalti dell'élite criminale di Gotham, una situazione combinata che lasciaBats vulnerabile, soprattutto quando scopre l'identità dell'uomo molto corrotto al centro di tutte le sue difficoltà e guai. Se ti è piaciuto The Long Halloween, vale la pena notare che Hush è stato scritto anche dalla stessa persona, Jeph Loeb.

La morte di Superman

In realtà non sembra un grosso problema che la DC abbia ucciso Superman, almeno non per coloro che hanno ricordi del DC Extended Universe in cui Zack Snyder ha impiegato tutti i film tranne due per giustiziare l'eroe "più forte" della DC per mano di Doomsday... Ma quando The Death of Superman è arrivato originariamente in forma scritta (una storia che evidentemente ha ispirato parti di Batman v. Superman: Dawn of Justice ), molti sono rimasti scioccati nel vedere il Man of Steel così vulnerabile e mortale. Questo è stato un fumetto che ha effettivamente resettato il modo in cui abbiamo guardato Superman, una storia che sarà senza dubbio importante man mano che il DC Universe continuerà a prendere forma nel prossimo decennio o giù di lì.

Wonder Woman: Paradiso Perduto

Anche se potrebbe non essere la più importante delle trame di Diana Prince, Wonder Woman: Paradise Lost è una grande corsa da esplorare oggi per il semplice motivo che DC Studios intende fare una serie con lo stesso nome. Questo progetto potrebbe essere la prima volta che incontriamo il DC Universe Wonder Woman, e sarà un momento interessante poiché questa narrazione esplorerà come il Amazons combattono tra loro a seguito di una spaccatura che emerge tra Diana e la regina Ippoilta perché Wonder Woman non prenderà il mantello del leader reale di Themyscira.

Punto di infiammabilità

Una delle storie di maggior impatto con The Flash al timone. Si tratta di uno sforzo multiversale che esplora il modo in cui Barry Allen deve salvare il suo mondo dalla distruzione, ma senza l'aiuto di coloro su cui di solito fa affidamento. Perché? Qualcosa è successo al mondo che conosce e ora si ritrova a dover reclutare eroi insoliti ma familiari da altrove per trovare il colpevole e fermare chiunque abbia alterato la linea temporale in primo luogo. In un certo senso, è in qualche modo simile a quello che abbiamo sperimentato di recente nell'ultimo film del DCEU, The Flash.

Batman: La corte dei gufi

Ci sono solo poche volte in cui Batman è veramente superato, e una di queste è senza dubbio The Court of Owls storyline. In questa storia complessa e contorta, Bats si ritrova a tentare di scoprire un'antica organizzazione che presumibilmente governa Gotham senza alcuna prova della sua esistenza. Tuttavia, quando trova una pista, si ritrova braccato da un guerriero letale e spietato prima di essere intrappolato e considerato una preda da un'organizzazione spietata che nessun altro crede esista. Ma chi c'è al centro? Questa è una conclusione folle che dovrai sperimentare da solo... Inoltre, vale anche la pena ricordare che The Court of Owls tecnicamente avviene dopo un riavvio della timeline dopo Flashpoint, rendendolo un'ottima lettura successiva dopo l'avventura di Barry sopra.