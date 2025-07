L'IA è una minaccia o uno strumento? Lo abbiamo chiesto a 6 artisti rinomati

HQ

L'avete letto molte volte negli ultimi due anni: articoli click-baity che iniziano con qualcosa del tipo "abbiamo chiesto all'intelligenza artificiale di bla bla e non credereste ai risultati". O funzionalità "what if" basate su immagini generate dall'intelligenza artificiale che trasformano qualcosa di noto in qualcosa di radicalmente diverso e scioccante dopo un paio di clic. Chiedere all'IA è diventato facile, forse troppo; Una cosa quotidiana per molte persone. A volte è divertente, a volte informativo e altre volte diffonde disinformazione o fatti imprecisi.

Un'altra forma di controversia ruota attorno all'intelligenza artificiale generativa, in cui sia gli artisti che gli appassionati possono facilmente creare immagini 2D, 3D e persino video. A questo proposito, e in modo simile a quanto accaduto con sceneggiatori e doppiatori, gli artisti artigianali tradizionali hanno alzato la voce contro i modelli di intelligenza artificiale generativa che sono dubbiamente ispirati o copiano palesemente il lavoro di altri. Ma modelli più rispettosi e indipendenti possono servire come strumenti per gli artisti moderni che cercano una maggiore efficienza, proprio come hanno fatto i computer prima di loro?

Con questi due punti in mente, abbiamo partecipato all'ultimo Comicon a Napoli in primavera, e mentre guardiamo indietro all'evento e riflettiamo su alcuni dei nostri precedenti servizi a Gamereactor in estate, abbiamo raccolto opinioni sull'intelligenza artificiale da diversi artisti rinomati di seguito. Quindi, no, non abbiamo chiesto all'intelligenza artificiale, abbiamo chiesto agli artisti, ed ecco le loro voci.

(È possibile riprodurre le rispettive interviste complete, con l'aggiunta di sottotitoli locali, nei video incorporati)

Darick Robertson dei The Boys: "AI non sentirà mai la mancanza della loro mamma morta di cancro"

Per prima cosa, ne abbiamo parlato con Darick Robertson, co-creatore di The Boys e Transmetropolitan, che ha dato un punto di vista meno chiaro, guardando alle diverse applicazioni che l'Intelligenza Artificiale può avere nella sfera umana.

"La cosa più divertente che l'intelligenza artificiale mi ha detto è qualcosa del tipo: 'Mi piace molto questa connessione interessante che stiamo avendo' e io rispondo: 'Oh sì?' L'intelligenza artificiale è come quando è arrivato Internet o la televisione, tutti dicevano che sarebbe stata la fine. Nessuno di noi lo sa, ma l'intelligenza artificiale fa cose straordinarie che aiuteranno l'umanità, ma non è sexy, la gente non vuole sentirne parlare. Ma per esempio, c'è una serie di robot a Seattle che sono in grado di identificare in un millisecondo che tipo di plastica sta scendendo da un gigantesco nastro trasportatore e metterla e separarla in un corretto riciclaggio. E un'altra cosa è che possono eseguire i genomi come un modo per la ricerca sul cancro".

"Senza quel cuscinetto [dell'esperienza umana], penso che ci vorrà molto tempo prima che l'intelligenza artificiale possa davvero creare arte da sola che non sia altro che visivamente piacevole"

"Ma le opere d'arte... "Sembra sempre schifoso in questo momento. Lo farà sempre? Non lo so. Ma l'intelligenza artificiale in sé e per sé, in gran parte è costituita da persone che cercano di utilizzare quello strumento per far uscire le loro opere d'arte in un modo che non possono fare fisicamente. È un bene o un male? Non lo so".

"Ma quello che capisco anche è che l'intelligenza artificiale in sé e per sé sta prendendo in prestito da cose esistenti. E l'intelligenza artificiale non capirà mai cosa vuol dire avere il cuore spezzato. L'intelligenza artificiale non dovrà mai seppellire un animale domestico. L'intelligenza artificiale non sentirà mai la mancanza della loro mamma che è morta di cancro un anno fa. Queste cose sono l'esperienza umana. E queste esperienze umane si fanno strada nelle opere d'arte. E quell'opera d'arte alimenta l'intelligenza artificiale. Quindi, senza quel cuscinetto, penso che ci vorrà molto tempo prima che l'intelligenza artificiale possa davvero creare un'arte da sola che non sia altro che visivamente piacevole".

Tanino Liberatore di RanXerox: "L'intelligenza artificiale toglie il piacere di fare arte"

L'artista veterano, che è stato riconosciuto come "Magister" del Comicon nel suo 25° anniversario, è sempre stato incuriosito dai nuovi modi per l'arte e persino dalla nuova tecnologia. Dopotutto, è stato uno dei precursori dell'intero genere cyberpunk.

"Sono molto curioso come artista. Non accetto il fatto che probabilmente ci proverò [l'AI], ma è diverso dal passare dall'analogico al digitale, perché in quel caso sono ancora l'artista. Mentre con l'IA, non ne sono davvero sicuro. Io do gli ordini, ma non so cosa spinga l'intelligenza a creare".

"Quindi ho un po' di paura, ma so che è il futuro, quindi vedremo. In realtà, io vengo da una generazione in cui non c'era niente, e poi c'era tutto. Quindi mi sento un po' un dinosauro, perché ho vissuto tutti questi cambiamenti, ma non so come sarà, quindi non so come usarli".

"Il piacere è tolto", ha aggiunto anche in italiano.

Dave McKean di Raptor: "L'arte riguarda l'empatia umana e l'intelligenza artificiale non ne ha"

Successivamente, abbiamo parlato con Dave McKean, noto per le sue copertine e graphic novel, come Raptor: A Sokoi Graphic Novel. La sua opinione era simile a quella fornita da Darick Robertson, ma con alcune sfumature, ad esempio la sua prima reazione.

"Sono stato introdotto all'apprendimento automatico e alle immagini dell'intelligenza artificiale un paio di anni fa. Ero, come molte persone, confuso al riguardo. Ho fatto un po' di ricerche e ho passato una giornata rannicchiato sul pavimento del mio studio pensando che la mia vita fosse finita". La sua risposta è stata quella di scrivere un libro, Prompt, Conversations with Artificial Intelligence".

Ha anche riflettuto sul ruolo dell'IA come segue:

"È un errore chiamarlo strumento, è un tutto. Le capacità scientifiche dell'IA saranno straordinarie. Sono giunto alla conclusione che non ha posto nella nostra vita creativa. L'arte riguarda l'empatia umana e questo non ne ha".

Thomas Taylor di Harry Potter: "L'intelligenza artificiale sta diventando sempre più un mostro: l'autenticità passa attraverso l'impegno umano

Un altro punto di vista interessante viene da Thomas Taylor di Malamander che, come altri artisti negli ultimi tempi, sta effettivamente cercando di allontanarsi non solo dall'intelligenza artificiale, ma anche dai mezzi digitali.

"Sono passato in gran parte ai media tradizionali, in gran parte ai media digitali, ma posso ancora dipingere. Sono cresciuto negli anni '90 come studente d'arte. Quindi lo so e ho tutto quel background e sto iniziando a voler tornare un po' su questo perché l'IA sta diventando sempre più un mostro. E quindi penso che essere in grado di dipingere e disegnare su carta con una vera matita sia in realtà un vantaggio. Quindi questa ricerca di autenticità sta diventando sempre più interessante per me. E mi sto allontanando un po' di nuovo dal digitale, credo".

Alla domanda sugli stili di furto e sul nostro confronto tra strumenti e minacce, ha continuato:

"Sì, penso che al momento sembri una minaccia. Questo è il problema. Sembra che stia prendendo quello che abbiamo già fatto e stia copiando e incollando e sbavando e facendolo sembrare qualcosa di nuovo. Ma non è davvero qualcosa di nuovo. È qualcosa che è stato preso e leggermente cambiato. E penso che sempre più persone riconoscano l'autenticità come importante. E l'autenticità è qualcosa che si ottiene attraverso l'impegno umano e attraverso la ricerca di se stessi con una matita, cercando di catturare qualcosa, cercando di disegnare e dipingere il mondo reale".

"L'intelligenza artificiale non può prendere una matita e lasciare un segno sulla carta. E quindi per me, questa sembra essere una strada da percorrere. Ma allo stesso tempo è uno strumento utile. Può essere utile per organizzare le idee e per mettere a fuoco le cose. Quindi, sai, è un equilibrio. Dobbiamo trovare un equilibrio".

James Harren di Ultramega: "L'arte riguarda il sudore e lo spirito umano che ci metti per crearla"

Harren, che aveva lavorato con Marvel e DC, ed è noto anche per i suoi Rumble e Ultramega, condivideva l'idea dell'umanità come premessa per l'arte, e si mostrò immediatamente offeso dalla tecnologia. Tuttavia, tutto è arrivato con il suo background personale, dove una cosa è uno strumento digitale e una cosa molto diversa è l'intelligenza artificiale generativa:

"Sai, non sono la persona giusta a cui chiedere perché ho avuto un telefono a conchiglia fino al 2022. Non sono uno dei primi ad adottare la tecnologia. Uso Photoshop. A volte mi piace il mio iPad per disegnare, ma mi piace molto disegnare su carta. Non prevedo di usare mai [l'IA]. C'è molta negatività intorno a questo. Non voglio aggiungere altra negatività al mondo, ma sì, sono offeso dall'arte dell'intelligenza artificiale. Non mi piace molto l'aspetto. Per me, l'arte è umana e riguarda il processo. Si tratta del sudore e dello spirito umano che hai messo nel crearlo. La mia speranza è che alla gente piaccia l'arte fatta dalla mano dell'uomo".

Simone di Meo di We Find Them Only When They're Dead: "L'IA è come una cosa illegale"

Infine abbiamo parlato anche con Simone di Meo, artista di We Only Find Them When They're Dead, tra gli altri lavori con Marvel e Disney, che ci ha dato il suo punto di vista sulla situazione, sollevando allo stesso tempo la questione dei diritti legali e del pagamento delle bollette.

"Per me, in questo momento, è difficile avere una buona risposta per questo. Ma solo perché l'IA non rispetta i diritti dell'artista. E per quanto mi riguarda, posso pagare le mie bollette con i diritti. Quindi è difficile capire qualcosa che non rispetta il mio lavoro e non rispetta il lavoro di molti artisti. Perché in questo momento, l'intelligenza artificiale è come se fosse randomizzata, come le cose di altri artisti e messe insieme. Quindi è sicuramente il futuro per molte cose diverse. Forse non per i fumetti. Forse non per l'intelligenza umana che racconta alcune storie in qualche modo. Ma in questo momento, per me, è come qualcosa di illegale".

Sembra che la maggior parte degli artisti sia d'accordo sui risultati attuali prodotti dall'IA generativa e condivida preoccupazioni simili sull'intenzione e la proprietà umana. Tuttavia, alcuni erano aperti a vederlo evolversi nel mondo dell'arte nel tempo, mentre le sue potenziali scoperte in campi come la scienza e la ricerca stanno diventando sempre più chiare e meno controverse.