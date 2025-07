Sette fumetti che ogni fan di Superman dovrebbe leggere

HQ

È passato molto tempo da quando Superman era il volto della DC. Per la maggior parte, in gran parte grazie a fumetti altrettanto eccellenti, film migliori e giochi di alta qualità, Batman è diventato la figura manifesto per il titano dei fumetti. Ma questo è in qualche modo cambiato a partire dall'anno scorso, poiché la rinascita di DC Studios e l'inizio del DC Universe ha reso chiaro che tutto ruota attorno al Man of Steel. Quindi, dato che molti di voi conosceranno di nuovo Clark Kent quest'estate, probabilmente affollando i cinema per vedere il film di James Gunn che è appena stato presentato in anteprima, potreste essere alla ricerca di altre avventure con protagonista probabilmente il supereroe più famoso di tutti i tempi. Permetteteci di aiutarvi in questo attirando la vostra attenzione su sette grandi storie intitolate da Superman.



All-Star Superman

Iniziamo con quella che molti ritengono essere la quintessenza e la più grande storia singolare basata su Superman. All-Star Superman è tutto ciò che definisce il Man of Steel, vedere l'eroe infallibile affrontare i cattivi e salvare il mondo da un disastro dopo l'altro, ma questa volta c'è un problema. Poiché si tratta di una corsa che segue un Superman stabilito e incredibilmente forte, viene riportato alla realtà mettendo un orologio sulla vita di Supes, mentre esplora le sue ultime gesta eroiche commesse nei giorni prima della sua morte dopo aver subito un'overdose di radiazioni solari. Se vuoi una storia per testare le acque di Superman, questa è senza ombra di dubbio quella che vale la pena scegliere.

Superman: Che fine ha fatto l'uomo di domani?

Parlando di un Superman alle sue ultime gambe, Whatever Happened to the Man of Tomorrow? è una storia affascinante in quanto esplora un mondo in cui il Man of Steel è scomparso. Ambientata in un'epoca futura, questa storia segue una giornalista che visita Lois Lane per avere la sua versione della storia dopo che l'exDaily Planet giornalista è stato l'ultimo a vedereSuperman vivo. Per quanto riguarda il motivo per cui Superman scomparso, gli eventi principali hanno visto una serie di cattivi sfruttare il suo lato umano e giustiziare coloro che ama, il tutto dopo che il suo alter ego di Clark Kent è stato rivelato al mondo. A seguito di una serie di eventi caotici e in escalation, Superman prende una decisione che non avrebbe mai pensato di dover prendere, qualcosa che gli impone di pagare il prezzo più alto poco dopo.

Regno Vieni

Parlando di un Superman che deve farsi avanti e diventare qualcosa di più di un semplice simbolo di speranza, abbiamo la Kingdom Come storia d'insieme che vede molti dei più grandi eroi del Justice League combinarsi e spesso essere in disaccordo in un futuro contorto. Questa storia segue una nuova era di eroi che mancano del rispetto e delle regole che hanno definito il gruppo inaugurale, e vede come, nel tentativo di frenare la giustizia sempre più violenta,Superman esce dalla pensione, unendosi a molti dei suoi ex alleati per creare una nuova lega destinata a tenere d'occhio i giovani indisciplinati. Tuttavia, la giustizia metaumana di Superman è percepita come eccessiva per alcuni, mettendolo in contrasto con gli umani che vogliono indietro il loro mondo, incluso Batman.

Superman: Brainiac

Di recente abbiamo visto l'impatto che Brainiac può avere sui supereroi della DC, poiché Rocksteady ha cercato di fornire una visione interessante di Suicide Squad: Kill the Justice League. Superman: Brainiac è simile, tranne per il fatto che invece di vedere il Man of Steel corrotto e preso il controllo, lo vediamo incaricato di fermare l'alieno immensamente intelligente dal devastare la Terra, un'impresa che spinge Clark ai suoi limiti e lo vede affrontare la perdita e piangere un membro importante della sua squadra lungo la strada.

Superman: Lassù nel cielo

Spesso guardiamo a Superman come l'eroe per salvare il pianeta dalla distruzione completa e totale, ed è per questo che Up in the Sky è un'alternativa così convincente. Segue Clark mentre sfreccia nello spazio per salvare una giovane ragazza che è stata presa da forze aliene. VedeSuperman abbandonare il suo posto e lasciare a rischio ilMetropolis e il resto del mondo, privilegiando la vita di uno piuttosto che di molti, ponendosi la domanda lungo la strada se sia giusto anteporre i bisogni di una singola persona alle masse.

La morte di Superman

Ancora oggi, credo che il più grande crimine che ilDC Extended Universe abbia commesso sia stato quello di mostrare quanto possa essere debole e vulnerabileSuperman immediatamente, uccidendolo in un film dopo che era stato introdotto. Chiunque sappia capisce che, pur essendo conosciuto come Man of Steel, Superman è vulnerabile nelle giuste condizioni, ma impostarlo come precedente fuori dai cancelli... Ad ogni modo, Death of Superman è una conclusione fatta bene. Vede come Clark ha il compito di fermare il furioso Doomsday, una creatura violenta che ha la forza e la tenacia di spingere Superman ai suoi limiti, arrivando persino a prelevare sangue e infliggere ferite mortali. È effettivamente la stessa trama del terzo atto di Batman v. Superman, tranne che gestita in un modo molto più tematicamente solido. Un'altra storia da leggere assolutamente alla fine della giornata.

Superman: Identità segreta

A coronare questa lista c'è un'altra storia più poco ortodossa considerando ciò che ci aspettiamo da Superman. Secret Identity ci porta in un mondo in cui Superman esiste, ma solo in forma di fumetto, così come lo conosciamo nella realtà. Ruota attorno a un giovane Clark Kent, un tipico adolescente del Kansas con tutte le somiglianze con il Man of Steel meno i super poteri. Tuttavia, tutto questo cambia quando un giorno Clark si sveglia e scopre di avere le abilità del Man of Tomorrow, portandolo lungo un percorso per scoprire cosa è successo e come può usare queste nuove abilità per il bene superiore.

Ci sono altri fumetti di Superman che considereresti assolutamente da leggere? Se è così, raccontacelo nei commenti qui sotto.