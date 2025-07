Nove fumetti che ogni fan di Batman dovrebbe leggere

HQ

Grazie agli sforzi di Christopher Nolan e Matt Reeves, e dello sviluppatore Rocksteady, Batman è diventato il supereroe di nota negli ultimi tempi. I fan hanno sempre amato le avventure del vigilante di Bruce Wayne, ma per quanto riguarda la DC, Batman è stato praticamente l'unico personaggio a vedere un successo oltre la pagina scritta negli ultimi dieci o due anni. Ma solo perché è un'icona della cultura pop non significa che i fumetti in cui recita lascino cadere la palla. Piuttosto, sono tra i migliori della DC, e qui ci sono solo nove opzioni che dimostrano quanto sia complesso un personaggio che Bats è veramente.

Batman: Anno Uno

Tematicamente, ha senso iniziare con la storia delle origini di Frank Miller in quanto rimane praticamente il racconto delle origini gold standard Batman. Year One fa esattamente quello che dice sulla scatola, racconta il primo anno di avventure del Batman, vedendolo iniziare il suo sforzo di lotta al crimine e affrontando cattivi sempre più violenti e spietati lungo la strada. È radicato, grintoso e, come ci si aspetterebbe da una storia Batman, oscuro. Cosa si può volere di più?

Batman: Il lungo Halloween

C'è anche una ragione tematica per cui abbiamo selezionato e inserito The Long Halloween qui, ed è che si tratta essenzialmente di una storia Year Two. Segue un intero anno solare e vede come Batman affronta la ricerca e l'arresto di un killer che ha preso di mira molti dell'élite criminale di Gotham. Questo è più di una storia poliziesca sbalorditiva di Year One, vedendo Batman seguire fili e indizi mentre continua il suo viaggio per diventare il World's Greatest Detective.

Batman: Un lutto in famiglia

Uno dei primi racconti che presentava il Dark Knight, A Death in the Family esplora la straziante svolta degli eventi che ha portato il Joker a uccidere Jason Todd, il primo Robin. Vede Batman inseguire l'iconico psicopatico in tutto il mondo, tentando di impedirgli di vendere armi e armi pericolose per fare soldi facili che finanzierebbero ulteriormente i suoi sforzi di allarmismo. Tuttavia, questo vede presto Robin sulla linea di fuoco e Batman incapace di salvare il Boy Wonder, fungendo ulteriormente da esempio del perché Joker rimane fino ad oggi come il più grande arcinemico di Batman.

Batman: Caduta del Cavaliere

Certo, per un po' sembrava che Bane avrebbe preso il sopravvento come la più grande minaccia di Batman, qualcosa che Knightfall documenta. Esplora l'origine del potente cattivo e vede come è arrivato a Gotham City, ha tormentato Bruce Wayne tirando i fili da dietro le quinte, e alla fine, quando Batman era al suo punto più debole, lo ha spezzato mentalmente e fisicamente. Se vi stavate chiedendo da dove Nolan abbia preso l'ispirazione per The Dark Knight Rises, questa è la storia, anche se il film non esplora gli ultimi eventi che hanno visto Jean-Paul Valley (alias Azrael ) prendere il sopravvento e diventare un Batman 2.0 molto più spietato e vizioso, qualcosa che lo sconfitto Bruce Wayne non poteva stare a guardare e accettare.

Batman: Lo scherzo che uccide

Abbiamo appena consigliato la storia in cui Joker uccide Robin, quindi perché non basarci su quella in cui Joker paralizza permanentemente Barbara Gordon, o come è noto il suo alter-ego, Batgirl/Oracle. The Killing Joke esplora come Joker è nato e impazzito, vede come continua a vendicarsi causando il caos in Gotham City e persino prendendo Commissioner Gordon ostaggio, sparando a Barbara alla spina dorsale nel processo, e poi vede come Batman si avvicina a salvare l'importante funzionario della città e il suo caro amico. È una storia molto più scattante di altre che l'hanno preceduta nell'elenco, ma ugualmente divertente.

Batman: Silenzio

Cerchi un altro bell'esempio del Batman con cui molti lo conoscono oggi? Attiriamo la vostra attenzione su Hush, una grande storia che vede Bruce Wayne tormentato da un nuovo cattivo che ha distorto molti dei criminali più noti di Gotham e persino gli alleati di Bruce a suo piacimento. Ma chi è quest'uomo mascherato, questa mente che gestisce il crimine come un chirurgo brandisce un bisturi? Questo è esattamente ciò che Batman viene chiesto di determinare in questo complesso racconto che vede Bruce mettere alla prova ancora una volta le sue eccellenti abilità investigative.

Batman: La saga della corte dei gufi

Adoriamo una storiaBatman che vede Bruce Wayne dover risolvere un mistero sbalorditivo e se lo fai anche tu, allora The Court of Owls Saga è una lettura obbligata. Qui troviamo un Batman tormentato dall'idea che ci sia un'organizzazione potente nel cuore di Gotham City, che tira i suoi fili e la comanda, un'organizzazione che non esiste sulla carta da nessuna parte. Quindi, è reale? Bruce la pensa certamente così e dopo aver girato abbastanza pietre si ritrova alla mercé di questo gruppo e come preda del loro potente agente, un guerriero che spinge Batman oltre i suoi limiti.

Il ritorno del Cavaliere Oscuro

Per molti, questa è la storia che definisce Batman, il più grande racconto con il Caped Crusader. Proveniente da Miller, lo stesso autore che ha scritto Year One, questa storia segue un Batman molto più vecchio, un eroe in pensione che tra i testimoni Gotham City cadere sempre più nel disordine per mano di criminali inarrestabili, decide di tirare fuori il suo cappuccio polveroso dal comò e tornare come Batman per incutere paura nei cuori del ventre del criminale e per invocare un senso di speranza nel bene e civili onesti. È una versione più brutale di Batman quella che viene presentata qui, una che è stata sufficiente per dimostrare che i fumetti possono essere molto più di un intrattenimento per bambini quando è stato originariamente pubblicato negli anni '80. Ancora oggi, quasi 40 anni dopo, rimane una delle letture comiche per eccellenza.

Il Batman che ride

Francamente, questo non è così iconico né ben scritto come The Dark Knight Returns, ma The Batman Who Laughs è sicuramente un racconto memorabile semplicemente per i personaggi che introduce. La premessa è semplice. Un Batman multiversale è arrivato alla realtà di Bruce Wayne, tranne che questo non è il Caped Crusader che conosciamo, è una versione contorta e calunniata che è stata corrotta dalla follia del Joker dopo aver finalmente messo fine al truffatore, infrangendo la sua unica regola commettendo un omicidio. Vede come questo Batman Who Laughs colpisce il mondo di Bruce, uccidendo chiunque si metta sulla sua strada in gran parte per il gusto di farlo, e il tutto mentre è sostenuto da un'alternativa altrettanto letale che brandisce un'arma da fuoco Batman noto come The Grim Knight, che vuole vendicarsi di un Commissioner Gordon, per vendicarsi di colui che ha messo fine al suo stile di lotta al crimine letale ed efficace nel suo mondo. Inutile dire che Batman è spinto al limite come mai prima d'ora dal compito di superare non una, ma due versioni letali di se stesso per salvare la situazione.

Ci siamo persi qualche fumetto di Batman che consideri una lettura obbligata? Se è così, faccelo sapere nei commenti qui sotto.