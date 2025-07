Intervista con Square Enix su Bravely Default Remastered e Switch 2

Giusto in tempo per il lancio di Switch 2, Square Enix ha colto l'occasione per abbellire il suo acclamato gioco di ruolo Bravely Default nella versione Bravely Default Flying Fairy HD Remaster. Come sapete, l'abbiamo già recensito, ma abbiamo anche colto l'occasione per parlare un po' con il produttore generale della serie Bravely Tomoya Asano e il produttore Naofumi Matsushita.

Abbiamo discusso della nuova versione e di come si sono avvicinati al lavoro sulla riedizione, ma la conversazione si è spostata anche su Switch 2 e su ciò che ha da offrire.

Gamereactor: Quali sono state le maggiori sfide tecniche nel trasferire il gioco originale dal Nintendo 3DS a un dispositivo con uno schermo così grande e una grafica HD, come Switch 2?

Matsushita: Dovrebbe essere l'interfaccia utente. Poiché dovevamo ristrutturare le informazioni separate tra due schermi per uno schermo, tutta l'interfaccia utente doveva essere rifatta da zero. Abbiamo faticato a creare un'interfaccia utente che lo rendesse facile da giocare e che fosse anche intuitivo per i principianti. Inoltre, i filmati AR del gioco originale potevano essere visualizzati da diverse angolazioni muovendo il Nintendo 3DS, ma per questa rimasterizzazione abbiamo fatto in modo che i giocatori potessero cambiare l'angolazione della telecamera utilizzando i normali controlli, in modo che l'esperienza fosse il più vicino possibile al gioco originale.

Gamereactor: Quali sono i vantaggi e gli svantaggi di avere uno schermo grande invece di due più piccoli?

Matsushita: Essere in grado di vedere tutte le voci di menu e controllarle direttamente tramite il touchscreen aveva alcuni vantaggi reali, ma c'era anche lo svantaggio che lo schermo era piccolo, quindi a volte era difficile vedere e capire dove si trovava ogni voce nel menu. Quando si è trattato di riorganizzare l'intera interfaccia utente su un'unica schermata per questa rimasterizzazione, abbiamo rivisto e riorganizzato il modo in cui le voci di menu erano separate l'una dall'altra e abbiamo distribuito i pulsanti in modo che fossero più adatti ai controlli convenzionali. Penso che il risultato finale sia un layout dello schermo che preserva la sensazione di gameplay del gioco originale, rendendo i controlli più semplici e le informazioni sullo schermo più chiare. Rispetto all'originale, penso che ora ci siano più pro che contro.

L'originale è stato rilasciato su Nintendo 3DS, che, come sappiamo, aveva due schermi piccoli e prestazioni significativamente più deboli.

Gamereactor: Hai cambiato qualcosa nel bilanciamento o nel design del gioco per adattarlo meglio al pubblico di oggi, e se sì, cosa e perché?

Matsushita: Il bilanciamento del gioco si basa sulla versione occidentale dell'originale Bravely Default, che è stato poi ripubblicato in Giappone con il titolo For the Sequel, ma abbiamo sentito alcuni feedback che dicevano che la sezione iniziale del gioco originale era troppo difficile, quindi abbiamo ridotto un po' il costo della magia e riconsiderato le formazioni dei mostri per questa sezione. Inoltre, poiché i boss Nemesis, originariamente progettati per essere inviati tra i giocatori utilizzando StreetPass, erano pensati per essere condivisi senza connettersi a Internet, li abbiamo ridistribuiti all'interno del gioco come contenuti secondari opzionali e abbiamo ribilanciato anche le loro statistiche.

Gamereactor: Come riuscite a bilanciare la necessità di preservare l'esperienza originale con l'aggiunta di nuove funzionalità per l'esperienza di gioco?

Matsushita: Il nostro obiettivo per questo progetto era quello di presentare l'esperienza di Bravely Default ancora una volta per i giocatori moderni, e poiché volevamo rispettare l'esperienza di gioco dell'originale, abbiamo deciso fin dall'inizio del progetto che non avremmo cambiato la storia o il bilanciamento del gioco.

Per le persone che hanno giocato all'originale, sarà la seconda o la terza volta che ci giocano, quindi la "comodità del gameplay" è stata fissata come obiettivo che dobbiamo raggiungere fin dall'inizio del progetto. Quindi abbiamo incluso il maggior numero possibile di miglioramenti da Bravely Second e Bravely Default II in questo gioco. Hai la visualizzazione del livello consigliato, l'opzione per salvare lavori e abilità come set, la funzione Heal All, ecc. ecc. Sono tutte piccole cose, ma penso che aggiungendole, siamo stati in grado di portare il gioco agli standard moderni.

Eravamo consapevoli che c'erano molte cose diverse dal gioco originale che i giocatori avrebbero voluto vedere cambiate o non cambiate, e abbiamo anche capito che ci sarebbero state alcune aree in cui i fan sarebbero stati più felici se non avessimo cambiato o aggiunto nulla. I nostri principi guida erano: "non cambiare l'esperienza di gioco"; e "migliorare la giocabilità", e quindi per ciascuna delle specifiche del gioco, abbiamo fatto una scelta di giudizio appropriata e abbiamo trovato un equilibrio tra queste due idee.

Niente mi renderebbe più felice che le persone giochino al gioco e sentano che abbiamo bilanciato tutto nel modo giusto in questo gioco. Sarebbe davvero fantastico.

Sono stati aggiunti due minigiochi per mostrare le caratteristiche della nuova console.

Gamereactor: Parlaci del ragionamento che ha portato alla creazione e all'inclusione dei minigiochi Luxencheer Rhythm Catch e Ringabel's Panic Cruise?

Matsushita: Uno dei punti di forza unici di Bravely Default era che utilizzava varie funzionalità della console, quindi se dovessimo rilasciarlo su una nuova console, volevamo anche includere funzionalità esclusive per la nuova console. Cattle Call, gli sviluppatori del remaster, sono anche estremamente appassionati, quindi abbiamo deciso di provare a creare qualcosa con i controlli del mouse.

Asano: Come creatore, è divertente creare qualcosa utilizzando nuove funzionalità su un nuovo hardware. Penso che tutti siano ansiosi di scoprire da soli come ci si sente a controllare un gioco con un mouse in ogni mano, quindi sono contento che siamo stati in grado di includere alcuni minigiochi come questo proprio al lancio della console.

Matsushita: Abbiamo lavorato con Cattle Call per proporre un sacco di minigiochi diversi, ma abbiamo pensato che fosse meglio arricchire il contenuto di ognuno di essi, ed è così che siamo finiti con i due minigiochi che sono nel gioco. Ci è venuto in mente Luxencheer Rhythm Catch molto facilmente. Abbiamo pensato che un gioco ritmico che utilizza due mouse per i controlli sarebbe stata un'esperienza nuova, diversa da qualsiasi cosa sia stata fatta prima, e abbiamo pensato che sarebbe stato ovvio di cosa si trattasse, solo guardando lo schermo.

Per Ringabel's Panic Cruise, abbiamo semplicemente detto: "usiamo i controlli del doppio mouse per creare qualcosa che non abbiamo mai visto fare da nessun'altra parte prima!"

Gamereactor: Com'è stato lavorare su Switch 2?

Matsushita: Nello sviluppo di questo gioco per Switch 2, e con l'obiettivo di far coincidere l'uscita con il lancio della console, abbiamo lavorato a stretto contatto con Nintendo e Unity per condividere informazioni tra loro, e lo sviluppatore Cattle Call ha anche ricevuto supporto tecnico per qualsiasi sfida che hanno incontrato, di cui siamo molto grati.

Penso anche che giocare con l'hardware più recenteSwitch 2 significhi che i giocatori possono rivisitare gli elementi universali del gioco, come la grafica e la musica, nello stesso momento in cui testano e sperimentano le capacità tecniche dell'hardware, e penso che questa sia una prospettiva molto attraente. Penso che il Switch 2 ci permetta di trasmettere più facilmente il fascino fondamentale del gioco originale, quindi spero davvero che i giocatori si divertano a giocare a questo gioco da una prospettiva fresca e nuova.

Gamereactor: Quali nuove funzionalità e miglioramenti pensi siano più significativi in questa versione?

Matsushita: " Penso che la sfida più grande per noi sia stata aggiungere i due minigiochi.

Siamo andati avanti con l'obiettivo di renderli di qualità abbastanza alta da essere riconosciuti come giochi per i propri meriti, ma ovviamente avevamo questa scadenza fissa per l'uscita su console, e sentivo che forse non avremmo avuto abbastanza tempo... Quindi, per assicurarmi che non si verificassero ritardi, ho diretto personalmente il progetto per accelerare le decisioni per confermare le specifiche e ottimizzare i progressi dello sviluppo, e ho discusso con il QA per modificare il programma dei test dei minigiochi per modificarli fino alla fine, quindi sono soddisfatto che siamo stati in grado di finirli senza lasciare rimpianti.

Penso che siamo riusciti a utilizzare i controlli del mouse Switch 2 per creare qualcosa che permetta ai giocatori di sperimentare e godersi il mondo di Bravely. Se le persone giocano a questi minigiochi e si sentono allo stesso modo, allora mi sentirò davvero molto felice.