Conosci i Fantastici Quattro leggendo questi sei fumetti

È quasi ora che il First Family Marvel di inserisca il Marvel Cinematic Universe. The Fantastic Four: First Steps debutterà nei cinema questo luglio e, per molti fan, questo potrebbe anche essere il loro primo incontro con l'iconica super squadra. Nonostante abbiano un'eredità più lunga e più diffusa di molti eroi popolari più recenti, i Fantastic Four non hanno avuto lo stesso successo nei media moderni, ma presto lo faranno. Quindi, perché non fare un salto sulle cose e iniziare a familiarizzare con il Fantastic Four leggendo alcuni dei loro fumetti o graphic novel?

Poiché l'eredità di Fantastic Four si estende per decenni e decenni, abbiamo selezionato solo una manciata di opzioni ideali per saperne di più sul team con sede a New York e su cui è facile mettere le mani.

Fantastici Quattro: La Collezione Completa Vol. 1

Questo è un ottimo punto di partenza in quanto raccoglie una manciata di storie e avventure scritte da Jonathan Hickman. Serve come corso accelerato su chi sono iFantastic Four, introducendo costantemente più cattivi e altri eroi, e mostra come la portata di questa supersquadra si estenda al cosmo e al multiverso, dimostrando che pochi hanno il know-how e le abilità per eguagliare la loro tenacia, intelligenza e cooperazione. È anche uno sguardo affascinante nella psiche di Reed Richards, che mostra che questo personaggio, simile a Tony Stark in molti modi, è costantemente impegnato in una guerra interna che vede la sua umanità combattere le sue immense capacità intellettuali, abilità che possono vederlo andare oltre i bisogni umani di base per diventare un protettore interdimensionale. Inutile dire che non è qualcosa che puoi affrontare mentre hai anche un matrimonio e una famiglia felici...

Che fine hanno fatto i Fantastici Quattro?

Ora questo è un ottimo punto di partenza per leggere sul Fantastic Four perché è l'inizio di una nuovissima serie con protagonista la famosa famiglia. A partire dal 2022, questa storia vede come i Fantastic Four siano essenzialmente scacciati e insultati per il loro ruolo di protettori, tutti per aver oltrepassato il limite quando hanno a che fare con una minaccia esistenziale. Per frenare un'invasione, Reed decide di inviare una parte di New York nel tempo per riapparire un anno dopo. Per coloro che sono intrappolati nell'area inviata attraverso lo spazio-tempo, il tempo lontano sarebbe stato marginale, ma per coloro che erano fuori, doveva passare un anno intero, lasciando le famiglie divise e sconvolte, i genitori senza figli, i bambini senza i loro genitori e persino iFantastic Four senza i loro superbambini. Questa serie vede poi la famiglia continuare ad andare oltre per proteggere la Terra, in genere vedendo una crescente spaccatura formarsi tra loro e l'umanità nel processo.

Guerra civile

La storia di Civil War nel MCU ha in gran parte contrapposto Captain America e alcuni eroi contro Iron Man e alcuni eroi suoi, ma nei fumetti questo è stato un evento molto più grande, uno che ha visto anche il Fantastic Four altamente coinvolto. In sostanza, dopo che un grave disastro che coinvolge una giovane supersquadra e un gruppo di supercriminali spazza via un gruppo di civili, i governi decidono che quando è troppo è troppo e vogliono che vengano imposte restrizioni ai superumani e ai vigilanti. Alcuni concordano sul fatto che ciò deve accadere, altri meno, e qui troviamo il Fantastic Four avvolto al centro, con Reed Richards per uno che tenta di determinare la migliore causa di azione usando il suo enorme intelletto. Naturalmente, non si tratta di una questione semplice e le relazioni sono spinte ai loro limiti assoluti.

Fantastic Four: Storia della vita

Mentre la maggior parte delle avventure diFantastic Four si svolgono ai giorni nostri, in un mondo pieno di eroi e cattivi moderni, il film in uscita ci porterà invece in un universo alternativo in cui i nostri eroi sono ancora in un'esistenza post-futuristica. Fantastic Four: Life Story è forse l'esempio più vicino di come appare oggi, un'affascinante esplorazione di Marvel First Family ambientato in uno sfondo degli anni '60 e utilizzato per celebrare il loro 60° anniversario. Presenta un mondo post-futuristico, vede la squadra alle prese con questioni geopolitiche e una corsa tecnologica in giro per il mondo, e anche l'arrivo del grande e temibile Galactus, una storia che tutti conosceremo tra un paio di settimane.

Fantastic Four: L'arrivo di Galactus

Questa è una versione più moderna e accessibile di quella che probabilmente è una delle trame più famose di Marvel, la Galactus Trilogy della Fantastic Four. Originariamente scritto negli anni '60 da Jack Kirby e Stan Lee, quest'epoca ha aperto la strada a gran parte di Marvel come lo conosciamo oggi, e per quanto riguarda ciò che racconta, beh... Questo è abbastanza ovvio. La carne principale qui ruota attorno alla supersquadra che si prepara per l'arrivo di Galactus e poi affronta l'entità cosmica vendicativa nel tentativo di proteggere la Terra dalla devastazione completa e totale. Tuttavia, non è mai così facile, poiché qui la squadra deve affrontare anche altre minacce e minacce, varie nuove fazioni che appaiono come i Inhumans, le sfide di pianificare il primo matrimonio di supereroi in assoluto e molto altro ancora. È un assaggio brillante di ciò che ha reso Marvel così grande fin dall'inizio.

Guerre segrete

Infine, abbiamo un altro sforzo corale che diventerà molto popolare tra qualche anno quando arriverà come sesto Avengers film. Secret Wars è essenzialmente uno dei più grandi cataclismi della Marvel storia, poiché vede come l'esistenza viene effettivamente distrutta e poi leggermente ricostruita da un onnipotente dio imperatore Doctor Doom, che ha usato le sue abilità per forgiare Battleworld. Questo regno, caratterizzato da fette dell'esistenza diMarvel prima è popolato da diversi eroi e cattivi, tra cui una famigliaFantastic che dopo aver pensato a Reed come morto, alla fine li vede schierarsi conDoom, con il Invisible Woman che diventa la sua sposa, The Thing che diventa il suo protettore e il Human Torch che diventa letteralmente il sole che illumina il mondo. Tuttavia, le cose non durano a lungo poiché i superragazzi iniziano a fare domande e altre fazioni che sono riuscite a sfuggire all'annientamento si insinuano fuori dalla falegnameria, tra cui il vero e vivo Reed Richards e anche un'alternativa nefasta e onnicomprensiva nota come The Maker.