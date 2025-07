7 indie da giocare quest'estate

HQ

L'estate è un periodo meraviglioso dell'anno, ma è anche un periodo molto più stabile, soprattutto per gli appassionati di videogiochi. Durante il mese di luglio, in particolare, di solito c'è una cadenza più bassa di grandi giochi che vale la pena provare, ma questa è una buona cosa allo stesso tempo, in quanto apre l'opportunità di dedicare un po' di tempo e attenzione ai giochi più piccoli e meno conosciuti là fuori. Quindi, stando così le cose, ci siamo riuniti come team editoriale per scegliere una manciata di giochi indie che dovresti provare quest'estate.

Mycopunk

Helldivers sul Savage Planet con un tocco Hinterberg. Questo è un modo per descrivere Pigeons at Play Mycopunk, uno sparatutto cooperativo ricco di azione in cui l'obiettivo è quello di fare squadra con un gruppo di amici e liberare un pianeta lontano da una crescente minaccia fungina. Sì, l'idea di questo gioco colorato e caotico è quella di unirsi ai New Atlas Hazard Crew, un gruppo di robot insoliti a cui viene data un'ultima prospettiva di vita con il compito di sradicare un fungo che si sta diffondendo in tutta la galassia, il tutto utilizzando una serie di potenti armi e strumenti e procedendo a far esplodere la forma di vita infettiva in mille pezzi.

Isolani: Nuovi lidi

Uno stile di gioco molto diverso, The Station Islanders: New Shores è un tranquillo e rilassante costruttore di città casual in cui l'obiettivo è quello di creare metropoli diverse e intricate su isolani lontani e isolati nel mezzo di un vasto oceano. Di fronte alle sfide di far crescere efficacemente queste città gestendo spazi e risorse limitate, questo progetto è l'ideale per coloro che desiderano rilassarsi e fare puzzle per raggiungere il paradiso, il tutto crogiolandosi in una presentazione minimalista amorevole e sorprendente.

Aurora Eterna

Chi ha bisogno di Donkey Kong Bananza quando Nautilus Games è qui con un'alternativa platform perfettamente ragionevole. Everdeep Aurora è un'avventura in 2D che segue un giovane gattino che deve ritrovare la madre scomparsa, il tutto esplorando una metropoli sotterranea popolata da ogni sorta di bestie diverse. Con un delizioso aspetto retrò a 16 bit, questo gioco è progettato per riflettere i classici di quell'epoca, dimostrando che il 2D può essere divertente quanto il 3D se gestito correttamente.

Montagne solitarie: Snow Riders

Essendo il pieno dell'estate, potresti essere alla ricerca di una pausa dal caldo e dal sole. Se è così, perché non dirigersi verso le Alpi innevate per sfrecciare un po' di neve fresca in Megagon Industries ' Lonely Mountains: Snow Riders, una versione sciistica del titolo di ciclismo alpino di successo. Simile a quell'amato gioco, l'obiettivo qui è quello di scendere da una montagna il più velocemente e creativamente possibile, sia per battere un limite di tempo che per i tuoi amici. Con una meccanica semplicistica e diretta, questa è un'opzione facile e divertente.

Cima

Il massimo del gioco al suo meglio. Peak è un gioco cooperativo creato da indie darling studios Landfall e Aggro Crab, che si combinano per creare LandCrab. Giochi nei panni di un boy scout bloccato su un'isola deserta, che deve arrampicarsi fino alla vetta per chiamare un passaggio a casa. Tu e un massimo di tre amici vi arrampicherete, rovistarete e affronterete gli elementi, il tutto sostenendovi a vicenda in questo enorme successo a sorpresa. Ormai hai visto i momenti salienti e giocare con gli amici è divertente come le clip vorrebbero farti credere.

R.E.P.O.

Un altro gioco reso famoso dalle clip online, R.E.P.O. è un po' più costoso di Peak, ed è un'esperienza un po' più spettrale, ma il gioco riesce comunque a essere un vero spasso con gli amici. Gioca nei panni di piccoli robot espressivi che cercano di catturare artefatti e portarli a casa. Creature orribili e imbrogli basati sulla fisica ti ostacolano e sicuramente creeranno grandi risate e spaventi con gli amici mentre eviti di essere mangiato a morte dagli insetti in queste notti estive.

PASSEGGIATA CON IL CANE

È breve, è casual, è accogliente e, soprattutto, è gratuito. La bella avventura di Blender Studio non ha un prezzo di nulla, e per gli amanti dell'inverno là fuori, può ricordare le giornate più fredde e nevose. Gioca nei panni di un cane che trascina in giro il suo piccolo padrone in questo mini mondo aperto, che unisce modelli realizzati a mano in un'esperienza di gioco salutare. Potresti ottenere solo una parte di una serata da questo rispetto ad altre voci di questo elenco, ma può agire come una piccola disintossicazione dopo una lunga giornata.