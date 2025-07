8 fumetti che ogni fan di Wolverine dovrebbe leggere

HQ

Mentre alcuni obietteranno diversamente, molti diranno che il Mutant più famoso nel mondo di Marvel è Wolverine. L'uomo artigliato e rigeneratore, tormentato dal suo passato e dai suoi peccati, spinto da una furia saziata solo quando sfoga la sua rabbia su truffatori e furfanti, è anche uno dei personaggi più famosi dell'armata diMarvel. Conosciuto da pochi come Logan, e ancora meno come James Howlett, questo personaggio ha trasceso le generazioni (letteralmente e figurativamente sia nella tradizione che nel suo pubblico), e fino ad oggi rimane uno dei preferiti dai fan grazie alla servitù di Hugh Jackman come supereroe.

Mentre puoi vedere una moltitudine di grandiWolverine storie sotto forma di film e TV, che si tratti degli eccellenti spettacoli animatiX-Men o anche di film comeLogan e sottovalutatiThe Wolverine, il famoso personaggio è anche un titano nei fumetti. Quindi, per aiutarti a familiarizzare con Logan sulla carta, abbiamo selezionato otto fumetti facilmente accessibili che meritano di essere ascoltati e presentano Wolverine come protagonista principale o come figura chiave.

Ghiottone: Origine

Ci sono molte storie che esplorano l'inizio di Wolverine, ma quella che sembra spiccare di più è Origin. Questa storia riprende dall'inizio della vita di Wolverine, vedendolo apparire come il bambino James Howlett, che dopo una serie di incidenti che ruotano attorno alla sua mutazione in via di sviluppo è costretto ad abbandonare la sua casa e fuggire nella natura selvaggia. Questo vede Howlett trovare una nuova casa in un brutale campo minerario, che spesso mette alla prova la sua pazienza e alla fine vede la bestia dentro di sé essere risvegliata, Howlett morire e Logan nascere. Poiché Wolverine è un mutante molto vecchio, questa storia è ambientata un paio di secoli prima dei giorni nostri.

Wolverine: Arma X

Quindi abbiamo esplorato come è nato Wolverine, ma come è diventato uno strumento quasi indistruttibile fatto per la violenza? Questo è ciò che Weapon X svela, poiché vede Logan passare attraverso la sua transizione alla fusione con l'adamantio e persino subire il lavaggio del cervello e costringere a completare compiti e ordini per i suoi gestori. È un racconto brutale che mostra le difficoltà che Wolverine ha dovuto vivere e, come previsto, lo vede alla fine vendicarsi, scatenando tutta la sua rabbia su coloro che lo hanno intrappolato.

X-Men: Giorni di un futuro passato

Una delle storie più significative nella storia di X-Men. Questo racconta come il team Mutant abbia il compito di fermare un'atrocità nel passato per impedire che un futuro incredibilmente cupo prenda forma. È ambientato in due periodi, il 20° secolo, che vede una squadra più giovane di fronte a fermare un assassinio che avrebbe vistoSentinel robot alla fine messi in produzione di massa, e anche in un futuro oscuro, dove non solo Mutants ma ogni singolo essere umano si trova alla mercé di questi robot pregiudiziali. Wolverine, come previsto, è uno dei pochi che sopravvivono in questo duro futuro, e naturalmente è una parte fondamentale nel piano di spostamento della linea temporale.

Wolverine di Claremont & Miller

Per essere chiari, questa corsa è in realtà chiamata semplicemente Wolverine, ma francamente è un modo infallibile per essere confusi su quale mi riferisco. Chiamarlo Claremont & Miller's Wolverine, dal nome dei creatori superstar di Chris Claremont e Frank Miller, allevia completamente questa confusione, poiché questa è una delle migliori serie comiche che abbiano mai visto Logan al timone. Vede Wolverine dirigersi verso il Giappone per reclamare l'onore perduto e infine per conquistare la mano della bella Mariko, una donna di cui Logan è stato a lungo infatuato. Si tratta di un'avventura straordinariamente disegnata con alcuni grandi temi e momenti chiave che sottolineano ulteriormente il motivo per cui Wolverine è un classico ancora oggi.

Casa di M

Un altro evento estremamente importante che ha continuato a definireMarvel la tradizione per gli anni a venire. House of M in realtà ruota attorno a Wanda Maximoff, che qui perde il controllo come Scarlet Witch e inizia a fare a pezzi il mondo. Il X-Men - incluso Wolverine - e il Avengers si uniscono per fermare Wanda e salvare il mondo nel processo, ma non è mai così facile, poiché Magneto si ritrova nell'equazione e combattuto tra aiutare a salvare Wanda, che in questa corsa è sua figlia adottiva, o usare i suoi poteri per mettere in atto le proprie ambizioni.

Wolverine: nemico dello Stato

In realtà è sorprendentemente comune vedere Wolverine subire il lavaggio del cervello o essere indotti con l'inganno a fare qualcosa di orribile (ne parleremo più avanti...), e questo è esattamente ciò che Logan fa ancora una volta in Enemy of the State. Questa corsa vede The Hand e Hydra trasformare Wolverine in uno strumento del loro desiderio e poi dirigerlo verso i suoi ex super-colleghi in modo che possano essere resuscitati dalla nefasta organizzazione come macchine per uccidere controllabili. Mentre gli artigli di Wolverine hanno il sapore del sangue, Logan alla fine si libera dal lavaggio del cervello e rivolge la sua rabbia contro coloro che lo hanno usato come arma.

Wolverine: Incrocio del coyote

Una delle più recenti edizioni di Wolverine, Coyote Crossing in realtà riprende alcuni numeri della nuova serie di fumetti Wolverine che è stata pubblicata nei primi anni 2000. Logan passeggia in una piccola città nel sud dell'America, al confine con il Messico, e si imbatte in una macabra scoperta che lo vede agire nel modo in cui sa fare meglio, nel modo in cui pochi altri possono eguagliare. Sebbene ciò costituisca una più ampia esecuzione di Wolverine, Coyote Crossing in realtà viene eseguita per un mucchio di problemi, rendendola una serie a sé stante.

Wolverine: Il vecchio Logan

Abbiamo parlato del lavaggio del cervello prima, giusto? Old Man Logan potrebbe essere l'esempio più brutale di ciò, in quanto vede cosa succede quando Mysterio inganna Wolverine facendogli credere che il X-Men Mansion sia sotto attacco, solo per fargli uccidere brutalmente tutti i suoi colleghi e dare il via a una nuova era guidata da supercriminali. Old Man Logan riprende poi decenni e decenni dopo in un'America post-apocalittica che è stata divisa tra vari super-signori e vede Wolverine in missione con Hawkeye e affrontare diversi cattivi, tra cui un gruppo molto crudele e sadico composto dai figli consanguinei di The Incredible Hulk. Sì, questa non è una passeggiata, ma è spietata, memorabile e un ottimo modo per concludere questo viaggio con Logan.