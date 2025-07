A Game of Two Halfves - EA Sports FC 26 offrirà esperienze di gioco molto diverse offline e online

Poiché EA Sports FC ha continuato a crescere in popolarità, è emersa una divisione nella fanbase tra coloro che preferiscono l'azione arcade veloce delle modalità online come Ultimate Team e coloro che giocano principalmente alla modalità Career e desiderano i vecchi tempi in cui la serie FIFA era nota per un gameplay più lento e realistico.

L'anno scorso, EA ha finalmente trovato la soluzione di offrire due preset di gioco, uno per ogni gruppo di giocatori, invece di offrire una soluzione intermedia che non soddisfa nessuno.

Noi di Gamereactor abbiamo apprezzato immensamente questi cambiamenti, e siamo quindi felici di annunciare che il EA Sports FC 26 di quest'anno ha raddoppiato la separazione del gameplay.

Le impostazioni Simulation dell'anno scorso erano principalmente una pre-configurazione di vari cursori di gioco che sono stati presenti per molti anni, come il ritmo e la precisione del tiro e così via. Quest'anno, però, Competitive Gameplay e Authentic Gameplay consistono in varie modifiche all'IA e funzionalità uniche per ogni stile di gioco, portando a esperienze molto diverse.

Annuncio pubblicitario:

Il gioco competitivo è obbligatorio in FUT, Clubs, Online Seasons e Online Friendlies, mentre può essere abilitato anche in Kick-Off e Career Mode, se preferisci. Questo stile di gioco si concentra su reattività, coerenza e controllo, riducendo i molti aspetti incontrollabili che fanno parte del calcio reale. Ciò si ottiene attraverso un controllo stretto, un dribbling veloce e una riduzione delle palle vaganti e dei rimbalzi del portiere.

D'altra parte, Authentic Gameplay,, che è inaccessibile online ma è lo stile predefinito per le modalità Kick-Off e Career, pone un'enfasi sulla fisicità e sul realismo. Secondo EA, il gameplay è stato costruito attorno a tre pilastri principali: immersione, realismo e meno prevedibilità. La velocità e la precisione del ritmo sono notevolmente ridotte, i rimbalzi basati sulla fisica giocano un ruolo più importante e i giocatori si comporteranno in modo più naturale, mantenendo una linea di fondo stretta e non allontanandosi troppo dalle posizioni assegnate sul campo.

Questa suddivisione nello stile di gioco consentirà a EA di perfezionare il gameplay più avanti nel tempo con modifiche individuali per ogni stile di gioco. Ma naturalmente, EA Sports FC 26 porta anche una ricchezza di miglioramenti su tutta la linea.

Annuncio pubblicitario:

Una delle aree chiave che è cambiata è dribbling. I giocatori avranno animazioni molto più reattive, il che, secondo EA, riduce la sensazione di essere "bloccati in un'animazione".

Dal gameplay che abbiamo visto, è evidente che la palla sarà ancora praticamente incollata ai piedi dell'attaccante, ma Authentic Gameplay fornisce meno tocchi per dribbling, il che dovrebbe consentire ai difensori di strappare la palla in modo realistico.

A proposito di dare una possibilità ai difensori, difensing ha ricevuto alcuni miglioramenti molto necessari. Ora, non farai una corsa difensiva, solo per essere completamente lasciato nella polvere da un semplice cambio di direzione da parte dell'attaccante, poiché le curve sono state rese molto più scattanti. I difensori saranno anche in grado di trattenere meglio la palla dopo il contrasto e gli avversari reagiranno più forte alle sfide fisiche, rendendo meno probabile che strappino immediatamente la palla.

Un altro miglioramento che potrebbe aiutare sia gli attaccanti che i difensori, a seconda di chi è il più forte, è lo scudo rielaborato che si attiva tenendo premuto L2/LT. Ci sono molte nuove animazioni per proteggere la palla e tornare a un dribbling. La funzione può essere utilizzata anche quando si combatte per una palla aerea in arrivo, fornendoti spazio per vincere il colpo di testa, se cronometra correttamente la tua schermatura.

Per quanto riguarda l'ultima linea di difesa, i portieri, vedremo anche importanti miglioramenti. Secondo EA, sono finiti i giorni in cui il portiere, dopo aver effettuato una parata, apparentemente si sentiva in colpa per l'attaccante e gli regalava un gol con il più generoso dei rimbalzi.

Il miglioramento controllo della deviazione assicurerà che i portieri non lascino cadere la palla volenti o nolenti; Invece cercheranno di spingerlo fuori per un angolo o verso un'area dove non ci sono avversari. I portieri dovrebbero anche agire in modo molto più deciso nelle situazioni di uno contro uno, correndo fuori e coprendo gli angoli invece di inciampare nervosamente avanti e indietro come spesso accadeva in precedenza.

EA è così fiduciosa nei suoi portieri migliorati che ora puoi controllarli in Rush - quando la modalità di gioco a 5 è stata introdotta l'anno scorso, l'IA gestiva il portiere. In linea con questo, l'esperienza Be-A-Goalkeeper è stata pesantemente rinnovata con un nuovissimo schema di controllo.

Mentre la maggior parte delle modifiche al gameplay si applica a tutti i tipi di giocatori, altre si applicano solo a specifici PlayStyles. Questi comportamenti unici dei giocatori sono stati introdotti in EA Sports FC 24 e quest'anno ne abbiamo aggiunti cinque nuovi: Enforcer, Aerial Fortress, Precision Header, Gamechanger e Inventive. Alcuni di questi sono sostituti di quelli più vecchi, poiché Power Header, Aerial, Trivela e Flair sono stati rimossi.

Dopo l'attenzione dell'anno scorso sul gameplay tattico, sono stati aggiunti anche cinque nuovi ruoli per i giocatori, che ti consentono di creare tattiche più dinamiche. Questi includono Ball-Playing Keeper, Wide Back, Inverted Wingback e Box Crasher.

Con i giocatori che hanno stili di gioco unici, diversi livelli di abilità e un piede preferito, la barra dei nomi del giocatore ridisegnata che ti consente di aggiungere elementi opzionali dell'interfaccia utente come Skill Moves Rating e Footedness è una manna dal cielo. Non perderò più un gol sicuro, solo perché ho dimenticato che Lukaku è mancino.

Naturalmente, questa era solo la punta dell'iceberg quando si tratta di aggiustamenti del gameplay in EA Sports FC 26. Ma come diceva l'ex commentatore della FIFA John Motson in passato , "le partite non si vincono sulla carta", e quindi dovremo provare il gioco prima di poter esprimere un giudizio. Ma almeno, molti dei miglioramenti sembrano molto promettenti e non vediamo l'ora di scendere in campo.