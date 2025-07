Il futuro di Switch 2, se riusciremo a fare a modo nostro

HQ

Non è davvero sorprendente che Switch 2 abbia avuto un buon inizio, anche se ha fatto sorprendentemente bene in un modo che ha superato sia le aspettative di Nintendo che quelle degli analisti. Il Switch è vicino a diventare il dispositivo di gioco più venduto di tutti i tempi e, con un hardware significativamente più potente, uno schermo più grande per i giochi portatili e un design complessivamente più accurato, è facile capire perché sta andando così bene.

Switch 2 sta battendo un record dopo l'altro, ma non sappiamo molto su ciò che accadrà dopo.

Grazie alla retrocompatibilità della console, i giochi con cui divertirsi non mancano, ma a parte Mario Kart World e Donkey Kong Bananza, purtroppo non c'è molto di nuovo da godere. Switch 2 Welcome Tour è il gioco più ristretto che si possa ottenere, e l'imminente Drag x Drive non sembra un venditore di console (anche se spero certamente di sbagliarmi).

Finora, le cose stanno andando molto bene per Nintendo e la possibilità di entrare in un negozio e acquistare una console non è ancora scontata. Ecco quanto sono popolari, e in Giappone, Switch 2 è diventata la console più venduta di sempre. Le vendite continueranno sicuramente per molto tempo, ma ad un certo punto Nintendo avrà bisogno di mostrare alcuni piani futuri e nuovi giochi. Sappiamo che Metroid Prime 4: Beyond sta arrivando, così come Kirby Air Riders, ma non è abbastanza, quindi ho pensato di esaminare alcune delle cose che spero Nintendo farà nel prossimo futuro per garantire che Switch 2 continui allo stesso ritmo elevato di finora.

Annuncio pubblicitario:

Si spera che Metroid Prime 4: Beyond esca quest'anno, ma la maggior parte delle persone sta aspettando un nuovo gioco di Mario in 3D.

So che Nintendo è un maestro della segretezza e sicuramente non presenterà da cinque a dieci titoli importanti da rilasciare in un periodo di tre anni; Semplicemente non è così che funzionano. Ma c'è bisogno di un po' più di azione di quella che c'è in questo momento, e penso che le versioni aggiornate dei giochi Switch che sono state annunciate o rilasciate finora ci diano indizi su cosa non dovremmo aspettarci dopo.

In breve, non credo che avrebbero rilasciato edizioni migliori di Zelda e un Mario Party con più contenuti se i nuovi titoli di ogni serie fossero stati proprio dietro l'angolo. Invece, penso che dovremmo guardare altrove. Per cominciare, attualmente manca ciò che forse è più importante per una moderna console Nintendo, ovvero un vero gioco di Mario in tre dimensioni. Inutile dire che Nintendo ci sta lavorando, ma ha davvero bisogno di far uscire il gioco.

Animal Crossing dovrebbe essere rilasciato in anticipo e continuamente ampliato in modo che possa essere giocato da un'intera generazione.

Annuncio pubblicitario:

Tuttavia, poiché Donkey Kong Bananza è stato sviluppato dal team Super Mario Odyssey, c'è il rischio che ci vorrà almeno l'anno prossimo prima che sia il momento per Mario di partire per le sue avventure. Un altro titolo che sarebbe necessario è Animal Crossing. La serie ha fatto il suo debutto definitivo su Switch e New Horizons è uno dei giochi Nintendo più venduti di sempre. Tuttavia, mancava il supporto online sufficiente che sembra scontato per Animal Crossing oggi.

Con una buona configurazione del servizio live, potremmo avere un gioco in continuo sviluppo, in cui non ci sono due anni uguali, pieno di sorprese e cose nuove, oltre a migliori opportunità di interagire tra loro. Ci sono pochi giochi in cui sembra che il servizio live avrebbe aggiunto valore allo stesso modo di Animal Crossing, e un annuncio anticipato avrebbe permesso al gioco di offrire a un'intera generazione.

WarioWare e Fire Emblem: Path of Radiance sono due giochi per Gamecube che dovrebbero assolutamente essere rilasciati su Switch Online + Expansion Pack.

Una cosa in cui Nintendo è abbastanza brava sono i giochi di ruolo. Su Switch, siamo stati in grado di giocare al remake di Super Mario RPG, così come Paper Mario, Mario & Luigi, Fire Emblem e lo strano Mario + Rabbids. Sarebbe stato sicuramente il caso di annunciare qualcosa in questa categoria, in quanto avrebbe colmato una lacuna nella gamma. Ci sono voci che un giocoFire Emblem sia in arrivo, ma sospetto che non sarà ancora annunciato e che Nintendo è intenzionata a tenerlo nascosto ancora per un po'.

Nintendo è esperta nel rilasciare giochi più piccoli con le loro icone, come Luigi's Mansion, WarioWare, Captain Toad: Treasure Tracker e i vari giochi sportivi, che sarebbe sicuramente anche una buona cosa da annunciare. Tuttavia, non credo che vedremo nulla di Smash Bros. -related per molto tempo. Masahiro Sakurai sta lavorando al suddetto Kirby Air Riders, ed è ragionevole supporre che verrà rilasciato prima che il lavoro su Smash possa iniziare per intero, dove, per inciso, mi chiedo come sarà strutturato. Come si abbina il contenuto del suo predecessore? Immagino che dovrà essere rilasciato in parti.

Aspettati altri concetti di gioco inaspettati da Nintendo.

Poi, naturalmente, abbiamo l'eterno arretrato di Nintendo, tra cui Advance Wars, F-Zero, Golden Sun, Kid Icarus, Punch-Out, Star Fox e molti altri che Nintendo potrebbe tirare fuori per deliziare immediatamente i fan. Dopotutto, stiamo parlando di Nintendo, quindi possiamo ragionevolmente aspettarci alcuni accessori completamente inaspettati come il volante, l'anello Wii Balance Board, l'anello Ring Fit e il concetto di cartone Labo.

Poi c'è il fatto che Mario Kart World è stato un colpo di genio come titolo di rilascio, e presumo che ora sarà un titolo live service che verrà ampliato per un lungo periodo di tempo. Detto questo, penso che Nintendo dovrebbe dirci di più su ciò che ha in mente. Perché non rilasciare una tabella di marcia che elenca ciò che sta arrivando, proprio come sapevamo quando le espansioni per Mario Kart 8 Deluxe erano in arrivo? Nuovi piloti, piste, percorsi, abiti e altre cose a un ritmo costante sarebbero un'enorme attrazione.

L'uomo che tutti stiamo aspettando, ma quando tornerà con la sua avventura, non lo sappiamo. Tuttavia, non dovrebbe volerci più del 2026.

Si spera che ci sarà presto un Nintendo Direct in cui Nintendo inizierà a sollevare un po' il coperchio su ciò che verrà. So che a loro piace essere riservati, ma almeno all'inizio, quando in realtà non ci sono così tanti Switch 2 giochi, sarebbe effettivamente appropriato essere più trasparenti.