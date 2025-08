I protagonisti più cool dei videogiochi

HQ

Ci sono così tanti protagonisti fantastici nei videogiochi, individui che ci piacciono e che ricordiamo per la loro personalità affascinante e il modo elegante in cui si comportano. Ma chi sono i più cool del gruppo, quali personaggi si distinguono per avere un livello di stile appena superiore agli altri? Il team editoriale di Gamereactor ha scelto una serie di icone.

Ezio Auditore da Firenze

Altair ha dato il via alla partita, ma è stato Ezio a raccoglierla e a seguirla. L'Assassino definitivo di Assassin's Creed era così figo che Ubisoft si è rifiutata di andare avanti con lui per tre giochi e non ha davvero trovato un uomo o una donna che possa eguagliare la sua aura. Che si tratti di affascinare la nobiltà italiana o di eliminare personaggi storici come se stesse passando di moda, Ezio rimane uno dei personaggi più belli che abbia mai interpretato. Aiuta il fatto che il suo parkour e i contrattacchi istantanei si siano aggiunti al suo misuratore di freschezza complessivo, rendendolo una presenza immortale ai miei occhi non appena si è messo quel cappuccio sul viso.

Bayonetta

L'ultima femme fatale del gaming, Bayonetta ha fatto conoscere la sua presenza non appena è stata svelata al mondo. La sua sicurezza fluiva dallo schermo come i suoi capelli sontuosi, e il suo stile di combattimento era pieno di personalità, rendendola un pilastro prima ancora di avere un franchise. Il tempo potrebbe non essere stato gentile con il doppiatore di Bayonetta, ma è stato gentile con il personaggio, poiché ad ogni nuova uscita si è sentita sempre più cool.

Bigby Lupo

Forse uno dei più prolifici agricoltori di aura nel mondo dei videogiochi, Bigby Wolf è - sulla carta - un po' perdente. Niente fidanzata, niente soldi, ed è un alcolizzato furioso, ma ha un modo così grande con una posa, una barba brizzolata e una voce muscolosa che gli perdoniamo per tutto questo. Bigby si alza la mattina e porta a termine il lavoro. Con una sigaretta in bocca e lividi sulle nocche, non ha paura di sporcarsi le mani per arrivare in fondo a un caso, e mentre vediamo il suo viaggio progredire in A Wolf Among Us, diventa solo più freddo man mano che sblocchiamo più dei suoi poteri da lupo mannaro.

Conflitto delle Nuvole

Che altro dire sull'eroe di Final Fantasy VII ? Forse l'acconciatura più iconica e fantastica di tutti i giochi, brandisce una spada che tutti gli uomini invidiano e ha due donne sexy che combattono per lui per l'intero gioco. Cloud è il pacchetto per ragazzi più cool, e questo era il caso quando FFVII è stato lanciato per la prima volta e rimane il caso ai giorni nostri, dove la grafica e la tecnologia moderne lo hanno reso ancora più epico. Chi ha bisogno di lunghi monologhi e profondità emotiva? Cloud è un uomo di poche parole, l'epitome del ragazzo di un ragazzo, e per questo motivo, questa lista sembrerebbe semplicemente sbagliata non includerlo.

Lara Croft

Se dovessi scegliere un personaggio da classificare come icona femminile dei videogiochi, c'è davvero solo una persona che puoi selezionare: Lara Croft. Questa iconica eroina avventuriera è stata per decenni la donna più cool del mondo dei videogiochi, battendo molte altre eccellenti opzioni. Lara ha tutto ciò che rende qualcuno "cool" secondo la definizione della parola, che si tratti di una natura completamente e totalmente senza paura, del costante bisogno di sfidare le probabilità e di una scelta di abbigliamento che molti hanno usato come ispirazione. Non dimentichiamo che senza Lara non ci sarebbero Uncharted o Prince of Persia come li conosciamo, e sia Nathan Drake che The Prince sono due opzioni abbastanza interessanti da fare questa lista da sole...

Agente 47

Spostati su James Bond, nemmeno tu sei elegante e cool come Agent 47. L'iconico sicario è stato in prima linea nella serie d'azione stealth di IO Interactive per anni e per una buona ragione. Agent 47 è il camaleonte per eccellenza, l'epitome di un uomo moderno, un essere così a suo agio e sicuro della persona che è che può passare senza sforzo da una persona all'altra e travestirsi e ingannare chiunque facendogli credere di appartenere. Agent 47 sembra a casa in un grattacielo di Dubai, sulle spiagge di un lussuoso resort del Pacifico, passeggiando per una baraccopoli sudamericana o sfogliando dolcemente le spiagge idilliache del Mediterraneo. L'unica cosa che delude Agent 47 è che uccide per soldi, perché ricordate bambini, l'omicidio è brutto, a meno che non sia per una ragione molto, molto buona.

Aloy

Aloy of the Nora è stata una vera rivoluzione, e non solo perché è diventata il nuovo progetto di vita di Guerrilla Games, la serie Horizon. La giovane ragazza dai capelli rossi che sopravvive e di fatto diventa la migliore speranza per l'umanità è un simbolo in sé di come si possano costruire potenti personaggi femminili indipendenti da qualsiasi archetipo maschile che è ancora associato a loro nei videogiochi. Meno ora, ma per far correre gli altri, Aloy doveva camminare (e cacciare macchine giganti nel processo). 38 milioni di copie dei suoi giochi vendute mi danno ragione.

Doom Guy/Doom Slayer

Questo è un caso atipico, poiché il suo sviluppo come personaggio ha più a che fare con il modo in cui lo percepiamo che con ciò che gli accade nella narrazione della storia nei suoi giochi. Perché in Doom la storia è... Indifferente, e il protagonista dietro il casco verde è fondamentalmente un'inarrestabile forza della natura che ci trasporta tra le sue braccia toniche per distruggere tutto ciò che gli appare davanti e si muove, non importa quante gambe, braccia o file di denti abbia. Doom Guy è figo perché non ha bisogno di parlare per esprimersi: è l'incarnazione perfetta di ciò che significa giocare a un videogioco: puro intrattenimento di evasione. Doom Guy, non cambiare mai.