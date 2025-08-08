7 cattivi che amiamo odiare

HQ

Quando si tratta di cattivi, i migliori sono quelli che detestiamo a un livello così profondo o con cui in qualche modo ci connettiamo e li troviamo protagonisti del loro stesso show. Oggi parliamo di questi ultimi, dei cattivi che non possiamo fare a meno di adorare allo stesso tempo, anche se la loro stessa natura e il loro scopo è quello di rendere la nostra vita un inferno.

Jack il Bello - Borderlands 2

Forse non c'è cattivo con una personalità più grande e più prepotente di quella di Borderlands 2 Handsome Jack. È un uomo mostruoso, ma anche con così tanto carisma e fascino, e un senso dell'umorismo così eccellente che è francamente impossibile non amarlo. In molti modi, Jack rimane fino ad oggi come Borderlands ' il personaggio più memorabile, una personalità che ha trasceso i vari Vault Hunters e le stelle di supporto per ritrovarsi in un livello tutto suo. Che si tratti di rimproverare spietatamente il giocatore e fargli dubitare della propria autostima, di fare scherzi e battute sgradevoli ed esilaranti, o di gettare le basi per trappole come nessun'altra, Handsome Jack è un cattivo unico.

Wario - Universo di Super Mario

È basso, paffuto e ha i baffi che tutti invidiamo. Cos'altro c'è da dire su Wario? Questo personaggio è cresciuto fino a diventare uno dei preferiti dai fan nonostante il fatto che sia destinato a essere il male che Mario non è. Il suo nome è letteralmente la combinazione di Mario e della parola giapponese per cattivo ("wariu"), e sembra persino una versione più malvagia dell'iconico idraulico a tema rosso e blu. Tutti sanno chi è Wario oggi, e molti lo considerano persino il loro personaggio preferito, in qualche modo aiutati da grandi giochi come WarioWare, che hanno dato al nefasto tizio una nuova prospettiva di vita.

GLaDOS - Portale

Anche se sai che ti sta mettendo alla prova e sta facendo tutto ciò che è in suo potere per rendere la tua vita una miseria, c'è qualcosa in GLaDOS che rende l'ascolto del suo tono caratteristico così emozionante. La famosa cattiva della seriePortal ha intrattenuto a lungo i fan con la sua satira e il suo sarcasmo, tanto da rendere ancora più piacevole l'attraversamento delle infinite stanze delle sfide. È fredda, calcolatrice e chiaramente squilibrata? Assolutamente. Vorremmo che fosse in un altro modo? Non c'è possibilità.

Il guerriero d'ebano - The Elder Scrolls V: Skyrim

Sì, questo non è davvero un cattivo dello stesso grado degli altri, ma la semplice motivazione dietro questo personaggio e lo stile che emanano lo rendono immediatamente amato e rispettato. Stiamo parlando di The Ebony Warrior. Alduin, Miraak, Harkon, tutte quelle altre mega minacce possono farsi da parte perché The Ebony Warrior non ha tempo per questioni banali. Questo personaggio appare solo quando il giocatore si avvicina al grado più alto e si apre completamente vestito con Ebony armatura, con Ebony armi, con l'intenzione di incontrare il loro avversario e impegnarsi in una battaglia che li vedrà annotati negli annali della storia o finalmente rilasciati per un'eternità a Sovngarde. Grande rispetto per questo titano assoluto.

Renoir - Clair Obscur: Spedizione 33

Una voce più recente ma sicuramente che rimarrà memorabile per un po' di tempo a venire. L'introduzione di Renoir in Clair Obscur: Expedition 33 è una di quelle che non dimenticheremo presto, poiché si dimostra immediatamente una potenza e ti fa odiare per aver ucciso tutti i tuoi amici. Se conosci la storia di Clair Obscur: Expedition 33, è probabile che le tue opinioni su Renoir cambino, eppure durante il gioco non abbiamo potuto fare a meno di volerlo abbattere. Sandfall Interactive ha fatto un ottimo lavoro nel renderlo un grosso problema, con i colpi echeggianti del suo bastone contro il pavimento che segnalavano la rovina per tutti gli intrepidi Expeditioners.

Vaas - Far Cry 3

Ecco un altro classico assoluto. Analogamente a come Ubisoft ha raggiunto l'apice con i protagonisti quando ha realizzato Ezio, sembra che abbia raggiunto l'apice con i suoi cattivi quando ha creato Vaas. Non è nemmeno il boss finale di Far Cry 3, ma è la sua presenza più memorabile. Michael Mando nei panni di Vaas è una performance di gioco leggendaria e, anche se non possiamo imparare ad amarlo veramente, non riuscivo mai a distogliere lo sguardo ogni volta che appariva sullo schermo.

Letho di Caicco - The Witcher 2: Assassino dei Re

Più grande di Geralt, più veloce di Geralt, più calvo di Geralt. Letho of Gulet ha una presenza minacciosa fin dai suoi primi momenti sullo schermo, e riesce ad accumulare alcune imprese incredibilmente impressionanti attraverso The Witcher 2: Assassin of Kings. È un cattivo che vuoi abbattere, ma non puoi fare a meno di rispettare quanto sia capace. Inoltre, a differenza di Eredin in The Witcher 3: Wild Hunt, il suo combattimento con il boss sembra davvero che tu stia affrontando una vera prova. Detto questo, Letho mi è piaciuto così tanto che alla fine del gioco non ho potuto fare a meno di decidere di lasciarlo vivere. Poi, naturalmente, è venuto a dare una mano alla fine di The Witcher 3. Che moto ondoso, tizio.