Gli NPC più tosti dei videogiochi

La scorsa settimana, noi come redattori di Gamereactor ci siamo riuniti per raccontarvi tutto su quelli che consideriamo i protagonisti più cool dei videogiochi, selezionando una manciata di icone senza tempo che si distinguono dalle altre. Oggi spostiamo la nostra attenzione dai personaggi che controlli a quelli che stanno in disparte e contribuiscono a migliorare l'esperienza complessiva. Questi sono quelli che consideriamo gli NPC più tosti.

Emile - Halo: Reach

Onestamente potrei mettere tutti Noble 6 in questa lista. Il team di Spartans che ha assicurato che la trama principale dei giochi Halo possa svolgersi, non dimenticheremo mai il sacrificio dei nostri Noble amici. Ma c'è qualcosa in quellEmile 'elmo a forma di teschio, quel pugnale troppo grande sulla sua spalla e la sua mancanza di conversazione che lo rendono un duro fin dai suoi primi momenti sullo schermo. Il fatto che la sua morte lo veda ancora a fare a pezzi le élite mentre si chiede chi sarà il prossimo lo rende il membro più tosto di Noble 6 e il motivo per cui ricorderò sempre Reach.

Blaidd - Anello di Elden

Non sono peloso, ma c'è qualcosa di immediatamente interessante in un ragazzo che ha una testa di lupo sopra il suo corpo. Con quella voce burbera e intonata in gallese, Blaidd impressiona ovunque lo trovi in Elden Ring, e seguirlo nella ricerca di Ranni è un modo semplice per affezionarsi a questo combattente tosto. Ti aiuta a sconfiggere Radahn ed è incredibilmente forte con il suo enorme spadone. Poi, quando arriva il momento per lui di andarsene, non puoi fare a meno di sentire una grande fitta al cuore nel vedere un design così bello messo a tacere dall'essere costretto a tradire Ranni. Il design da solo potrebbe far vincere Blaidd più di qualsiasi impresa in particolare, ma è ancora un duro nella maggior parteElden Ring dei libri dei giocatori.

Garrus Vakarian - Mass Effect

Non c'è Shepard senza Vakarian. Garrus è il nostro compagno più fedele nei giochi Mass Effect. Dal primo fino al terzo, rimane con noi finché lo teniamo in vita, ed è altrettanto tosto in tutti e tre. Da confidente e capace ufficiale dell'SSC nel primo gioco all'antieroe Archangel nel secondo, l'arco narrativo di Garrus è profondo e ricco di sfumature, il suo personaggio coinvolgente senza sforzo e le sue abilità nel gioco significano che è praticamente sempre un must per il tuo gruppo. Ci sono compagni che sono più forti nella tradizione, ma nessuno riesce a creare l'atmosfera da agente canaglia tosto come Garrus. A meno che non sia così che giochi il tuo Shepard, ovviamente.

Cayde-6 - Destino 2

Nathan Fillion ha interpretato alcuni ruoli interessanti nel corso della sua carriera, ma un cowboy spaziale robotico con un'arguzia acuta come il suo corno... Dai. Cayde-6 è l'epitome di tutto ciò che rende Destiny un franchise tosto. Questo personaggio agisce di sua spontanea volontà, trova modi creativi per affrontare il compito da svolgere, non scappa mai da un combattimento e uccide con stile i nemici, il tutto mentre sfoggia un vestito che fa sembrare i colleghi Ikora e Zavala di seconda categoria. Cayde-6 potrebbe essere il ragazzo più figo dell'intero universo di Destiny, e sì, questo include Drifter, Lord Shaxx, Mara Sov e l'icona sexy preferita da tutti, Sweeperbot.

Vex - The Elder Scrolls V: Skyrim

Ci sono un sacco di Thieves Guild membri che potrebbero fare questo taglio, poiché ognuno ha elementi che li fanno risaltare per la loro sbadassitudine, ma ai nostri occhi, uno spicca sopra gli altri: Vex. In agguato nell'ombra, un ritratto di solitudine e dignità noto per i suoi insulti spietati e le sue frecciatine sprezzanti ogni volta che ti avvicini a lei, Vex è la persona che vuoi essere o con cui vuoi stare. Se chiedessi al giocatore medio Skyrim se potrebbe scambiare Lydia con Vex come compagno, la risposta sarebbe unanime. Che ne dici di scambiare Ysolda per Vex come partner, ugualmente unanime. Ma questo è ciò che rende Vex tosta, dato che è la donna di se stessa, è sulla sua stessa traiettoria nella vita, e anche se tu puoi essere il Dragonborn, francamente non gliene frega niente.

Mr Torque - Borderlands

Se stiamo parlando di NPC tosti, non possiamo non includere la definizione della parola; Borderlands ' Mr Torque. Questo personaggio muscoloso, dalla testa di carne, amante delle esplosioni e suona la chitarra aerea vive e muore letteralmente con la frase "tosto", tanto che Gearbox ha creato un intero DLC Borderlands 2 intitolato a lui e al suo posto preferito al mondo, The Badass Crater of Badassitude. Mr Torque può essere uno stereotipo e una creazione satirica che assomiglia a un bicipite che cammina, ma è anche esilarante e memorabile, e un Borderlands punto fermo, tanto che Gearbox ha codificato la sua famiglia nella serie presentandoci la sua nonna altrettanto jacked nel corso degli anni.