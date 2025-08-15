I film più divertenti di Steve Martin

HQ

5. Dito d'arco

Forse una delle opere più sottovalutate di Steven Martin, e insieme al sempre divertente ed elettrico Eddie Murphy, questa satira graffiante di Hollywood è a dir poco puro genio comico. In parti uguali meta-umorismo e slapstick, conditi con i dialoghi taglienti come rasoi di Martin nei panni del pazzo del titolo - appassionato, volitivo e completamente fuori di testa - come si fa a non fare il tifo per lui? Il fatto è che poche commedie riescono ad essere così intelligenti ma sciocche allo stesso tempo senza crollare sotto la loro stessa assurdità.

4. Roxanne

Divertente e romantico in un modo che in realtà non dovrebbe funzionare. Questo è Roxanne in poche parole, dove Steve Martin prende la vecchia storia Cyrano de Bergerac e la getta in una piccola città, dove interpreta il capo dei vigili del fuoco con un naso che dovrebbe avere un proprio indirizzo postale. Il bello? Martin lo interpreta in modo completamente diretto e in qualche modo riesce a rendere il personaggio amabile. Poi, naturalmente, è anche completamente esilarante, non da ultimo quando sfida gli altri a inventare insulti migliori del semplice "naso grosso". Roxanne è anche una brillante prova della versatilità di Martin, e che le sue abilità vanno ben oltre il semplice essere rumoroso e odioso.

3. Il

Il film che ha fatto conoscere Steve Martin. Una commedia shake con un po' di più, un pot-pourri di follia, pieno di intrighi e assurdità. Un distillato delle giornate dell'attore in stand-up, dove le battute ti bombardano a un ritmo furioso. Ma questo è anche ciò che rende The Jerk così brillante. L'incrollabile dedizione di Martin al ruolo di Johnson, l'uomo bianco confuso cresciuto nel Sud, mal equipaggiato per il resto del mondo, ma ancora in partenza per le avventure, pieno di stupido ottimismo. The Jerk è Steve Martin nella sua forma più pura, follia e caos fisico dove tutto ciò con cui entra in contatto degenera nei disastri più inimmaginabili.

2. Sporchi furfanti marci

Probabilmente non c'è una singola scena nell'intera filmografia di Steve Martin che ci faccia ridere tanto quanto quando assume il ruolo di Ruprecht. Completo di benda, tridente di cartone e umorismo fisico alla pari di Charlie Chaplin, per fortuna, Dirty Rotten Scoundrels è molto più di questo, un ritratto deliziosamente immorale in cui lui e Michael Caine consegnano una delle migliori commedie degli anni '80. Martin è scandalosamente bravo qui nel ruolo dell'irriverente Freddy Benson, dove ogni senso di vergogna viene gettato fuori dalla finestra. Niente è troppo imbarazzante, esagerato o stupido. Un film meraviglioso e il secondo ruolo più iconico e divertente di Martin.

1. Aerei, treni e automobili

John Hughes, Steve Martin e John Candy? Non c'è niente di meglio di questo, e Planes, Trains and Automobiles è l'esempio perfetto di come Martin possa essere divertente senza ricorrere a battute. Invece, tutto ruota attorno alle sue reazioni al caos che lo circonda nei panni di Neal Page, lo stanco uomo d'affari che vuole solo tornare a casa dalla sua famiglia e festeggiare il Ringraziamento. Ma come tutti sapete, il destino aveva altri piani per lui, e insieme a John Candy, il duo comico realizza quello che può essere meglio descritto come un piccolo miracolo. Un perfetto equilibrio tra l'aggressività passiva e la calda goffaggine rende Planes, Trains and Automobiles traboccante non solo di umorismo ma anche di amore. La scena in cui Neal perde completamente la testa al banco dell'auto a noleggio è l'oro della commedia, ed è solo una delle innumerevoli scene che hanno cementato il film come un classico senza tempo, nonché il ruolo più divertente e più grande di Steve Martin.

Quali sono i tuoi film preferiti di Steve Martin?