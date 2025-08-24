Curry tropicale - Rapporto sul cibo da Stardew Valley

HQ

Se vi è mai capitato di fare qualche passo incerto nel sonnolento ma vivace mondo rurale di Stardew Valley, allora c'è la possibilità che dopo una dura giornata di lavoro in giardino o in miniera, vi siate imbattuti nella taverna locale, The Stardrop Saloon, per concludere la giornata. Insieme ad alcuni degli autorevoli abitanti del villaggio come Pam, Clint o Shane, potreste aver bevuto una birra o una pizza a uno dei tavoli, ascoltato la musica in streaming dal jukebox o semplicemente riscaldato le mani in silenzio davanti al camino. Il baffuto proprietario Gus era sicuro di essere in piedi dietro il bancone, come fa di solito, dove si dice che la chiave del suo cuore siano i diamanti lucenti, le lumache commestibili, i tacos di pesce e le arance, ma anche lo stufato di curry tropicale.

Uno dei migliori giochi di sempre, almeno secondo me.

Il cibo gioca un ruolo importante nel meraviglioso simulatore agricolo di Eric "ConcernedApe" Barone ed è un modo eccellente per affascinare gli abitanti del villaggio. Quindi cosa c'è di meglio di Barone e dell'autore Ryan Novak che scrivono un libro di cucina ufficiale con ricette dal mondo di gioco, in cui i personaggi stessi offrono i loro piatti preferiti? Il libro, che si articola in quattro stagioni, contiene circa 50 ricette di personaggi noti (e, naturalmente, il programma di cucina fittizio The Queen of Sauce ). Per riassumere l'estate che sta volgendo al termine, così come il mio amore sia per la cucina che per Stardew Valley, ho deciso di cucinare il piatto preferito di Gus, lo stufato estivo e tropicale al curry. Segui questo rapporto da quando Stardew Valley si è trasferito nella cucina Westerberg.

La missione di oggi: il curry tropicale.

Gus potrebbe essere abituato alla selezione e ai prezzi di Stardew Valley, ma se avesse sentito dire che il mondo reale addebita una tariffa esorbitante per ciò che c'è sul bancone, probabilmente lo avrebbe fatto rivalutare il contenuto del suo piatto preferito. Inoltre, ho trovato impossibile ottenere il curry giamaicano, quindi ha dovuto essere sostituito con il "curry forte" di Santa Maria.

Non c'è menzione nel libro di Barones e Novak di quanto sia noioso/sudato svuotare gli ananas.

Ad ogni modo, abbiamo iniziato con il lavoro di preparazione. Dato che lo spezzatino non solo conteneva la polpa dell'ananas, ma usava anche la cotenna come ciotola, ho iniziato a svuotarli con la massima cura. A causa della mia incapacità di capire le misure americane (tazze, once, pollici) e quanta scorza avrei dovuto risparmiare sul fondo del frutto, le ho scritte su un pezzo di carta. Ingenuo? Forse. Ma ha impedito almeno 30 ricerche su Google. Tuttavia, se qualcuno mi avesse detto in anticipo quanto tempo ci sarebbe voluto per rimuovere il contenuto di due ananas, avrei versato una lacrima.

Il risultato di quelle che sono sembrate 25 ore di lavoro...

Mi è stato detto che è una "cosa tipica da ragazzi" lavorare con molte ciotole che per lo più generano un sacco di piatti inutili, ma io la chiamo pianificazione e organizzazione di successo. Inoltre, sembra abbastanza buono nella foto. Il fatto che Gus non sia soddisfatto di friggere nel burro, nella colza o nell'olio d'oliva è incomprensibile per me. Quindi questa è stata la prima volta che ho fritto in olio di cocco. Non so a cosa serva particolarmente, ma ho fatto del mio meglio per seguire le istruzioni di Gus.

Sono un "ragazzo tipico" o solo intelligente e ordinato? Sentitevi liberi di discuterne.

A questo punto, ci sono volute quasi 1,5 ore, escluso lo shopping. Non sono certo una cuoca veloce e tenere traccia di tutti gli ingredienti mi ha fatto venire le vertigini, quindi ho fatto una breve pausa, ho bevuto due bicchieri di succo e ho guardato fuori dalla finestra per un po'. Dato che mi ero resa conto in anticipo che c'era il rischio di fallire in cucina, mi ero assicurata di mangiare un piatto pronto surgelato in anticipo, quindi non c'era fame che mi stressasse per finire in tempo. Si prenderebbe semplicemente il tempo necessario.

Una pausa di luce divertente con l'osservazione delle finestre.

Cipolla dorata fritta...

e peperoni e jalapeños...

e timo e aglio e zenzero...

e curry in polvere e brodo...

Quello che all'inizio sembrava così bello nei suoi singoli ingredienti presto sembrava una vecchia fece... Perché con i curry va sempre a finire così? Beh, è nella natura delle cose, e a quel punto non c'era modo di tornare indietro. Fortunatamente, il passo successivo è stato una vera gioia: un pizzico di salsa al peperoncino caraibica tra leSkånsk Chili migliori del mondo. Mette chiunque di buon umore. Nessuna delle loro salse è altro che fantastica, ma questa è tra le migliori in assoluto se riesci a sopportare un po' di calore straordinario.

Qualche spruzzata di peperoncino di Skånsk e tutti saranno di nuovo felici.

La colonna sonora della mia cucina. Coraggiosamente.

La fase finale. Aggiungere le patate.

E l'ananas.

Infine, ho aggiunto le patate e l'ananas e li ho lasciati cuocere insieme per circa 40 minuti, e quando mancava un quarto d'ora, ho cotto anche il riso. Ma lo stufato sembrava davvero disgustoso, non potevo negarlo. Non volevo guardarlo, così ho iniziato a lavare i piatti per distrarmi. Ho innaffiato le piante intorno all'appartamento, ho bevuto un altro bicchiere di succo e ho ascoltato Dr. Octagon per un po'.

Stendere e appiattire il riso sul fondo.

Servire con coriandolo e un jalapeño, che si lancia dopo aver scattato la foto.

Con il riso sul fondo della ciotola e lo stufato sopra, cosparso di un po' di coriandolo, ho pensato che alla fine sembrava abbastanza buono. Sono rimasto soddisfatto della mia creazione e aveva anche un buon sapore. Forte come l'inferno, speziato, ricco e dolce allo stesso tempo. Capisco che sia il piatto preferito di Gus, ma forse ordina alla sua dipendente, Emily, di cucinarlo per lui. Penso di aver totalizzato un totale di poco più di 2,5 ore, inclusa una pausa per il succo di frutta, per fare questo, ed è un tempo lungo per chiunque, specialmente per un proprietario di ristorante impegnato. Tuttavia, se ti senti a tuo agio nel trascorrere quella quantità di tempo, ti consiglio vivamente di provare Gus' Tropical Curry. Forse è anche la chiave del tuo cuore?